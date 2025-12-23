Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πώς θα ονομάσει την κόρη της (Video)

Το όνομα που θα δώσει στην κόρη της αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της, με αφορμή μια συζήτηση που είχε με την ποινικολόγο, Γιάννα Παναγοπούλου.

Όπως είπε η παρουσιάστρια, η ίδια και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής αποφάσισαν ότι θα δώσουν δυο ονόματα στο μωρό. Το ένα θα είναι το όνομα της πεθεράς της παρουσιάστριας, Πολυξένη, ενώ το δεύτερο θα είναι Αλεξάνδρα, στη μνήμη της καλής της φίλης Αλεξάνδρας Νικολαΐδου, που έφυγε από τη ζωή πριν μερικούς μήνες.

«Μου θύμισες και τη δικιά μου ιστορία που είπες για το δεύτερο όνομα γιατί κι εγώ έχω πει ότι το παιδί μου θα πάρει το όνομα της πεθεράς μου που είναι Πολυξένη. Ήμουν στην Πάρο στο σπίτι μας και είχα κάνει το τεστ και ήταν θετικό. Λέω στον άντρα μου ότι θα πάω να δώσω αίμα για την χοριακή» ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Τότε ήταν οι τελευταίες μέρες της κολλητής μου της Αλεξάνδρας που έχει φύγει από τη ζωή. Παρόλο που ήταν σε κόμμα, με παίρνει ξαφνικά η αδερφή της και μου είπε ότι ήθελε η Αλεξάνδρα να μου μιλήσει. Ξύπνησε και ήταν καλύτερα. Της είπα ότι ήθελα κάτι να της πω και θα την έπαιρνα σε λίγο που θα έπαιρνα το αποτέλεσμα. Όταν την ξαναπήρα το απόγευμα, είχε ξαναπέσει. Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και τις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα. Είπα στην αδερφή της να της το πει στο αυτί και ότι θα το καταλάβει» εξομολογήθηκε στον τηλεοπτικό αέρα.

