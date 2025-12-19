Συναγερμός στην Ταϊπέι: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε πέφτοντας στο κενό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν άνδρας, αφού πέταξε καπνογόνα, επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στην Ταϊπέι της Ταϊβάν και ακολούθως έπεσε στο κενό από κτίριο και σκοτώθηκε, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 4.
Ο 27χρονος δράστης, που ονομάζεται Τσανγκ Γουέν, περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και πήδηξε από τον έκτο όροφο κτιρίου για να αποφύγει τη σύλληψη. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τσανγκ πέταξε καπνογόνα στον κεντρικό σταθμό της Ταϊπέι. Εκεί επιτέθηκε σε έναν άνδρα και τον σκότωσε.
Στη συνέχεια μετέβη στον σταθμό Zhongshan, όπου επιτέθηκε με το μαχαίρι σε περαστικούς ενώ συνέχισε να πετά καπνογόνα.
Αργότερα εισέβαλε στο εμπορικό κατάστημα Eslite Spectrum Nanxi.
Ο ένοπλος σκοτώθηκε στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης πέφτοντας από ένα κτήριο, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Γιουνγκ-τάι.
Ο αποθανών φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, δήλωσε ο Τσο στους δημοσιογράφους.
«Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και σχετικές διασυνδέσεις για να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι σχετιζόμενοι παράγοντες», πρόσθεσε, αναφέροντας μόνο το επώνυμο του άνδρα, Τσανγκ.
Εκτός από καπνογόνα είχε πιθανόν στην κατοχή του αντικείμενα όπως βόμβες μολότοφ που φαίνεται να εξερράγησαν στο σημείο ενώ φορούσε πανοπλία και μάσκα, είπε ο Τσο.
«Φαίνεται ότι έριξε σκόπιμα καπνογόνα και χρησιμοποίησε μαχαίρι για να εξαπολύσει επιθέσεις αδιακρίτως στο κοινό», είπε ακόμη.
Τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ σπάνια στην Ταϊβάν.
