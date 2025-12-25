search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025
25.12.2025

Δυτική Αχαΐα: Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό και 2 τραυματίες – Επεισόδια συγγενών με την αστυνομία

25.12.2025 23:33
axaia1

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Δυτικής Αχαΐας.

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «tempo24», υπάρχει ένας νεκρός και δύο τραυματιές, με την κατάσταση τους ενός να είναι σοβαρή.

Εν τω μεταξύ, ένταση επικράτησε στο σημείο του δυστυχήματος, καθώς συγγενείς των τραυματιών ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικούς και πυροσβέστες, για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, προκαλώντας παράλληλα μικρές ζημιές σε υπηρεσιακά οχήματα.

Για την εκτόνωση της κατάστασης κρίθηκε απαραίτητη η επέμβαση της ΟΠΚΕ.

Το τροχαίο συνέβη στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του χωριού Λάππα, κοντά στα φανάρια.

