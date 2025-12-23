ΕΟΔΥ- Γιορτινά και υγιεινά:  Ποιο είναι το «έξυπνο πιάτο» για να απολαύσουμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές και ενοχές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν μια περίοδο χαράς, με κοινωνικές επαφές, οικογενειακές συγκεντρώσεις, παραδοσιακά πλούσια γεύματα και φυσικά με άφθονες λιχουδιές.
Η διατροφική απόλαυση συνοδεύεται συχνά από άγχος και αισθήματα ενοχής, για την υπερκατανάλωση και την πιθανή αύξηση βάρους.
Ωστόσο το κλειδί για να απολαύσουμε το εορταστικό τραπέζι χωρίς τύψεις, είναι η ισορροπία όπως μας λέει η Ευγενία Κωστή, Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, ΕΟΔΥ.
Ένα εορταστικό πλούσιο πιάτο δεν αποτελεί σημαντική παρέκκλιση, εφόσον δεν συμβαίνει συχνά.
Η ισορροπημένη υγιεινή διατροφή πριν την εορταστική περίοδο βοηθά να συνεχίσουμε τις καλές συνήθειες ακόμα και μέσα στις γιορτές, αποφεύγοντας τις διαιτητικές υπερβολές.
Κατά τη διάρκεια των γιορτινών γευμάτων ελέγχουμε τις μερίδες που τρώμε βάζοντας σε μικρές ποσότητες μόνο τα φαγητά που μας αρέσουν χωρίς να γεμίζουμε υπερβολικά το πιάτο μας.
Ένα έξυπνα σχεδιασμένο ισορροπημένο πιάτο, περιλαμβάνει στο μισό του περιεχομένου του σαλάτα με λαχανικά όπως μαρούλι, λάχανο, καρότο κ.ά.,
-στο ¼ κατά προτίμηση άπαχη πρωτεΐνη όπως γαλοπούλα, κοτόπουλο, ψάρι, κρέας, τυρί κ.ά.
-και στο υπόλοιπο ¼ μέτρια ποσότητα αμυλούχων τροφών όπως πατάτες, ρύζι, μακαρόνια, ψωμί κ.α.
Η μεγάλη ποσότητα λαχανικών αυξάνει το αίσθημα κορεσμού βοηθώντας μας να συνεχίσουμε το γεύμα μας πιο συνειδητά και αποφεύγοντας τις θερμιδικές υπερβολές.
Καλό είναι να λάβουμε υπόψη ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες μπορούν να κάνουν το γιορτινό γεύμα πιο υγιεινό και απολαυστικό.
Για παράδειγμα, η χρήση υγιεινών τρόπων μαγειρέματος όπως:
-το ψήσιμο ή ο ατμός αντί για το τηγάνισμα,
-η χρήση ελαιόλαδου αντί για κορεσμένα λίπη όπως το βούτυρο,
Διαβάστε επίσης
ΠΟΕΔΗΝ: «100 ανήλικοι έως 16 ετών νοσηλεύονται κάθε χρόνο λόγω ναρκωτικών στα παιδιατρικά νοσοκομεία – Οκτώ παιδιά το μήνα»
Γιορτές με σακχαρώδη διαβήτη: Διατροφικά tips για απόλαυση με έλεγχο
Πάτρα: Υπεγράφη η σύμβαση για την ενεργειακή ανακαίνιση του νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.