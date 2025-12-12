Η εκτόξευση του Πιερρακάκη, πλήγμα στη ΝΔ από το αγροτικό, κακή ιδέα η εξεταστική, φουριόζος o Τσίπρας, άσχημα μαντάτα για Χαριλάου, η αγωνία της Ζαχαράκη 

Καλημέρα σας

Αναμφίβολα σημαντική επιτυχία για τη χώρα και το ρόλο της στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως επικεφαλής του Εurogroup.

Είναι η επιτομή της πολιτικής ρήσης «κι όμως γυρίζει», υπό την έννοια ότι πριν δέκα χρόνια διώχναμε κακήν κακώς τον τότε πρόεδρο του Εurogroup, έχοντας τις χειρότερες σχέσεις με το όργανο αυτό και πλέον φτάσαμε ως χώρα να κερδίσουμε την ηγεσία του.

Μακρά διαδρομή και δύσκολη. Η εκλογή κατέστη δυνατή χάρις και σε ένα περίπλοκο παρασκήνιο που υπήρξε το τελευταίο δεκαπενθήμερο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαντλεί κάθε δυνατότητα, όπως έμαθα – εξ ου και η θετική στάση των δύο κρίσιμων χωρών, της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Η αναγνώριση πιστώνεται και ασφαλώς και στην προσωπική ικανότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη, που κατάφερε να κερδίσει την εκτίμηση των ομολόγων του – αυτοί ξέρουν καλύτερα να αξιολογούν τα πρόσωπα.

– Τις αναλύσεις για την… εκτόξευση των «μετοχών» του Πιερρακάκη στο εσωτερικό πολιτικό χρηματιστήριο τις ακούω, αλλά προς το παρόν έχουν προτεραιότητα άλλα πράγματα.

Φθορά από τα μπλόκα

Δύο και πλέον μονάδες έχει χάσει η ΝΔ από το αγροτικό – και είναι καθαρά κάτω από το 30% στην εκτίμηση ψήφου πια.

Όπως σας είχα ενημερώσει εδώ και μέρες, η φθορά της κυβέρνησης είναι μεγάλη.

Ακόμα κι αν τα μπλόκα ξεστηθούν και οι αγρότες δεχθούν τις κινήσεις που κάνει το Μαξίμου και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αυτές τις ημέρες, είναι μάλλον απίθανο να αναστραφεί η αρνητική εντύπωση και άποψη που έχει ο αγροτικός κόσμος για την κυβέρνηση.

Η ζημιά είναι μεγάλη, η περιφέρεια μοιάζει εντελώς χαμένη προς το παρόν για τη ΝΔ και η αίσθηση πως το κεντρικό επιτελείο δεν έχει αντανακλαστικά πιο έντονη από ποτέ. Αρκεί άραγε μόνο ένας ανασχηματισμός μετά τις γιορτές ή κάποια (ισχνά συνήθως) πακέτα παροχών για να αλλάξει η εικόνα;

Κακή ιδέα η εξεταστική

Έγινε τελικά και η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, άλλως «Φραπέ» ή «Τζιτζή» – το μάθαμε κι αυτό – και η αίσθηση που βγήκε είναι οι αγρότες έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται για το χάλι του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, που αυτό έχει προκαλέσει.

Το σκηνικό που αναδύθηκε από αυτή την κατάθεση για τα όσα σκανδαλώδη γίνονταν, είναι λογικό να έχουν εξοργίσει τον αγροτικό κόσμο, που περίμενε με υπομονή και με τα νόμιμα μέσα τις ενισχύσεις.

Ας μην ψάχνει η κυβέρνηση, ούτε υποκινητές, ούτε πολιτικές σκοπιμότητες Τα υπόλοιπα θα τα βρουν η Βουλή και η δικαιοσύνη.

– Μετά από αυτό που έγινε με τον Φραπέ ή Τζιτζή, αλλά και τα όσα προηγήθηκαν με Χασάπη, Μαγειρία, Σεμερτζίδου σε πανελλήνια μετάδοση, αποδεικνύεται ότι η ιδέα της κυβέρνησης να συγκροτήσει εξεταστική αντί για προανακριτική ίσως δεν ήταν και τόσο… φρόνιμη και πετυχημένη. Αυτό για το μέλλον πλέον…

Φουλ ρυθμούς από Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει… αντιπολίτευση. Κανονικά, σαν να έχει κόμμα. Διότι δεν είναι τα… ράσα που κάνουν τον παπά, αλλά τι θες και τι μπορείς να κάνεις. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό, είναι άλλη συζήτηση. Αλλά ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να έχει βάλει φουλ τους ρυθμούς και να προσπαθεί να καλύψει το… κενό και την αδυναμία που διαπιστώνει ο ίδιος ότι έχει η αντιπολίτευση.

Η παρέμβασή του για το αγροτικό έδειξε τις προθέσεις του.

– Εκείνο που παρατήρησα ως προς το… τεχνοκρατικά επικοινωνιακό κομμάτι της ανάρτησης που έκανε ο πρόεδρος Αλέξης είναι ότι τα βιντεάκια του είναι απείρως πιο επαγγελματικά από εκείνα με τα οποία έκανε τον καταστροφικό προεκλογικό αγώνα το 2023.

