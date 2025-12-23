Η «μάχη των δρόμων»: Οι αγρότες υπόσχονται ανοιχτές λωρίδες για τους ταξιδιώτες, η αστυνομία θέλει τον έλεγχο 

Το παιχνίδι της «γάτας με το ποντίκι» επιχειρεί να παίξει η κυβέρνηση, βλέποντας ότι παρά την ταλαιπωρία που υφίστανται οι οδηγοί σε κεντρικές αρτηρίες της χώρας, ο διαβόητος κοινωνικός αυτοματισμός δεν… πιάνει και οι πολίτες – τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων – συνεχίζουν να είναι αλληλέγγυοι στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Έτσι, πηγές της αστυνομίας, απαντώντας στην απόφαση των συντονιστικών των μπλόκων σε διάφορα σημεία της χώρας να αφήσουν ανοιχτές κάποιες λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε οι ταξιδιώτες των εορταστικών ημερών να μπορούν (έστω και με χαμηλότερες ταχύτητες) να περνούν για τους προορισμούς τους, επισημαίνουν ότι η λήψη μέτρων ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας «είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε».

Στην ουσία, με αυτή την κίνηση η αστυνομία (και η κυβέρνηση) επιχειρεί να «ακυρώσει» την προσπάθεια των αγροτών από τη μία να συνεχίσουν τον αγώνα τους και από την άλλη να μειώσουν όσο είναι εφικτό την ταλαιπωρία των οδηγών και, ως και τούτου, την δυσφορία τους για τα μπλόκα. Μάλιστα, οι ίδιες αστυνομικές πηγές τόνισαν ότι η «Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή».

Χάσμα που βαθαίνει

Αν, πάντως, υπάρχει ένα βασικό συμπέρασμα που «βγαίνει» από όλα όσα συμβαίνουν, αυτό είναι ότι κυβέρνηση και αγρότες όχι μόνο δεν βρίσκονται έστω και λίγο πιο κοντά στο να συνεννοηθούν, αλλά ότι το χάσμα βαθαίνει σχεδόν σε καθημερινή βάση, κάτι που αναμένεται να γίνει σαφές και από την εισήγηση του πρωθυπουργού στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, όπου θα αναφερθεί εκτενώς στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κινηθεί στο «πνεύμα» της κυριακάτικης ανάρτησής του, τονίζοντας ότι οι αγρότες θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τις ανάγκες της κοινωνίας και ότι, ενόψει της εορταστικής περιόδου, δεν πρέπει να διαταραχθούν οι μεταφορές, οι ταξιδιώτες και το εμπόριο.

Όσον αφορά στο ζήτημα του διαλόγου με τους κινητοποιούμενους αγρότες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επανέλαβε το πλαίσιο πάνω στο οποίο κινείται εδώ και αρκετές ημέρες η κυβέρνηση, λέγοντας ότι «στόχος είναι να συναντηθούμε με μια αντιπροσωπεία, η οποία να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτών. Και κατ’ επέκταση και αυτών που είναι στους δρόμους. Αυτό το έχουμε εκφράσει, το έχει εκφράσει ο πρωθυπουργός, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Παρά τις αρνήσεις. Βγάλαμε και ένα πλαίσιο. Ανέλυσε ο κ. Τσιάρας ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων, είτε ικανοποιείται είτε υλοποιείται, είναι σε φάση υλοποίησης», προσθέτοντας ότι «εμείς θα εξαντλήσουμε τα περιθώρια του διαλόγου. Είμαστε εδώ να ικανοποιήσουμε όσα παραπάνω μπορούμε, επί τη βάσει της πλατφόρμας που έχουμε θέσει. Αλλά πρέπει κι εκείνοι να καταλάβουν ότι και η υπομονή του κόσμου εξαντλείται».

Σε αντίστοιχο πνεύμα κινήθηκε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο οποίος δήλωσε στον ρ/σ Real FM ότι «ο διάλογος είναι απόδειξη ευθύνης και όχι υποχώρησης», προσθέτοντας ότι οι κινητοποιήσεις και τα προβλήματα στις μετακινήσεις, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο, «αδικούν και τους ίδιους τους αγρότες». Ο υπουργός αναφέρθηκε στα ζητήματα στα οποία η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις (αγροτικό ρεύμα, ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου) και διερωτήθηκε αν «είναι προσχηματικός ο διάλογος όταν επιλύονται ζητήματα που έχουν τεθεί; Η αξιοπιστία κρίνεται από τους πολίτες», ενώ επανέλαβε ότι η πρόσκληση για διάλογο παραμένει ανοιχτή, επισημαίνοντας πως όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός καλεί σε συζήτηση, «το μπαλάκι της ευθύνης περνάει στην άλλη πλευρά».

Πάντως, στην κυβέρνηση πλέον το κυρίαρχο σενάριο είναι γιορτές με μπλόκα και – τουλάχιστον προς το παρόν – «σκληρή» γραμμή προς τους αγρότες, επενδύοντας στην κόπωση από τις κινητοποιήσεις, την ανάγκη επιστροφής σε γεωργικές εργασίες, αλλά και τη σταδιακή υποχώρηση της υποστήριξης που απολαμβάνουν από τους πολίτες, ιδίως αν αποδειχθεί ότι οι κινητοποιήσεις είχαν μείζονες αρνητικές συνέπειες στην οικονομία της χώρας, αλλά και γενικότερα στην ομαλότητα.

