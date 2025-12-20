Monreale: Επέκταση στη Μύκονο και ενίσχυση της παρουσίας του brand το 2025

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά σημαντικών εξελίξεων για το Monreale, το brand αρωμάτων που δραστηριοποιείται στην κατηγορία της premium αρωματοποιίας. Με αφετηρία το flagship store στο Κολωνάκι, η εταιρεία προχώρησε σε επέκταση του φυσικού της δικτύου με τη λειτουργία νέου καταστήματος στη Μύκονο.

Η επιλογή της Μυκόνου εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας του brand, καθώς πρόκειται για έναν προορισμό με έντονη διεθνή παρουσία και αυξημένη τουριστική κίνηση. Κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας, το νέο κατάστημα προσέλκυσε επισκέπτες από διαφορετικές αγορές, συμβάλλοντας στη διεύρυνση του κοινού του Monreale και στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητάς του.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η θετική πορεία της τουριστικής σεζόν στη Μύκονο συνοδεύτηκε από αυξημένο ενδιαφέρον για προϊόντα αρωματοποιίας υψηλής ποιότητας. Η άμεση επαφή με διεθνές κοινό λειτούργησε υποστηρικτικά και για τη συνολική στρατηγική του brand στο εξωτερικό, όπου η παρουσία του ενισχύεται μέσω επιλεγμένων συνεργασιών.

Τα προϊόντα του Monreale βασίζονται σε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας και απευθύνονται σε καταναλωτές που αναζητούν διακριτικό χαρακτήρα και σύγχρονες αρωματικές προτάσεις, στοιχείο που αποτελεί κεντρικό άξονα της ταυτότητας του brand.

Μετά την εξέλιξη του 2025, το Monreale θέτει ως βασικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα τη διεύρυνση της διεθνούς του παρουσίας, την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και τη δημιουργία πρόσθετων εμπειριών για το κοινό, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία στον χώρο της premium αρωματοποιίας.

