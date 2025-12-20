Σεισμός στη Νέα Φιλαδέλφεια

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε νωρίτερα, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν μεγέθους 2 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος πέντε χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται δύο χιλιόμετρα βόρειο-βορειοδυτικά της Νέας Φιλαδέλφειας.

