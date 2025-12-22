Jim Beam: «Κόβεται» η παραγωγή του πασίγνωστου μπέρμπον στα αποστακτήρια του Κεντάκι λόγω… Τραμπ

Σταματά η παραγωγή του διάσημου μπέρμπον Jim Beam στο Κεντάκι για όλο το επόμενο έτος, σύμφωνα με την εταιρία που φτιάχνει το διάσημο ουίσκι.

Το αποστακτήριο θα παραμείνει κλειστό, ενώ η εταιρεία θα αξιοποιήσει «την ευκαιρία να επενδύσει σε βελτιώσεις του χώρου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο BBC.

Οι παραγωγοί του Κεντάκι – που φημίζεται για το μπέρμπον του – αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα, εν μέρει λόγω των εμπορικών πολιτικών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η μάρκα ανήκει στον ιαπωνικό κολοσσό ποτών Suntory Global Spirits, ο οποίος απασχολεί περισσότερα από 1.000 άτομα στις εγκαταστάσεις του στο Κεντάκι.

«Αξιολογούμε συνεχώς τα επίπεδα παραγωγής για να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στη ζήτηση των καταναλωτών και πρόσφατα συναντηθήκαμε με την ομάδα μας για να συζητήσουμε τους όγκους μας για το 2026», ανέφερε η εταιρία.

Δήλωσε ακόμη ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητές της στην πολιτεία, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεχωριστού αποστακτηρίου και των μονάδων εμφιάλωσης και αποθήκευσης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν το επόμενο έτος. Το κέντρο επισκεπτών στο Κεντάκι παραμένει επίσης ανοιχτό.

Η Jim Beam ανέφερε επίσης ότι αξιολογεί πώς θα αξιοποιήσει το εργατικό της δυναμικό κατά τη διάρκεια της παύσης της παραγωγής και ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το συνδικάτο των εργαζομένων.

Τον Οκτώβριο, η εμπορική ένωση Kentucky Distillers’ Association (KDA) δήλωσε ότι η ποσότητα μπέρμπον στις αποθήκες σε ολόκληρη την πολιτεία βρισκόταν σε ιστορικό υψηλό, με περισσότερα από 16 εκατομμύρια βαρέλια.

Σύμφωνα με την ένωση, τα βαρέλια μπέρμπον, τα οποία φορολογούνται από την πολιτεία, έχουν κοστίσει στους αποσταγματοποιούς «συντριπτικά» 75 εκατ. δολάρια φέτος.

Οι Αμερικανοί αποσταγματοποιοί έχουν αντιμετωπίσει αντίποινα με εισαγωγικούς φόρους στα προϊόντα τους, μετά τη λεγόμενη ανακοίνωση «Ημέρα Απελευθέρωσης» του Τραμπ τον Απρίλιο, κατά την οποία οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς στις περισσότερες χώρες παγκοσμίως.

«Μεγάλο μέρος της επέκτασης την τελευταία δεκαετία είχε στόχο την παγκόσμια ανάπτυξη», ανέφερε η KDA τον Οκτώβριο, καθώς ζητούσε «μια ταχεία επιστροφή στο αμοιβαίο, χωρίς δασμούς εμπόριο».

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Καναδά έχουν επίσης επηρεάσει τις πωλήσεις αλκοόλ, με τις περισσότερες καναδικές επαρχίες να μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά οινοπνευματώδη νωρίτερα μέσα στο έτος.

Διαβάστε επίσης:

Ξύλο στην τουρκική βουλή: Καβγάς με γροθιές μεταξύ βουλευτών του AKP και του CHP για την ψήφιση του προϋπολογισμού (video)

Φλόριντα: Ανατριχιαστική δολοφονία 14χρονης από έφηβα αγόρια – Την πυροβόλησαν και της έβαλαν φωτιά – Θα δικαστούν ως ενήλικες

Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη τουρίστρια