Και ξαφνικά ο Τραμπ «αγάπησε»… την κάνναβη

Μια… διαφορετική «συμπάθεια» προς την κάνναβη έδειξε ο Ντόναλντ Τραμπ, «ευχαριστώντας» προφανώς τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σ΄αυτόν τον τομέα.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο δίνει εντολή στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επαναταξινομήσει την κάνναβη ως σε λιγότερο επικίνδυνη ουσία.

Πρόκειται για απόφαση που αποτελεί σημαντική αλλαγή στην αμερικανική πολιτική για τα ναρκωτικά και -φυσικά- αναμένεται να ενισχύσει τη νόμιμη βιομηχανία μαριχουάνας.

Το διάταγμα ζητά από τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι να επισπεύσει τη διαδικασία, με βασικό στόχο τη διεύρυνση της ιατρικής έρευνας για τη χρήση της κάνναβης, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής μαριχουάνας και της CBD.

Η επαναταξινόμηση δεν συνεπάγεται ομοσπονδιακή νομιμοποίηση της κάνναβης ούτε επιλύει άμεσα τα τραπεζικά προβλήματα των επιχειρήσεων του κλάδου. Ωστόσο, αναμένεται να άρει εμπόδια που προέκυπταν από την αυστηρή ταξινόμησή της και να διευκολύνει την ιατρική έρευνα, ενώ εκτιμάται ότι θα μειώσει φορολογικά βάρη που δυσχέραιναν την κερδοφορία πολλών εταιρειών σε πολιτείες όπου η κάνναβη είναι νόμιμη.

Από το 1970 η μαριχουάνα είναι καταχωρημένση σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην ίδια κατηγορία με την ηρωίνη, κατηγορία που αφορά ουσίες με υψηλό δυναμικό κατάχρησης και χωρίς αποδεκτή ιατρική χρήση.

Η επαναταξινόμησή της θα τη φέρει στην ίδια κατηγορία με φάρμακα που διατίθενται με ιατρική συνταγή, όπως η κεταμίνη και η τεστοστερόνη.

Οι λομπίστες και τα εκατομμύρια δολάρια υπέρ Τραμπ

Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι εταιρείες κάνναβης έχουν συνεισφέρει εκατομμύρια δολάρια σε πολιτικές ομάδες που συνδέονται με τον Τραμπ και έχουν προσλάβει κορυφαίους λομπίστες στην Ουάσινγκτον για να πιέσουν υπέρ της επαναταξινόμησης. Εκπρόσωποι του κλάδου είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον Τραμπ σε εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων.

Στελέχη της βιομηχανίας κάνναβης χαιρέτισαν την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι θα εξομαλύνει το επιχειρηματικό περιβάλλον και θα μειώσει τα εμπόδια για τους καταναλωτές, ενώ θα ενισχύσει τη ρυθμιζόμενη αγορά έναντι της παράνομης.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ομοσπονδιακή πολιτική για την κάνναβη από το 2012, όταν οι πολιτείες άρχισαν να νομιμοποιούν την ψυχαγωγική χρήση της. Σήμερα, οι περισσότερες πολιτείες έχουν είτε νομιμοποιήσει είτε αποποινικοποιήσει τη χρήση κάνναβης για ιατρικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε ξεκινήσει τη διαδικασία επαναταξινόμησης κατόπιν σύστασης ομοσπονδιακών υγειονομικών αξιωματούχων, αλλά δεν την ολοκλήρωσε πριν αποχωρήσει.

Ο Τραμπ είχε εκφράσει στήριξη στην ιδέα ήδη από την προεκλογική περίοδο, αν και η διαδικασία καθυστέρησε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του λόγω αντιδράσεων από ομάδες και ορισμένα μέλη της κυβέρνησής του.

Αντιδράσεις και από Ρεπουμπλικανούς

Η προσπάθεια επαναταξινόμησης προχώρησε παρά τις αντιδράσεις από συμμάχους του Τραμπ. 22 Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές τάχθηκαν δημόσια κατά της αλλαγής, υποστηρίζοντας ότι η κάνναβη είναι επιβλαβής και ότι η διευκόλυνση της ανάπτυξης της βιομηχανίας μαριχουάνας έρχεται σε σύγκρουση με την οικονομική και υγειονομική ατζέντα της κυβέρνησης.

Οργανώσεις κατά της κάνναβης καταδίκασαν επίσης την απόφαση.

Παρά τις αντιδράσεις, η κάνναβη απολαμβάνει ευρείας αποδοχής από την αμερικανική κοινή γνώμη, με την πλειονότητα των ενηλίκων να υποστηρίζει τη νομιμοποίησή της. Άλλες προσπάθειες μεταρρύθμισης της ομοσπονδιακής πολιτικής για την κάνναβη, όπως η αποποινικοποίηση της ψυχαγωγικής χρήσης ή η παροχή ευρύτερης πρόσβασης των επιχειρήσεων σε τραπεζικές υπηρεσίες, δεν έχουν ευοδωθεί. Οι προσδοκίες για επαναταξινόμηση έχουν ήδη οδηγήσει σε άνοδο τις μετοχές του κλάδου και ώθησαν ορισμένες εταιρείες να ανακοινώσουν νέα επιχειρηματικά σχέδια στις ΗΠΑ.

