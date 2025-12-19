«Μπλόκαραν» το Μαξίμου οι αγρότες, ο Σκέρτσος έχασε από τη Ζωή, το «δικαίωμα της άγνοιας», ο στάσιμος Τασούλας και η «σχέση» Τσίπρα – Καρυστιανού

Καλημέρα σας

Χάνεται ολοκληρωτικά στην παρούσα φάση για την κυβέρνηση ο πόλεμος με τους αγρότες.

Οι ελπίδες που είχε το Μαξίμου για αποδοχή της πρόσκλησης Μητσοτάκης σε διάλογο και άρση των μπλόκων το σαββατοκύριακο αποδείχθηκαν φρούδες.

Λίγο η γκάφα με τον ΕΛΓΑ – η απρονοησία δηλαδή της κυβέρνησης να κάνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ακόμα και νομοθετικές στο σύστημα -, λίγο ο ασαφής ορίζοντας των πληρωμών, σε συνδυασμό με ολίγη από… ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνουν τους αγρότες να μην το κουνάνε από τους δρόμους.

Ακόμα κι αν χαλαρώσουν λίγο οι αποκλεισμοί δρόμων, λόγω των εορτών, τα τρακτέρ θα παραμείνουν… ζεστά.

-Αλήθεια, αυτή η σιγουριά που έβγαζε ο Κωστής ο Χατζηδάκης ότι όλη η ιστορία με τους ελέγχους και την έναρξη των πληρωμών, πόθεν προέκυπτε; Όλες αυτές οι διαβεβαιώσεις, οι υπερφίαλες υποσχέσεις και η σιγουριά πως μέχρι τα τέλη του Νοεμβρίου θα λειτουργούν τα πάντα σαν ελβετικό ρολόι, πώς έγιναν επίσημη κυβερνητική γραμμή; Ακόμα και με τον προϋπολογισμό εμφανίστηκε να εξαγγέλλει… παροχές, με τις οποίες όμως ούτε το αυτί δεν ιδρώνει των αγροτών. Αντιλαμβάνεται ποια είναι η πραγματική κατάσταση ή απλώς… αντιπροεδρεύει;

Επικαλέστηκαν το δικαίωμα της… άγνοιας

Στο μεταξύ, για να σας δώσω να καταλάβετε πώς έχει μπλέξει από μόνη της η κυβέρνηση και δεν την φταίει κανένας που είναι στα σχοινιά, θα σας πω μόνο τούτο:

Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – την οποία οι ίδιοι επέλεξαν, αντί να κάνουν χώρο στη δικαιοσύνη για τους Βορίδη και Αυγενάκη, με μία προανακριτική – γίνεται το… σώσε.

Από το δικαίωμα της… σιωπής (που επικαλέστηκαν γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές) φτάσαμε στην επίκληση της… άγνοιας.

Τρεις υπουργοί (Σκέρτσος, Μυλωνάκης, Παπασταύρου) πέρασαν αυτή την εβδομάδα από την εξεταστική και παραλίγο να πουν πως δεν γνωρίζουν ούτε το όνομά τους. Και περίπου ότι δεν άκουσαν ποτέ τίποτα γι’ αυτόν τον… Οπεκεπέ.

Στατιστικά μιλώντας, είναι αδύνατον να είναι τρεις άνθρωποι σε διπλανά γραφεία με τον Γρηγόρη τον Βάρρα και να μην γνωρίζουν απολύτως τίποτα.

Ξέρετε, τον πρώτο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΝΔ, που παραιτήθηκε καταγγέλλοντας σκάνδαλα με επιδοτήσεις και μετά πήγε σύμβουλος στον πρωθυπουργό.

Αυτά βλέπουν οι κανονικοί αγρότες (και η κοινή γνώμη) και γίνονται έξαλλοι με την κυβερνητική στάση…

Εκτέθηκε ο Σκέρτσος (και μόνος του και από τη Ζωή)

Έμαθα πάντως ότι υπήρξε δυσφορία από την εμφάνιση του Άκη Σκέρτσου στην εξεταστική. Και ειδικά από την εντύπωση πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον έφερε σε δύσκολη θέση. Όχι πως κατ’ ανάγκην είχε δίκιο η Ζωή – δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ο… «Εξελάκιας» Σκέρτσος έχασε στη μάχη των εντυπώσεων, καίτοι κάνει τον «πολλά βαρύ και σκέτο» κατά τα λοιπά.

Βλέπετε, ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ο μακροβιότερος στο στενό πρωθυπουργικό επιτελείο και όφειλε να χειριστεί την υπόθεση καλύτερα τόσο σε βάθος, όσο και στην επικοινωνία.

Καρυστιανού vs Τσίπρας

Σαν να διεξάγεται, ατύπως βέβαια, ένας αγώνας δρόμου έχω την αίσθηση, ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και την Μαρία Καρυστιανού. Το… «επίδικο» τρόπον τινά; Μα, ποια πλευρά θα κάνει πρώτη την αποφασιστική, καθοριστική και τελική κίνηση στο πολιτικό σκηνικό! Με άλλα λόγια, ποιο κόμμα θα εμφανιστεί πρώτο, χωρίς όμως να υπάρξουν βιαστικές κινήσεις που θα εκθέσουν.

