Καιρός: Βροχές, χιόνια και ισχυροί άνεμοι τa Χριστούγεννα, βαρυχειμωνιά την Πρωτοχρονιά – Tι λένε τρεις μετεωρολόγοι (Video)

Αλλάζει ο καιρός και όπως όλα δείχνουν φέτος θα έχουμε βροχερά Χριστούγεννα και μάλιστα όσοι ζουν τα ορεινά δεν αποκλείεται να δουν και… χιόνια στο καμπαναριό.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του για τον καιρό των Χριστουγέννων σημειώνει πως «όπως όλα δείχνουν ο καιρός δεν θα είναι με το μέρος μας χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα είναι και απαγορευτικός ως προς αυτά που μπορεί να σχεδιάζουμε».

«Με την απαιτούμενη προσοχή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα περισσότερα αν όχι όλα από τα καιρικά φαινόμενα και αυτό θα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη φορά.

Έτσι λοιπόν βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας το διάστημα 24 με 26 του μήνα με την κορύφωση αυτής της επιδείνωσης να αφορά κυρίως το διήμερο Τετάρτη και Πέμπτη δηλαδή παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων» προσθέτει.

«Πιο συγκεκριμένα αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που θα δραστηριοποιηθεί στην κεντρική Μεσόγειο όπως φαίνεται και στον πρώτο μας χάρτη, θα μας στείλει δύο αξιόλογα κύματα βροχών – καταιγίδων αλλά και πυκνών χιονοπτώσεων στα βουνά μας» τονίζει.

Σημειώνει πως η κακοκαιρία θα πλήξει τη χώρα μα σε δύο φάσεις με το πρώτο κύμα να αναμένεται «από αύριο βράδυ και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης όπου και θα δώσει την μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά και λιγότερο προς τα κεντρικά και βόρεια».

Το δεύτερο κύμα αναμένεται «προς το βράδυ περίπου της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα περίπου της Πέμπτης όπου θα δώσει τη μεγαλύτερη έντασή του στα δυτικά, κεντρικά, βόρεια αλλά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου».

«Συγκεκριμένα, για την ημέρα των Χριστουγέννων αν και η ημέρα θα ξεκινήσει με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας και με έμφαση τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, σιγά σιγά ο βαρύς καιρός θα αρχίσει να περιορίζεται προς την πλευρά του Αιγαίου (από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά) ενώ καθώς θα πηγαίνουμε προς τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 του μήνα οι καιρικές συνθήκες θα τείνουν να ομαλοποιηθούν στις περισσότερες περιοχές» προσθέτει.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλα τα παραπάνω χρονικά διαστήματα στις θάλασσές μας θα πνέουν ισχυροί και τοπικά πολύ ισχυροί άνεμοι πότε νότιας και πότε βόρειας συνιστώσας χωρίς όμως να τίθεται θέμα απαγορευτικού απόπλου γενικευμένο τουλάχιστον» καταλήγει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για τον καιρό των Χριστουγέννων.

Τέλος δίνει μια εκτίμηση για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς λέγοντας πως: «Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα “ΗΡΑΚΛΗΣ” όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη “βλέπει” βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα».

«Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές – χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα» σημειώνει.

Κολυδάς: Χριστούγεννα με βροχές στα δυτικά

Από το απόγευμα της Τρίτης έως και την ημέρα των Χριστουγέννων, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά.

Παράλληλα, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και οι άνεμοι δεν αναμένεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

Οι οδηγοί καλούνται να κινηθούν με προσοχή, αποφεύγοντας την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Χριστούγεννα με βροχές, ήπιες θερμοκρασίες και χιόνια στα ορεινά λέει και η Α. Τυράσκη

Διανύουμε την εβδομάδα των Χριστουγέννων και, όπως είχε φανεί από τα προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός θα κινηθεί σε ήπιους αλλά άστατους ρυθμούς, με αρκετές βροχές κατά διαστήματα και θερμοκρασίες λίγο υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Την παραμονή Χριστουγέννων, το σύστημα θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας, φέρνοντας γενικευμένες βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές. Η Κρήτη θα επηρεαστεί λιγότερο.

Την Πέμπτη, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο καιρός θα παραμείνει βροχερός στα κεντρικά και βόρεια, με αρκετές βροχοπτώσεις αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα. Στα νότια και κυρίως στην Κρήτη, οι βροχές θα είναι περιορισμένες ή και ανύπαρκτες. Παράλληλα, χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά τμήματα της χώρας.

Από τα Χριστούγεννα και μετά αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ ο άστατος καιρός με βροχές θα συνεχιστεί έως και την Παρασκευή, κυρίως στη Μακεδονία και τα βόρεια.

Καλλιάνος: Νεφώσεις και φαινόμενα τα Χριστούγεννα

Την Τετάρτη στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Τα Χριστούγεννα οι νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Ο αστατος καιρός θα συνεχιστεί και την Παρασκευή με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

