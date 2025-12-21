Το ΠΑΣΟΚ σε νέο ναρκοπέδιο – Το συνέδριο, οι κινήσεις Τσίπρα και φόβοι απώλειας της πρωτοκαθεδρίας

Μαζί με το 2026, όπως όλα δείχνουν, θα έρθουν και τα νέα κόμματα: του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού – που είναι πιο σίγουρα – και ενδεχομένως του Αντώνη Σαμαρά, που ακόμα ζυγίζει τις κινήσεις του.

Ένα τόσο μεγάλο ανακάτεμα της πολιτικής τράπουλας προφανώς δεν περνά απαρατήρητο από το ΠΑΣΟΚ, που βλέπει τη «βελόνα» των ποσοστών του σταθερή.

Δημιουργούνται κίνδυνοι για την κυριαρχία του κόμματος στην αντιπολίτευση και έτσι διαμορφώνεται ανάλογα η στρατηγική του. Στη Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν δεδομένη την ίδρυση τουλάχιστον δύο νέων κομμάτων. Του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού.

Έτσι παρακολουθούν τη δυνητική δυναμική που μπορούν αυτά να αναπτύξουν. Στην τελευταία έρευνα της GPO, για τα Παραπολιτικά 90.1, το κόμμα Τσίπρα καταγράφει πολύ ισχυρή πιθανότητα στήριξης από ποσοστό 9.1% και δυνητική ψήφο που φτάνει στο 19.4%. Ενώ ένα κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού καταγράφει σημαντική ψήφο που φτάνει στο 20.8% με το πολύ πιθανό ωστόσο να κινείται στο 7.6%.

Ο βασικός αντίπαλος

Εκ των πραγμάτων, καθώς κινείται κοντά στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων, κύριος αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ από τα κόμματα που έρχονται στο προσκήνιο είναι αυτό του Αλέξη Τσίπρα.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εκτιμούν ότι θα κινείται πιο κοντά στη λεγόμενη αντισυστημική ψήφο. Άλλωστε οι σαφείς αιχμές που άφησε κατά του ΠΑΣΟΚ, του Νίκου Ανδρουλάκη και των στελεχών του από την Πάτρα ο πρώην πρωθυπουργός δεν αφήνουν περιθώρια.

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για αναποτελεσματική αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη Ν.Δ. χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της και υποστηρίζοντας ότι είναι δύσκολο να βρεθούν στελέχη του που δεν έχουν στο παρελθόν υμνήσει τον πρωθυπουργό.

Με αυτά τα δεδομένα τα πυρά του Νίκου Ανδρουλάκη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό κατευθύνονταν κυρίως κατά της κυβέρνησης, με ένα μεγάλο μέρος τους όμως να στρέφεται κατά του Αλέξη Τσίπρα.

Χρονιά ανακατατάξεων

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι είναι στα χέρια μας να καταλάβει ο πολίτης ότι δεν έχει ανάγκη από Μεσσίες, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού. «Ο πολίτης δεν έχει ανάγκη από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι στην εγχώρια ολιγαρχία για να έχουν μια καλή αντιμετώπιση από τα μέσα που ελέγχουν. Η Ελλάδα δεν θέλει πολιτικούς με εξαρτήσεις αλλά πολιτικούς με σχέδιο, με πρόγραμμα, με ήθος, με αυτονομία από τα συμφέροντα. Αυτοί οι πολιτικοί θα κάνουν την Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλοντας να αποδομήσει την προοπτική του πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πραγματική εναλλακτική επιλογή.

Με τη σύνδεση του Αλέξη Τσίπρα με μέσα που ελέγχονται, όπως σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, από την εγχώρια ολιγαρχία, επιχειρεί να σπάσει και το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα που παρουσιάζει ως προτέρημά του σε κάθε ευκαιρία ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράλληλα ο θεσμικός ρόλος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα γίνει το κύριο εργαλείο του Νίκου Ανδρουλάκη ώστε να βρίσκεται διαρκώς εκείνος απέναντι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα, τονίζουν σε συζητήσεις που γίνονται ότι η πολιτική απειλή που έρχεται για το ΠΑΣΟΚ από ένα κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού είναι εξίσου σημαντική και ενδεχομένως μεγαλύτερη από αυτή που υπολογίζεται πως φέρνει η επιστροφή Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη γνωρίζουν ότι το 2026 θα είναι η χρονιά των πολιτικών ανακατατάξεων με τη δημιουργία νέων κομμάτων, στοιχείο που θα παίξει καθοριστικό ρόλο και στη στρατηγική του κόμματος που θα διαμορφωθεί επίσημα στο συνέδριο.

Συνέδριο και αυτόνομη πορεία

Η έναρξη των διαδικασιών του συνεδρίου έχει κλειδώσει για τις 27 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 29. Θα ψηφιστούν θέσεις και όργανα, ωστόσο δεν θα μπει, όπως όλα δείχνουν, σε ψηφοφορία η πρόταση του Χάρη Δούκα για να δεσμευτούν οι σύνεδροι ότι δεν θα υπάρξει συνεργασία με τη Ν.Δ. υπό καμία συνθήκη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει υπογραμμίσει ότι η θέση αυτή είναι αυτονόητη και αποτελεί δημόσια δέσμευση του ίδιου από το βήμα της ΔΕΘ. Η στρατηγική της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις κάλπες δεν θα τεθεί υπό συζήτηση, ωστόσο οι δίαυλοι με τα άλλα κόμματα της Κεντροαριστεράς και οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία αντικυβερνητικού μετώπου θα απασχολήσουν το συνέδριο.

Σημαντικό κομμάτι του συνεδρίου θα αποτελέσει επίσης η στρατηγική για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και σε επίπεδο στελεχών. Η επιλογή να υπάρξει επιτροπή διεύρυνσης υπό τον πολύπειρο Κώστα Σκανδαλίδη σε αυτήν ειδικά τη συγκυρία με τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα μόνο τυχαία δεν είναι. Στόχος είναι με ένα ευρύ προσκλητήριο σε δυνάμεις και πρόσωπα να παρουσιαστούν άμεσα αποτελέσματα. «Εμείς θέλουμε το προσκλητήριο να απευθυνθεί σε όλη την γκάμα των προοδευτικών δυνάμεων και θα ζητήσουμε και την επιστροφή στελεχών εκτός από εκείνα που προσέβαλαν βάναυσα το κόμμα» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ο Μάρτιος, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο πιο ενδιαφέρων μήνας για τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, καθώς έρχονται μαζί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και η ίδρυση του κόμματος Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: Η καρδιά της Ελλάδας χτυπά στο ναυπηγείο του Λοριάν

Τσίπρας: Επιταχύνει τις κινήσεις για νέο κόμμα – Γιατί επιτίθεται σε ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ και τι «γράφουν» οι δημοσκοπήσεις

Θύελλα αντιδράσεων μετά την επίθεση του Νίκου Παππά σε δημοσιογράφο: Αναζητείται για να δικαστεί στο αυτόφωρο