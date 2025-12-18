Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο ναυπηγείο του Λοριάν

Με αναφορά στην επίσημη καθέλκυση της πρώτης φρεγάτας FDI, του «Κίμωνα», από το ναυπηγείο της Naval Group συνόδευσε τη δήλωσή του κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Σήμερα βρίσκομαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όμως πιστεύω ότι η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει κάποιες δεκάδες χιλιόμετρα από εδώ, στο ναυπηγείο του Λοριάν, όπου θα υψωθεί η εθνική σημαία στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Belh@rra, τη φρεγάτα “Κίμων”. Είναι, νομίζω, μια στιγμή που πρέπει να κάνει όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Η Ελληνική Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ένοπλες Δυνάμεις και η φρεγάτα “Κίμων” είναι η καλύτερη απόδειξη ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνάνε πια σε μια νέα εποχή» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ενώ τόνισε ότι «η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα για να αμύνεται απέναντι στην ρωσική εισβολή. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής».

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός είπε ότι «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου είναι κρίσιμο γιατί θα εγκρίνει την χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας. Η χώρα μας στηρίζει την Ουκρανία και θα υποστηρίξει οποιαδήποτε λύση μπορεί να της παρέχει χρηματοδοτική σταθερότητα για να αμύνεται απέναντι στην ρωσική εισβολή. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι νομικά και δημοσιονομικά ασφαλής. Θα συζητήσουμε το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μια πρώτη συζήτηση που θα είναι μακρά. Η Ελλάδα στηρίζει τις πολιτικές της συνοχής και της ΚΑΠ για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν πόροι για καλύτερες συνθήκες για όλους τους πολίτες και τους αγρότες».

«Σήμερα βρίσκομαι στο ευρωπαϊκό συμβούλιο αλλά η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο ναυπηγείο του Λοριάν όπου θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη φρεγάτα. Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις Ενοπλες Δυνάμεις που περνάνε σε μια νέα εποχή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να βρούμε μια λύση χρηματοδότησης για την Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι υπέρ του Ταμείου Αποκατάστασης. Έχουμε ήδη στείλει δήλωση σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ χωρίς να βρούμε μια λύση νομικά ορθή», κατέληξε ο Κ. Μητσοτάκης.

