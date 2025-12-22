search
ΚΟΣΜΟΣ

22.12.2025 23:27

Επεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στην Αλβανία – Επίθεση με μολότοφ στο γραφείο του Ράμα στα Τίρανα (Video)

albania protest

Διαδηλωτές εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση με μολότοφ εναντίον του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το γραφείο του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, αφότου η εισαγγελία κατά της διαφθοράς απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου και ζήτησε να αρθεί η ασυλία της.

Τις τελευταίες εβδομάδες κλιμακώνεται η πολιτική ένταση στην Αλβανία, καθώς η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βρίσκεται στη δίνη σκανδάλου διαφθοράς στο οποίο εμπλέκονται αρκετοί αξιωματούχοι και ιδιωτικές εταιρείες. Η Μπελίντα Μπαλούκου κατηγορείται για κατάχρηση δημόσιου χρήματος προς όφελος συγκεκριμένων εταιρειών σε μεγάλα έργα υποδομών.

Σε ομιλία της στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα, η 52χρονη αντιπρόεδρος της αλβανικής κυβέρνησης είχε κάνει λόγο για «λασπολογία» και «ψεύδη», διαβεβαιώνοντας πως θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία για να λάμψει η αλήθεια.

Η ειδική εισαγγελία που είναι επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος ζήτησε προ ημερών από τη Βουλή την άρση της ασυλίας της Μπαλούκου, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψή της. Μέχρι σήμερα δεν έχει προγραμματιστεί σχετική ψηφοφορία στο αλβανικό κοινοβούλιο, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα διαθέτει πλειοψηφία.

Κατά τη σημερινή πολιορκία του γραφείου του πρωθυπουργού, άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από το κυβερνητικό κτίριο, αλλά δεν απώθησαν τους διαδηλωτές.

«Ανεχτήκαμε αρκετά, καθώς πρόκειται για δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που εκλάπησαν και (η Μπαλούκου) δεν παραιτείται. Είναι ντροπή», δήλωσε ένας διαδηλωτής, ο Αρμπέν Σούλο.

Ως υπουργός Υποδομών και Ενέργειας από το 2019, η Μπελίντα Μπαλούκου έχει διαχειριστεί κονδύλια εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων.

1 / 3