Ήρθη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου – Ο Μηταράκης της «χρέωσε» ΜΚΟ, απαντά με αγωγές η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας

Κόντρα ΝΔ – Ζωής Κωνσταντοπούλου ξέσπασε στη Βουλή με φόντο τη συζήτηση για την άρση της ασυλίας της μετά από μήνυση δημοσιογράφου.

Τελικά, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε με 227 θετικές ψήφους την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Πέντε βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 17 δήλωσαν «παρών».

Νωρίτερα, ο Νότης Μηταράκης υποστήριξε ότι η ΜΚΟ Δικαιοσύνη σχετίζεται με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας καθώς η ίδια και το κόμμα εμφανίζονται ως εταίροι.

«Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής;», ήταν τα ερωτήματα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να προαναγγέλλει μηνύσεις.

«Για κάθε ψευδομήνυση από τη ΝΔ, θα κάνω τρεις αγωγές στον Κυριάκο Μητσοτάκη από αυτές που του χρωστάω. Ξεκινάμε από αυτή τη ψευταγωγή», είπε για να συμπληρώσει πως η δημοσιογράφος που τη μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση σχετίζεται με την κυβέρνηση.

«Είναι συκοφαντία ότι η συγκεκριμένη είναι εργαζόμενη που της οφείλονται χρήματα. Έχει εισπράξει μέσω ΥΚΕ φάντασμα ποσό που αγγίζει 40.000 μεσα σε 5 μήνες και διεκδικεί άλλες 20.000 ευρώ», υποστήριξε η Κωνσταντοπούλου.

Κατά τη ΝΔ «εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».

Υπέρ της άρσης ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας τάχθηκαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