Μάλλον όχι τυχαία. Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, τα κοινά Καρυστιανού και Τσίπρα είναι αλληλοεπηρεαζόμενα – και εν πολλοίς αντιστρόφως ανάλογα.

Πολλοί εκτιμούν όμως το εξής: Το πρώτο ποσοστό με το οποίο θα εμφανιστεί το κόμμα Καρυστιανού θα είναι το ψηλότερο που θα γράψει στην πορεία του. Και το ποσοστό με το οποίο θα εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα, θα είναι το χαμηλότερό του.

-Πέρα από τον Αλέξη Τσίπρα, τις κινήσεις Καρυστιανού παρακολουθούν με αγωνία οι Ζωή, Βελόπουλος, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ – κατά σειρά αγωνίας θα έλεγα.

Υπομονή…

Ανεβαίνουν οι αρνητικές γνώμες για Τασούλα

Προσπαθώ μάταια εδώ και πολύ καιρό να βρω μία παρέμβαση του Κώστα Τασούλα που να έχει κάνει πραγματικά εντύπωση στην κοινή γνώμη. Να έχει συζητηθεί με εξόχως θετικό τρόπο.

Για να μην σας κουράζω στην αναμονή, σας λέω ότι δεν βρήκα.

Κάτι λίγα πράγματα από δω κι από κει, μερικά μισόλογα με τα οποία πάει να διαφοροποιηθεί κάπως από τις γκάφες της κυβέρνησης (όπως με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη), κι από ουσία τίποτα.

Διαπίστωσα δε με την τελευταία μέτρηση της MRB ότι πέρα από του ΠΑΣΟΚ, δεν κουνιέται και η βελόνα του προέδρου της Δημοκρατίας – σημειώνω την ιδιότητα για όσους δεν κατάλαβαν για ποιον Τασούλα μιλάω.

Ε, λοιπόν, ο Ηπειρώτης πολιτικός είχε πριν μπει στη συζήτηση (τον Δεκέμβριο του 2024) και εκλεγεί ΠτΔ θετικές γνώμες 27,5%. Ένα χρόνο μετά, τον Δεκέμβριο του 2025 δηλαδή, «γράφει» 28,4% – ούτε μία μονάδα αύξηση δηλαδή, έτσι για τον θεσμό, που λέμε.

Τουναντίον, εκεί που αρνητικές γνώμες ήταν 32,1% πέρσι, πλέον έχουν εκτιναχθεί στο 43,5%.

Pantelakis–Credia: Όταν ένα deal θεωρείται τελειωμένο…

Σαν να έχει πάρει φωτιά τελευταία ο χάρτης των χρηματιστηριακών, με τη φημολογία να τρέχει πιο γρήγορα από τα επίσημα non papers. Στους διαδρόμους της αγοράς θεωρείται πλέον σχεδόν δεδομένο ότι το Pantelakis–Credia έχει κλείσει, με το τελευταίο «αγκάθι» –το αιώνιο δίλημμα μετρητά ή μετοχές– να έχει, όπως λένε οι μυημένοι, ξεπεραστεί χωρίς μεγάλους κραδασμούς.

Όσοι όμως περίμεναν «πακέτο όλο», μάλλον βιάστηκαν. Γιατί το asset management, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν χωράει στο ίδιο κουτί. Η AssetWise, με τη γνωστή της δυναμική και τις ισορροπίες της, φαίνεται να ακολουθεί ξεχωριστή τροχιά, με απόσχιση και αναδιάταξη μετοχών, ώστε να παραμείνει εκτός του deal. Λεπτομέρειες που δεν γράφονται εύκολα, αλλά λέγονται χαμηλόφωνα εκεί που πρέπει.

Την ίδια ώρα, η κινητικότητα δεν περιορίζεται σε ένα μόνο μέτωπο. Κάποιοι κοιτούν ήδη προς την πλευρά της Euroxx και επιμένουν ότι το όνομα της Πειραιώς ακούγεται όλο και πιο συχνά στις σχετικές συζητήσεις. Όχι ότι είναι όλα συμφωνημένα, αλλά όταν η αγορά αρχίζει να «δουλεύει» ένα σενάριο, σπάνια το κάνει χωρίς λόγο.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι αν –και πότε– θα συναντηθούν οι αριθμοί με τις προσδοκίες. Γιατί άλλο το πόσα είναι διατεθειμένος να δώσει ο αγοραστής και άλλο το πόσο κοστολογεί ο πωλητής το δημιούργημά του. Και εκεί, συνήθως, κρίνονται όλα.

Διαβάστε επίσης:

Στα ρηχά η κυβέρνηση, το λάθος με τον Παππά, τα μηνύματα της Άννας, ο Τσίπρας σώζει ΣΥΡΙΖΑ και βυθίζει Συριζαίους, η Καρυστιανού φτιάχνει λίστες

Προϋπολογισμός χωρίς έκπληξη, η «συστημική» ψήφος στην προσοχή του Μαξίμου, η «τριγωνική» σχέση Τσίπρα – Καρυστιανού – Ζωής και ο… μύλος του ΠΑΣΟΚ

Οι εξαγγελίες Τσιάρα τελευταία ευκαιρία γα τα μπλόκα, ο Πιερρακάκης προσπερνά τον Δένδια, τα αδιέξοδα της κεντροαριστεράς, και τα δύο λάθη του Κασσελάκη