Το ΠΑΣΟΚ έχει θέμα

Δεν… χτύπησε καλά στη Χαριλάου Τρικούπη – ούτε στο… Πεντάγωνο – εκείνο το εύρημα στη δημοσκόπηση της Real Polls για τα (όποια) ηγετικά θέματα του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

Βλέπετε υπάρχει ένα αποκαλυπτικά ερώτημα: Τι θα κάνανε τα κόμματα αν άλλαζαν πρόεδρο.

Το ΠΑΣΟΚ, χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου στο 17,2% από το 9,4% παρακαλώ. Μεγάλη η διαφορά για να αποδοθεί σε… στατιστικό λάθος ή ότι δεν υφίσταται ένα κάποιο θέμα.

Στο ίδιο ερώτημα, η ΝΔ φαίνεται ότι σε αντίθετη φάση: Χωρίς τον Μητσοτάκη θα πάει χειρότερα λέει η έρευνα, καθώς υποχωρεί στο 22%, από 23,3%. Καθόλου θετικά και τα δύο, εδώ που τα λέμε, αλλά τουλάχιστον κανείς δεν μπορεί να πει οτιδήποτε στον Μητσοτάκη, ακόμα κι αν έχει στο μυαλό του τον δημοφιλή Νίκο Δένδια.

– Το ότι κόμματα προσωποπαγή, όπως η Πλεύση Ελευθερίας ή η Ελληνική Λύση «εξαφανίζονται χωρίς Ζωή και Βελόπουλο, δεν χρειαζόταν καμία έρευνα για να το καταλάβουμε.

Το αίτημα Ζαχαράκη στον Μητσοτάκη

Τεράστιο το άγχος, μαθαίνω, για την Σοφία Ζαχαράκη στα θέματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στους διαδρόμους του υπουργείου Παιδείας είναι εμπεδωμένη η εντύπωση ότι παρέλαβε έναν φάκελο γεμάτο προβλήματα, καθώς υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε δασκάλους, καθηγητές, ειδικό προσωπικό, ψυχολόγους.

Φρόντισε μεν για την τρέχουσα χρονιά να προσληφθούν κάπου 45.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και λοιπό προσωπικό, όμως προβλήματα παραμένουν, ενώ μπαίνει και η πρόκληση του εθνικού απολυτηρίου.

Η Σοφία έχει ζητήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να τοποθετηθεί υφυπουργός ειδικά τον τομέα αυτό, όπως ήταν παλαιότερα και η ίδια, αλλά και στελέχη όπως η Δόμνα Μιχαηλίδου και η Ζέττα Μακρή. Και προφανώς με την ελπίδα να αφήσουν καλύτερο έργο από αυτό της Δόμνας και της Ζέττας, εξ όσων καταλαβαίνω.

Η δημιουργική λογιστική που προσθέτει πορτοκάλια και λεμόνια

Όσο περνούν οι μέρες, τόσο πιο καθαρά διαφαίνεται ότι στην ΚΟ της ΝΔ η εικόνα για τα αγροτικά μπλόκα είναι πολύ πιο φορτισμένη απ’ όσο έχει αποτυπωθεί δημοσίως. Και αυτό όχι μόνο λόγω της πίεσης που δέχονται οι βουλευτές από τις περιφέρειές τους, αλλά και επειδή –όπως λένε όσοι γνωρίζουν– οι τόνοι στο εσωτερικό έχουν ανέβει αισθητά.

Κεντρικός λόγος; Η διαχείριση της κρίσης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που χρεώνουν στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη μια «λογιστικού τύπου προσέγγιση», η οποία, λένε, μάλλον μπερδεύει παρά ξεκαθαρίζει το τοπίο. «Δεν γίνεται να προσθέτει κανείς επιδοτήσεις και αποζημιώσεις σαν να βάζει λεμόνια και πορτοκάλια στο ίδιο καλάθι», σχολιάζει χαρακτηριστικά κυβερνητικός βουλευτής.

Διότι –επιμένουν– άλλο η ετήσια ενίσχυση που λαμβάνει ένας παραγωγός στο πλαίσιο των μόνιμων επιδοτήσεων και άλλο η αποζημίωση για μια καταστροφή, είτε λέγεται Daniel, είτε λέγεται ευλογιά, είτε οτιδήποτε άλλο πλήττει ξαφνικά την παραγωγή. «Η σύγχυση των δύο καταλήγει να μοιάζει σαν να του λες ότι η ζημιά… καλύπτεται ήδη», σχολιάζει ένας ακόμη βουλευτής από αγροτική περιοχή.

– Στο ίδιο μήκος κύματος και η έτερη γκρίνια: αρκετοί στη ΝΔ θεωρούν ότι δεν έχει εξηγηθεί απλά και καθαρά πως, στην πράξη, οι αγρότες έχουν πλέον αφορολόγητο πετρέλαιο μέσω της επιστροφής του ΕΦΚ. «Όταν δεν επικοινωνείς το αυτονόητο, το πληρώνεις διπλά» λένε στο παρασκήνιο, υπονοώντας ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει χώρο σε παρερμηνείες – και σε ένταση.

