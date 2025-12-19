Podcast – Χριστούγεννα: Στο Τζιμπουτί και στο Νιού Τζέρσεϊ

Εδώ στη Δύση, τα Χριστούγεννα είναι συνυφασμένα με λευκό, χιονισμένο τοπίο και οικογενειακή ατμόσφαιρα, που απαιτεί συγκέντρωση όλης της οικογένειας, ακόμη και των απομακρυσμένων μελών της, στο γιορτινό τραπέζι.

Για τον λόγο αυτόν είναι ιδιαίτερα συμφέρον οικονομικά να ταξιδεύεις την παραμονή των Χριστουγέννων, την ιερότερη, οικογενειακή μέρα στον δυτικό κόσμο. Μόνον, που σε μια τέτοια περίπτωση κινδυνεύεις να βρεθείς σε μια περιοχή του πλανήτη όπου ούτε γιορτή υπάρχει ούτε χιόνια.

Για παράδειγμα, στο Τζιμπουτί της Αφρικής, όπου η συγκυρία δεν σου επιτρέπει έστω να ονειρευτείς την αντίστοιχη μέρα στην Ελλάδα. Στο τέλος, βέβαια, όλα διορθώνονται, σαν σε θαύμα, όπως απαιτεί η μαγική νύχτα.

Συμβαίνει, όμως, το ίδιο και σ’ ένα φτηνό ξενοδοχείο, στο Νιού Τζέρσεϊ, δίπλα στην Νέα Υόρκη; Τα πράγματα γίνονται ακραία, όταν παραμονή βράδυ, σε μια κακόφημη συνοικία σε επισκέπτεται η αστυνομία. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος να περάσεις την Άγια Νύχτα.

