Οι εξαγγελίες Τσιάρα τελευταία ευκαιρία γα τα μπλόκα, ο Πιερρακάκης προσπερνά τον Δένδια, τα αδιέξοδα της κεντροαριστεράς, και τα δύο λάθη του Κασσελάκη

Καλημέρα σας

Σήμερα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός, αλλά η σκέψη του Μαξίμου είναι στο αγροτικό ζήτημα και πώς θα ξεμπερδέψει με τα τρακτέρ.

Συγκρατημένη τη βλέπω λοιπόν την κυβέρνηση στις εκτιμήσεις της για τα αγροτικά μπλόκα.

Οι εξαγγελίες του Κώστα Τσιάρα και τα παράθυρα που άφησε ανοιχτά για κάποια μέτρα στήριξης, έκαναν για πρώτη φορά από την έναρξη των κινητοποιήσεων τους αγρότες να σκεφτούν μία συμφωνία εξόδου από την κρίση.

Δεδομένο δεν είναι τίποτα όμως. Αλλά αρχίζουν οι σκέψεις στα μπλόκα μήπως η αποκατάσταση ενός διαύλου συνεννόησης, είναι πλέον επιβεβλημένη.

Στην καλύτερη περίπτωση πάντως, σοβαρές κινήσεις επίλυσης του αγροτικού θα πρέπει να αναμένονται από τις αρχές της άλλης εβδομάδας.

Ο ανερχόμενος Πιερρακάκης και ο στάσιμος Δένδιας

Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup επηρεάζει ποικιλοτρόπως τις δυναμικές στο πολιτικό σκηνικό.

Η χθεσινή μέτρηση των Παραπολιτικών επιβεβαίωσε ότι ανεβοκατεβαίνουν με θεαματικό τρόπο οι μετοχές των κεντρικών προσώπων.

Ο Πιερρακάκης δείχνει όχι απλά να απειλεί την πρωτοκαθεδρία του Νίκου Δένδια στις δημοτικότητες, αλλά και να μπορεί να τον ξεπεράσει.

Στην όποια μάχη για την επόμενη ημέρα στη ΝΔ, – όποτε γίνει δηλαδή-, θα αναμετρηθούν οι δυο τους, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Και λογικά με τον χρόνο να κυλά υπέρ του Πιερρακάκη και σε βάρος του Δένδια – για προφανείς λόγους μάλλον.

Η ΝΔ έχει και εναλλακτικές, η κεντροαριστερά ούτε τα βασικά

Από την άλλη η εκτόξευση Πιερρακάκη, θέτει νέα προβλήματα για την κεντροαριστερά.

Όσο αυτός ο χώρος ψάχνει και ψάχνεται, αναζητώντας ηγέτη ή ηγέτες να τον οδηγήσουν στη «Γη της Επαγγελίας» – ήτοι στην εξουσία – η ΝΔ βρίσκει εναλλακτικές λύσεις μόνη της για την περίπτωση που προκύψει πρόβλημα. Ενώ δηλαδή διαθέτει αυτή την ώρα έναν πρωθυπουργό που διατηρεί προβάδισμα 15 μονάδων από τον δεύτερο, έχει στις τάξεις και δύο ιδιαίτερα δημοφιλείς πολιτικούς. Και πολύ απλά, εάν τεθεί θέμα ηγεσίας λόγω εκλογικής επίδοσης που δεν εξασφαλίζει την διακυβέρνηση, μπορεί να δώσει η ίδια μία διέξοδο.

Σε αντίθεση με την κεντροαριστερή αντιπολίτευση, που επιδεικνύει παροιμιώδη αδυναμία.

– Παρεμπιπτόντως, το τελευταίο δίμηνο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αγροτικές κινητοποιήσεις να δίνουν τον τόνο, αλλά και με τη ΝΔ να έχει σκαμπανεβάσματα, το ΠΑΣΟΚ έχει απώλειες. Δεν είναι και τόσο αισιόδοξο αυτό για τη Χαριλάου.

Τρόικα στα χρόνια της ΝΔ

Το νέο «μότο» για την «τρόικα» αμφισβήτησης, όπως λέγεται, του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχίζει και γίνεται viral συζήτηση στα γαλάζια πηγαδάκια. Ακόμα και μετά την εκδήλωση της Δημοκρατίας και τις ομιλίες Καραμανλή – Βενιζέλου, παρουσία του Σαμαρά, μου φαινόταν τραβηγμένο να βάλουν κάποιοι τα τρία αυτά ονόματα στην ίδια πρόταση ως «κίνημα» κατά του Μητσοτάκη.

Στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς εάν πρόκειται όντως για ένα είδος συνεννόησης ανάμεσα στους τρεις πρώην για να φθείρουν τον Μητσοτάκη ή ένα εφεύρημα των φιλοκυβερνητικών κέντρων για να δείξουν ότι ο Μητσοτάκης δέχεται «ανίερο» πόλεμο.

