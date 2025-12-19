Σαν σήμερα το 1980 τα πολυκαταστήματα «Μινιόν» και «Κατράντζος» παραδόθηκαν στις φλόγες

Ήταν 03:07 τα ξημερώματα της 19ης Δεκεμβρίου 1980 όταν αλλεπάλληλες εκρήξεις έσκισαν τη σιωπή στο κέντρο της Αθήνα.

Στο αποκορύφωμα της εορταστικής περιόδου, μία ανάσα από τα Χριστούγεννα εκείνης της χρονιάς, δύο ταυτόχρονοι μεγάλοι εμπρησμοί θα αλλάξουν για πάντα την ιστορία και την πορεία του ελληνικού εμπορίου.

Τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας ξεσπάει πυρκαγιά σε δύο από τα μεγαλύτερα και πιο δημοφιλή εμπορικά πολυκαταστήματα της πρωτεύουσας. Το περίφημο «Μινιόν» (ερχόντουσαν απο την επαρχία στην Αθήνα μόνο και μόνο για να το επικεφθούν) και το «Κατράντζος – Σπορ» τυλίγονται στις φλόγες.

»Πρώτη, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο τρίτο όροφο του καταστήματος “Μινιόν”, στην οδό Πατησίων. Ενώ πυροσβέστες έσπευδαν για να σβήσουν τη φωτιά, εκδηλωνόταν άλλη πυρκαγιά – το ίδιο μεγάλη- στους τρίτο και τέταρτο ορόφους του καταστήματος “Κατράντζος – Σπορ» στη γωνία των δρόμων Σταδίου και Αιόλου.

Την εκδήλωση της φωτιάς στο “Μινιόν” ακολούθησαν αλλεπάλληλες εκρήξεις και ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο Βερανζέρου, Πατησίων, Σατωβριάνδου και Δώρου τέθηκε κάτω από άμεση απειλή να γίνει, από τη μία στιγμή στην άλλη, στάχτη» ανέφερε ο Τύπος της εποχής.

Το «μεγαλύτερο μεγάλο κατάστημα», που οι τελευταίοι του όροφοι, γεμάτοι με παιχνίδια και θεάματα και φυσικά τον Άγιο Βασίλη που περιμενε υπομονετικά για φωτογραφίες, ήταν το όνειρο κάθε μικρού παιδιού, έγινε στάχτη.

Στη μνήμη όλων θα μείνει η εικόνα του Γιάννη Γεωργακά, ιδιοκτήτη του ΜΙΝΙΟΝ να κοιτάει περιλυπος το οικοδομικό τετραγωνο που είχε παραδοθεί στις φλόγες ενώ η γυναίκα του έκλαιγε γοερά στην αγκαλιά του.

Την ευθύνη για τους δύο εμπρησμούς ανέλαβε η «Επαναστατική Ομάδα Οκτώβρης 80», η οποία όπως αναφέρει «Το Βήμα» της 23ης Δεκεμβρίου 1980 ήταν άγνωστη ως την ημέρα της καταστροφής των δύο καταστημάτων».

Το κτίριο που στέγαζε το κατάστημα «Κατράντζος Σπορ» είχε τέτοιες φθορές που χρειάστηκε τελικά να κατεδαφιστεί.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης, έχασε, λόγω αβλεψίας των υπευθύνων του έργου, τη ζωή της μία 34χρονη κοπέλα που περνουσε τη στιγμή εκείνη μπροστά από το υπό κατάρρευση κτίριο της οδού Σταδίου.

Το κατάστημα επαναλειτούργησε χωρίς επιτυχία στην περιοχή των Αμπελοκήπων για να κατεβάσει οριστικά λουκέτο λίγα χρόνια αργότερα.

Από το κτίριο του «Mινιόν» διασώθηκε μόνον ο σκελετός.

Το Μινιόν επαναλειτούργησε ελάχιστες ημέρες αργότερα σε κτίριο απί της Γ’ Σεπτεμβρίου 8-10.

Tρία περίπου χρόνια μετά το κτίριο της Πατησίων αποκαταστάθηκε. Η ζημιά ωστόσο είχε γίνει. Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα και τα χρέη που είχαν συσσωρευθεί είχαν σαν αποτέλεσμα την κρατικοποίησή του. Ο Γεωργακάς θα το έπαιρνε πάλι στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Ωστόσο ήταν ήδη μεγάλος σε ηλικία και χωρίς απογόνους. Κάποια χρόνια μετά το πουλάει, για να βάλει το κατάστημα λουκέτο στις αρχές της δεκαετίας του 2000, εν μέσω σκανδάλων ακόμα και για εκβιασμούς σε βάρος πελατών.

Το κτίριο του Μινιον έμεινε κουφάρι για χρόνια. Το 2021 βγήκε σε διαγωνισμό στον οποίο πλειοδότησε η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand με προσφορά που ξεπέρασε τα 25 εκατομμύρια ευρώ και το νέο Μινιόν άνοιξε ξανά τις πόρτες του μόλις το 2025.

Στο εμβληματικό κτίριο – σε 4 ορόφους του – το οποίο ανακαινίσθηκε πλήρως και αποτελεί πραγματικό στολίδι, στεγάζεται ένα τεράστιο και ιδιαίτερο πολυκατάστημα Mινιον υπό την ιδιοκτησία της Ζara.

