Συναγερμός στην Ταϊπέι: Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι – Ο δράστης σκοτώθηκε πέφτοντας στο κενό

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν άνδρας, αφού πέταξε καπνογόνα, επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς στην Ταϊπέι της Ταϊβάν και ακολούθως έπεσε στο κενό από κτίριο και σκοτώθηκε, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 4.



Ο 27χρονος δράστης, που ονομάζεται Τσανγκ Γουέν, περικυκλώθηκε από αστυνομικούς και πήδηξε από τον έκτο όροφο κτιρίου για να αποφύγει τη σύλληψη. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

At least three people are dead after a man brandishing a knife and throwing smoke bombs slashed people in a crowd around Taipei Zhongshan MRT station, before committing suicide by falling.

Private gun ownership is banned in Taiwan, but sadly knife attacks still happen here. pic.twitter.com/F4R85wkXxQ December 19, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τσανγκ πέταξε καπνογόνα στον κεντρικό σταθμό της Ταϊπέι. Εκεί επιτέθηκε σε έναν άνδρα και τον σκότωσε.

Someone just threw a smoke bomb at Taipei Main Station MRT M7 exit, causing one man to fall unconscious. pic.twitter.com/BGtthtxxaY — Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 19, 2025



Στη συνέχεια μετέβη στον σταθμό Zhongshan, όπου επιτέθηκε με το μαχαίρι σε περαστικούς ενώ συνέχισε να πετά καπνογόνα.

Smoke bomb detonates at Taipei Main Station's M7 exit at 5:27 p.m., leaving 57-year-old man unconscious. Taiwan's emergency services respond quickly.

★ https://t.co/AR0hTtikB7 ★ pic.twitter.com/aXmUa7jvsv December 19, 2025

Αργότερα εισέβαλε στο εμπορικό κατάστημα Eslite Spectrum Nanxi.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε στη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης πέφτοντας από ένα κτήριο, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Γιουνγκ-τάι.

Ο αποθανών φερόμενος ως δράστης της επίθεσης είχε ποινικό μητρώο ενώ εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψής του και το σπίτι του ερευνάται, δήλωσε ο Τσο στους δημοσιογράφους.

«Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και σχετικές διασυνδέσεις για να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι σχετιζόμενοι παράγοντες», πρόσθεσε, αναφέροντας μόνο το επώνυμο του άνδρα, Τσανγκ.

🇹🇼 JUST IN: UPDATE: Death toll rises to 4, including suspect, in central Taipei, Taiwan attacks.



Source: TVBS https://t.co/iExz6pEJKG pic.twitter.com/Our4f5HoCf — Md.Sakib Ali (@iamsakibali1) December 19, 2025

Εκτός από καπνογόνα είχε πιθανόν στην κατοχή του αντικείμενα όπως βόμβες μολότοφ που φαίνεται να εξερράγησαν στο σημείο ενώ φορούσε πανοπλία και μάσκα, είπε ο Τσο.

«Φαίνεται ότι έριξε σκόπιμα καπνογόνα και χρησιμοποίησε μαχαίρι για να εξαπολύσει επιθέσεις αδιακρίτως στο κοινό», είπε ακόμη.

Τα βίαια εγκλήματα είναι πολύ σπάνια στην Ταϊβάν.

