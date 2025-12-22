Σάκης Αρναούτογλου: Από τη Θεσσαλονίκη στην Ευρωβουλή – Παρουσίαση του έργου και των πολιτικών προτεραιοτήτων του

Το έργο και τις πολιτικές του προτεραιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρουσίασε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, σε εκδήλωση απολογισμού της μέχρι σήμερα κοινοβουλευτικής του δράσης.

Την εκδήλωση προλόγισε με ιδιαίτερα θερμά λόγια ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελόυδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πορεία, το ήθος και τον τρόπο πολιτικής παρουσίας του Σάκη Αρναούτογλου, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο «που προέρχεται από την κοινωνία, δουλεύει με ενσυναίσθηση, δημοκρατικότητα και συνεργατικότητα και εκπροσωπεί επάξια τη χώρα και την πόλη μας στην Ευρώπη».

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, η συντροφικότητα και το ομαδικό πνεύμα που διαμόρφωσαν μαζί στη Θεσσαλονίκη, ο Σάκης Αρναούτογλου τα μετέφερε και τα ανέπτυξε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στην παρέμβασή του, ο Σάκης Αρναούτογλου ξεκαθάρισε από την αρχή ότι η επιλογή του να βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένο πολιτικό πρόσημο: να εκπροσωπεί την Ελλάδα και κυρίως την Περιφέρεια, μεταφέροντας τις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών εκεί όπου λαμβάνονται οι Ευρωπαϊκές αποφάσεις.

Όπως σημείωσε, η παρουσία του στις Επιτροπές Περιβάλλοντος, Γεωργίας, Αλιείας και Περιφερειακής Ανάπτυξης δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με ζητήματα που καθορίζουν την καθημερινότητα των πολιτών – από την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή, έως τη νησιωτικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Αναφερόμενος στη δράση του στον τομέα της αλιείας, στάθηκε ιδιαίτερα στη στήριξη των μικρών παράκτιων αλιέων και των νησιωτικών περιοχών, καθώς και στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί η παράνομη αλιεία ως σοβαρό Ευρωπαϊκό πρόβλημα που απαιτεί συντονισμένες παρεμβάσεις. Υπενθύμισε ότι η επίσκεψη της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Θεσσαλονίκη και την Πιερία πραγματοποιήθηκε με δική του πρωτοβουλία, σε μια περίοδο που –όπως σημείωσε– απουσίαζε ουσιαστική Κυβερνητική κινητοποίηση για τα προβλήματα των αλιέων. Τόνισε ότι χωρίς πολιτική πίεση και ανάληψη ευθύνης, τα ζητήματα των τοπικών κοινωνιών παραμένουν εκτός προτεραιοτήτων, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες της θάλασσας να μένουν εκτεθειμένοι. Όπως υπογράμμισε, η μεταφορά αυτών των θεμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαιότητα όταν σε Εθνικό επίπεδο δεν υπάρχει επαρκής ανταπόκριση.

Στο πεδίο της Περιφερειακής Πολιτικής, ο Σάκης Αρναούτογλου επανέλαβε τη σαφή του θέση απέναντι σε κάθε λογική συγκεντρωτισμού των πόρων Συνοχής, τονίζοντας ότι οι Περιφέρειες και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως απλοί διαχειριστές αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού. Επισήμανε ότι, με δική του πρωτοβουλία, 40 δήμαρχοι από μικρά νησιά και μικρούς ορεινούς δήμους βρέθηκαν στις Βρυξέλλες, όπου συναντήθηκαν απευθείας με αρμόδιους Ευρωπαίους Επιτρόπους και στελέχη των Θεσμών, αναδεικνύοντας προβλήματα που –όπως σημείωσε– συχνά δεν φτάνουν ποτέ στο Ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω έλλειψης ουσιαστικής Εθνικής διεκδίκησης. Τόνισε ότι η Περιφερειακή Πολιτική δεν μπορεί να σχεδιάζεται ερήμην των τοπικών κοινωνιών και ότι, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2028–2034, η Ελληνική κυβέρνηση οφείλει να υπερασπιστεί ενεργά τον ρόλο και την αυτονομία των Περιφερειών, αντί να αποδέχεται σιωπηρά συγκεντρωτικά μοντέλα που αποδυναμώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ζητήματα της κτηνοτροφίας και συνολικά του αγροτικού κόσμου, εστιάζοντας στις παρεμβάσεις του για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα με σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες για την Ελληνική Ύπαιθρο, σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση στη λήψη ουσιαστικών μέτρων και η απουσία ολοκληρωμένου Εθνικού σχεδιασμού έχουν επιβαρύνει περαιτέρω τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους. Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων δεν μπορεί να μετατίθεται διαρκώς στο μέλλον και ότι η Ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αξιοποιεί έγκαιρα όλα τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά εργαλεία, με σαφή στρατηγική στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής και της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών.

Ανέδειξε ως κεντρικό άξονα της πολιτικής του παρουσίας τη διαρκή επαφή με την κοινωνία και ιδιαίτερα με τη νέα γενιά. Όπως ανέφερε, μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο μίλησε με μαθητές και μαθήτριες σε δεκάδες Σχολεία σε όλη την Ελλάδα — από ορεινές περιοχές έως μικρά νησιά — τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά, συζητώντας για το τι είναι η Ευρώπη, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις και ποια είναι η θέση της νέας γενιάς σε αυτές.

Παράλληλα, άνοιξε τις πόρτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε Σχολεία από απομακρυσμένες και μειονεκτικές περιοχές που σπάνια έχουν πρόσβαση στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε οι μαθητές να δουν από κοντά ότι η Ευρώπη τους αφορά.

Ολοκληρώνοντας, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργεί αποκομμένα από την κοινωνία και ότι η πολιτική έχει νόημα μόνο όταν μεταφράζεται σε απτά αποτελέσματα. Όπως σημείωσε, «η απόσταση ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές αποφάσεις και την καθημερινότητα των πολιτών μεγαλώνει όταν οι Εθνικές κυβερνήσεις δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους».

Δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να μεταφέρει τη φωνή της Περιφέρειας και της κοινωνίας εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, με επιμονή, καθαρό πολιτικό πρόσημο και σταθερή στόχευση στο αποτέλεσμα.

Η παρουσίαση του έργου του Έλληνα Ευρωβουλευτή στη Θεσσαλονίκη δεν αποτέλεσε απλώς έναν απολογισμό, αλλά μια σαφή πολιτική δήλωση για το πώς η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να λειτουργεί: με διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστική σύνδεση με τις ανάγκες της κοινωνίας. Σε μια περίοδο αυξημένων ανισοτήτων και πιέσεων για την Περιφέρεια, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η φωνή των τοπικών κοινωνιών, της υπαίθρου, των νησιών και της νέας γενιάς οφείλει να ακούγεται δυνατά στο Ευρωπαϊκό επίπεδο – και αυτή η μάχη δεν μπορεί να δοθεί από απόσταση, αλλά μόνο με παρουσία, διεκδίκηση και πολιτική ευθύνη.

