search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 11:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.12.2025 09:32

Βρετανία: Το 2025 φαίνεται ότι θα είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

23.12.2025 09:32
london new

Το 2025 ενδέχεται να είναι η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία, ανακοίνωσε σήμερα η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office), με τη μέση θερμοκρασία να ξεπερνά τους 10 ° Κελσίου.

Τα οριστικά στοιχεία θα γίνουν γνωστά στις 2 Ιανουαρίου, αλλά μερικές ημέρες πριν από το τέλος του έτους η μέση θερμοκρασία φαίνεται να διαμορφώνεται στους 10,05 ° Κελσίου, πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ των 10,02 ° Κελσίου που είχε καταγραφεί το 2022, ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Αν τα στοιχεία αυτά επιβεβαιωθούν, οι τέσσερις από τις πέντε τελευταίες χρονιές θα είναι μεταξύ των πέντε πιο ζεστών που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία από το 1884, όταν άρχισαν να διατηρούνται αρχεία.

Οι δέκα πιο ζεστές χρονιές έχουν καταγραφεί όλες τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

«Σε ό,τι αφορά τα κλίμα μας, ζούμε μια ασυνήθιστη περίοδο. Οι αλλαγές που παρατηρούμε είναι πρωτοφανείς από τον 19ο αιώνα», υπογράμμισε ο Μάικ Κέντον επιστήμονας στο Met Office.

Η κλιματολόγος Φριντερίκε Ότο επεσήμανε από την πλευρά της: «Τα συμπεράσματα είναι συγκλονιστικά και εντελώς αναμενόμενα, οι 10 ° Κελσίου μπορεί να μην ακούγονται πολλοί, αλλά πρόκειται για μέσο όρο και σημαίνει πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες το καλοκαίρι. Υψηλές θερμοκρασίες, που δεν θεωρούνταν δυνατές, είναι πλέον συνηθισμένες και αυτά είναι άσχημα νέα».

Την προηγούμενη εβδομάδα η βρετανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 2025 ήταν η πιο ηλιόλουστη χρονιά που έχει παρατηρηθεί τουλάχιστον από το 1910, με 1.622 ώρες ηλιοφάνειας ως τις 15 Δεκεμβρίου, πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ του 2003.

Παράλληλα το φετινό καλοκαίρι ήταν το πιο ζεστό που έχει καταγραφεί στη χώρα με τέσσερα κύματα καύσωνα και βροχοπτώσεις λιγότερες κατά 16% σε σχέση με τον μέσο όρο της εποχής.

Διαβάστε επίσης

Σοκ στον κόσμο του gaming: Νεκρός ο Βινς Ζαμπέλα, δημιουργός του «Call of Duty» (Video)

Τουλάχιστον 5 οι νεκροί στη συντριβή μικρού στρατιωτικού αεροσκάφους του Μεξικού στη θάλασσα κοντά στις ακτές των ΗΠΑ

ΗΠΑ: Στη φυλακή η δασκάλα που κακοποίησε σεξουαλικά 11χρονο μαθητή της – Τα… 35.000 SMS, τα κλάματα και η «συγγνώμη» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump proedros
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Την έχουμε ανάγκη για την εθνική μας ασφάλεια»

GIANIS_SERVETAS_NEW
MEDIA

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: Το έξυπνο βίντεο με τον Γιάννη Σερβετά για ψώνια από τα καταστήματα της γειτονιάς μας

zodiac_blackdahlia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο serial killer Zodiac ήταν και ο δολοφόνος της «Μαύρης Ντάλιας»; Τα συγκλονιστικά στοιχεία σε νέα έρευνα που συνδέουν τις δύο υποθέσεις

ix_fotia_faliro_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Φάληρο: Αυτοκίνητο κάηκε ολοσχερώς στη νέα Παραλιακή – Κανονικά η κυκλοφορία (videos)

LEOFOREIO OASA NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν τα Χριστούγεννα στην Αττική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zigaria-new
ΥΓΕΙΑ

Αυτή είναι η καλύτερη ώρα να ανεβείς στη ζυγαριά

KLAUDIA
LIFESTYLE

Κλαυδία για Eurovision: «Φοβόμασταν πως αν δεν χαιρετούσαμε την αποστολή του Ισραήλ, θα μας έλεγαν κακούς» (Video)

solwmou_mente_fuerte
LIFESTYLE

Mente Fuerte για Σολωμού: Ό,τι και να συμβεί δεν θα σταματήσει να είναι οικογένειά μου

kalxas-234723
ΚΑΛΧΑΣ

Εκλογικό συναγερμό προκάλεσε η… υποψηφιότητα Θεμιστοκλέους, η στήριξη ΓΑΠ σε Καρυστιανού, η αποκήρυξη της β’ θέσης από Δούκα, και τα μυστήρια της Νίνας

tsipras-patra-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτοι «πυρήνες» υποστηρικτών Τσίπρα σε Πέλλα και Μεσσηνία με «πρωταγωνιστές» μέλη της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 11:32
trump proedros
ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει ο Τραμπ για τη Γροιλανδία: «Την έχουμε ανάγκη για την εθνική μας ασφάλεια»

GIANIS_SERVETAS_NEW
MEDIA

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: Το έξυπνο βίντεο με τον Γιάννη Σερβετά για ψώνια από τα καταστήματα της γειτονιάς μας

zodiac_blackdahlia
ΚΟΣΜΟΣ

Ο serial killer Zodiac ήταν και ο δολοφόνος της «Μαύρης Ντάλιας»; Τα συγκλονιστικά στοιχεία σε νέα έρευνα που συνδέουν τις δύο υποθέσεις

1 / 3