– Ιστορικά πάντως, για τη ΝΔ η «τρόικα» παραπέμπει στις μέρες διακυβέρνησης από τον Κώστα Μητσοτάκη στις αρχές της δεκαετίας του 199, όταν Έβερτ, Δήμας, Κανελλόπουλος διαχώρισαν τη θέση τους και αμφισβήτησαν τον τότε πρωθυπουργό, πατέρα του Κυριάκου. Δεν ξέρω αν και ποιος έχει όρεξη να αναμοχλεύσει σχήματα του παρελθόντος με όποιο τρόπο. Αλλά δείχνει ρετρό η όλη αναφορά.

Τα δύο λάθη του Κασσελάκη

Οι σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσε εντός του Κινήματος Δημοκρατίας η δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη περί διαθεσιμότητας για συνεργασία, έφερε την απόφαση για έκτακτο συνέδριο.

Και η ανακοίνωση για το συνέδριο, έτσι όπως έγινε και με το θέμα… βιωσιμότητας του κόμματος, που έθεσε, έκανε τα πράγματα χειρότερα.

Για την ακρίβεια, οι φυγόκεντρες τάσεις είναι ισχυρές, οι μισοί βουλευτές δεν (θέλουν να) έχουν πλέον σχέση με το κόμμα, οι αριστερόστροφοι δύσκολα θα αντέξουν μέχρι το συνέδριο του Φεβρουαρίου και γενικά υπάρχει μία εικόνα που δύσκολα θα αποφύγεις τη λέξη «διαλυτική», για να την χαρακτηρίσεις.

Ο Κασσελάκης πέρα απ’ όλα τα άλλα, έκανε και δύο βασικά λάθη.

– Ένα πολιτικό: Δεν κατάλαβε ότι το κοινό του είναι αντιδεξιό.

– Κι ένα καταλυτικό: Το κόμμα δεν είναι εταιρεία, ώστε να κάνεις και να λες ό,τι θες επειδή εσύ βγάζεις, κατά κύριο λόγο, τα λεφτά. Δεν πάει έτσι στους πολιτικούς οργανισμούς.

Αλλά ακόμα και με τη λογική της εταιρείας, ποτέ δεν παραδέχεσαι ότι έχεις πρόβλημα βιωσιμότητας. Η παραδοχή αυτή λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία.

Το κέντρο της Αθήνας παίζει σε άλλη κατηγορία

Κάτι αλλάζει –και δεν περνά απαρατήρητο– στην εορταστική κίνηση της Αθήνας. Ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας το θερμόμετρο της αγοράς ανεβοκατεβαίνει παραδοσιακά με τις γιορτές, στο κέντρο της πρωτεύουσας η εικόνα δείχνει να αποκτά πλέον… μόνιμα χαρακτηριστικά. Η Αθήνα, που εδώ και καιρό λειτουργεί ως σταθμός 12 μηνών τον χρόνο για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, φαίνεται πως φέτος «ανεβάζει επίπεδο».

Όσοι δραστηριοποιούνται στο ιστορικό τρίγωνο, από την εστίαση μέχρι τα ξενοδοχεία και το εμπόριο, μιλούν για μια κίνηση που δεν θυμίζει απλώς Χριστούγεννα, αλλά κάτι πιο δομικό. Τα τραπέζια γεμάτα, οι πληρότητες υψηλές και οι βιτρίνες να δουλεύουν σε ρυθμούς που μέχρι πρόσφατα συναντούσε κανείς μόνο σε peak τουριστικές περιόδους.

Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν είναι μόνο η ένταση της κίνησης, αλλά η διάρκειά της. Αν επιβεβαιωθούν όσοι υποστηρίζουν ότι η Αθήνα παγιώνεται ως «city break όλο τον χρόνο», τότε δεν μιλάμε απλώς για μια καλή γιορτινή σεζόν, αλλά για μια αλλαγή πίστας – τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις του κέντρου. Και αυτό, όπως λένε στην αγορά, ίσως αποδειχθεί πιο σημαντικό από κάθε εορταστικό ταμείο.

Διαβάστε επίσης:

Ο ανασχηματισμός έπεται του προϋπολογισμού, ο Φραπές εξοργίζει τα μπλόκα και το μπέρδεμα με τις κουμπαριές, τα συγχαρητήρια σε Πιερρακάκη και τα όρια με Τσίπρα

Η εκτόξευση του Πιερρακάκη, πλήγμα στη ΝΔ από το αγροτικό, κακή ιδέα η εξεταστική, φουριόζος o Τσίπρας, άσχημα μαντάτα για Χαριλάου, η αγωνία της Ζαχαράκη

Κυβερνητική ζαριά με τα μπλόκα, τα φάουλ με τους γαλάζιους βουλευτές, ο Αλέξης προς Ιθάκη μέσω… Πάτρας, η απουσία Πολάκη, η δικογραφία και ο ανασχηματισμός