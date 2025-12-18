search
18.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.12.2025

«Χειροπέδες» σε γνωστούς τράπερς για συμμετοχή σε κύκλωμα που διακινούσε κάνναβη: Τα κέρδη τους ξεπερνούν τις 95.000 ευρώ

«Χειροπέδες» πέρασαν οι αρχές σε δύο γνωστούς τράπερς 22 και 30 ετών, που συμμετείχαν σε εγκληματική ομάδα, που διακινούσε κάνναβη. 

Για τη σύλληψη τους στήθηκε επιχείρηση σε διάφορα σημεία της Αττικής. Συνελήφθησαν, επίσης, ένας 55χρονος και ένας 30χρονος. 

Κατόπιν συνεννοήσεων διακινούσαν ποσότητες ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας. Η τιμή της ακατέργαστης κάνναβης ανερχόταν στα 2.500ευρώ το κιλό και της κατεργασμένης σε μορφή σοκολάτας στα 5.000- ευρώ το κιλό.

Η εγκληματική ομάδα είχε οργανωμένη δράση και συγκεκριμένους ρόλους. Ο 55χρονος αλλοδαπός, αρχηγός, ήταν υπεύθυνος για την εύρεση, φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη συγκομιδή και φύλαξη των κερδών της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι ρόλοι στην εγκληματική ομάδα

Ο 30χρονος αλλοδαπός, ήταν ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπεύθυνος για τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, από κοινού με τον 55χρονο.

Ο 22χρονος ημεδαπός, ήταν υπεύθυνος για τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, από κοινού με τον 55χρονο και τον 30χρονο, καθώς και για την παράδοση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στον μεταφορέα της οργάνωσης, ώστε αυτές εν συνεχεία να διακινηθούν σε έτερους διακινητές και χρήστες.

Ο 30χρονος ημεδαπός, ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά και διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 17 κιλά κάνναβης. Να σημειωθεί ότι ο 22χρονος πρόβαλε αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια.

  • κατεργασμένη κάνναβη, βάρους -1- κιλού και -907,5- γραμμαρίων,
  • ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -15- κιλών και -153,5- γραμμαρίων,
  • Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δίκυκλο,
  • αλεξίσφαιρο γιλέκο,
  • καταμετρητής χρημάτων,
  • 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
  • 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών και
  • το χρηματικό ποσό των -51.490- ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από την εγκληματική της δράση υπερβαίνει τις –95.000- ευρώ. Επισημαίνεται ότι, ο 55χρονος και ο 22χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για –κατά περίπτωση- παρόμοια και έτερα αδικήματα.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

