Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρή αντιπαράθεση ΝΔ με ΠΑΣΟΚ λόγω Παπασταύρου – Υπόνοιες για συννενοήσεις του υπουργού με βουλευτές

Σφοδρή αντιπαράθεση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ πυροδότησε η κατάθεση του Σταύρου Παπασταύρου στην εξεταστική επιτροπή.

Το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαρροή της ΝΔ λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε η κατάθεση του κ. Παπασταύρου, άφησε υπαινιγμούς για συνεννόηση του μάρτυρα με τους γαλάζιους βουλευτές.

«Πρωτοφανείς καταστάσεις στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΝΔ ευτελίζει την εξεταστική επιτροπή και διαρρέει το περιεχόμενο της κατάθεσης του Σ. Παπασταύρου ενώ η κατάθεσή του είναι σε εξέλιξη! Η διαρροή αυτή ευτελίζει την επιτροπή, καταστρατηγεί τη νομοθεσία και τον ΚΠΔ που προϋποθέτει να μην υπάρχει συνεννόηση του μάρτυρα με τα όργανα εξέτασης. Tίθεται ζήτημα αξιοπιστίας του μάρτυρα και της διαδικασίας», αναφέρουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Είχε προηγηθεί η γαλάζια διαρροή που ανέφερε ότι ο κ. Παπασταύρου στην κατάθεση του, ότι μοναδικός του στόχος είναι η ουσιαστική συνδρομή στην αναζήτηση της αλήθειας.

Πηγές ΝΔ

Πηγές της ΝΔ σχολίαζαν ότι όπως διευκρίνισε, δεν είχε ούτε έχει οποιαδήποτε θεσμική ή άλλη σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός που εξηγεί και γιατί δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό κατάλογο μαρτύρων. Παρ’ όλα αυτά, χαρακτήρισε θετική την κλήση του, τονίζοντας ότι προσέρχεται αποκλειστικά για να συμβάλει στο έργο της Επιτροπής.

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι η οργανωτική και λειτουργική κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί διαχρονική παθογένεια της δημόσιας διοίκησης, με ρίζες στο παρελθόν, η οποία επί σειρά ετών δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά και δυστυχώς επέτρεψε σε ορισμένους να την εκμεταλλευτούν.

Υπογράμμισε την ανάγκη να κλείσει οριστικά αυτό το κεφάλαιο και να προχωρήσει η χώρα σε ουσιαστικές τομές, επισημαίνοντας ότι η αντιμετώπιση ενός προβλήματος τέτοιας φύσης δεν μπορεί να είναι αποσπασματική ή συγκυριακή.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε ως ιδιαίτερα σημαντική την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη σύσταση διακομματικής επιτροπής με στόχο την πλήρη αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εθνικής σημασίας που απαιτεί συνεννόηση πέρα και πάνω από κομματικές γραμμές.

Τέλος, επανέλαβε ότι ο στόχος πρέπει να είναι κοινός και διττός: αφενός η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης των επιδοτήσεων, η απόδοση ευθυνών και η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, όπως έχει δεσμευθεί η Κυβέρνηση, και αφετέρου η οριστική εξυγίανση των διαχρονικών παθογενειών στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατάθεση Παπασταύρου

«Δεν είχα καμία ανάμειξη στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε κάποια άμεση ή έμμεση σχέση με το σύστημα των πληρωμών», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι η μόνη εμπλοκή ήταν ότι ως υπουργός Επικρατείας συμμετείχε σε δύο συσκέψεις, το Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2023, προκειμένου να βρεθεί λύση στο θέμα της αντιδικίας που είχε ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Βαγγέλης Σημανδράκος με τον πρώην υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη.

Στο ερώτημα «εάν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ;» ο κ. Παπασταύρου απάντησε ότι «εκ του αποτελέσματος υπήρξαν επιτήδειοι που εκμεταλλεύτηκαν τις παθογένειες για οικονομικό όφελος και αυτό είναι οικονομικό σκάνδαλο».

Απαντώντας σε ερωτήσεις παραδέχτηκε ότι «έγιναν πολλά, τεράστια λάθη στο σύστημα εποπτείας, κάτι που σημαίνει αποτυχία».

