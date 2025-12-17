search
17.12.2025 09:47

Mπλόκα αγροτών: Πολύωροι αποκλεισμοί και σήμερα στα τελωνεία Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα και Εξοχής

17.12.2025 09:47
agrotes3 new

Σταθερά στα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και στον Προμαχώνα και την Εξοχή, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, παραμένουν οι παραγωγοί, προχωρώντας και σήμερα σε πολύωρους αποκλεισμούς, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.

Ειδικότερα, οι παραγωγοί στο τελωνείο του Προμαχώνα προχωρούν και σήμερα σε πολύωρο αποκλεισμό του σημείου από τις 12 το μεσημέρι και για οκτώ ώρες, με την κινητοποίηση να αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά διεθνών μεταφορών. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων παραμένει ελεύθερη.

Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων, οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να δώσουν στις 11:30 σήμερα το πρωί το «παρών» στο σημείο.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας προχωρούν επίσης σε αποκλεισμό οκτώ ωρών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (12:00-20:00).

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος φορτηγών παντός τύπου, ενώ η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Οι παραγωγοί στο τελωνείο των Ευζώνων αποφάσισαν σε νέα τους γενική συνέλευση, να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του σημείου από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες. Ο αποκλεισμός αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα και ισχύει για όλα τα οχήματα, φορτηγά και Ι.Χ., ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι παραγωγοί που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Οι επόμενες κινήσεις των παραγωγών που βρίσκονται στα μπλόκα αναμένεται να καθοριστούν στη νέα σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, αύριο, στις 14.00, στις Σέρρες.

