Απεργία στα θέατρα το Σάββατο για τις ΣΣΕ: Τι θα γίνει με τις παραστάσεις, τι λένε οι θεατρικοί παραγωγοί

Στη νέα 24ωρη απεργία των ηθοποιών που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27/12, αναφέρθηκε ο Νίκος Καραγιώργης πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Καραγιώργης αναφέρθηκε στο ακανθώδες για τους ηθοποιούς ζήτημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που είναι βασικό αίτημα της απεργιακής κινητοποίησης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από το 2012 που καταργήθηκαν τότε οι κλαδικές συμβάσεις την εποχή της κρίσης της οικονομικής που πέρασε στη χώρα μας το μνημόνιο, είμαστε χωρίς συλλογική σύμβαση και εμείς. Η τότε συλλογική σύμβαση είχε μισθό στα 1236. Αυτή που διεκδικούμε τώρα έχει στα 1250. Μιλάμε για μια διαφορά 14 ευρώ με τον τωρινό Τιμάριθμο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά σε σχέση με τότε.

Λοιπόν, αυτό που θέλουμε είναι να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις, οι οποίες με διάφορες προφάσεις, η μία απ’ ότι ανακαλύπτει κάτι καινούργιο ζητάει, ενώ έχουμε κάνει υποχωρήσεις και πολύ σοβαρές και όλα, δείχνοντας και τη διάθεσή μας για πραγματική και έντιμη συνεννόηση. Η δε δεύτερη μας λέει ότι δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει σαν εργοδοτική ένωση και κάτι τέτοια, γιατί στην τελευταία μας συνάντηση, ανακάλυψαν ότι μπορούν να υπογράψουν σαν Ένωση και σαν μεμονωμένοι επιχειρηματίες.

Εμείς δεν θέλουμε λοιπόν μια διευρυμένη ή με έναν επιχειρηματία μία διευρυμένη επιχειρησιακή σύμβαση. Θέλουμε μία κλαδική σύμβαση με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις.

Αυτή η σύμβαση, είναι μία σύμβαση που την παλεύουμε για όλους και για τους πρωταγωνιστές. Γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν έχει απαξιωθεί η δουλειά γενικότερα, έχει απαξιωθεί, απαξιώνεται και οι ίδιοι και αυτοί δηλαδή όταν και οι ίδιοι δεν πληρώνονται πρόβες. Δηλαδή ο πρωταγωνιστής δεν πληρώνεται πρόβες και είναι σαν να ζητάς από ένα ποδοσφαιριστή να πληρώνεται μόνο για τους αγώνες και όχι για τις προπονήσεις.

Είναι φοβερό είναι σαν να ζητάς ένα μάγειρα σε ένα εστιατόριο να αμείβεται για την ώρα του σερβιρίσματος και όχι για την ώρα της παρασκευής του φαγητού, που ο ίδιος εργάζεται. Η παράσταση που βλέπει ο κόσμος, η έτοιμη παράσταση είναι αποτέλεσμα μίας πολύ επίπονης διαδικασίας που προηγείται της παράστασης που είναι η πρόβα. Η πρόβα η οποία είναι απλήρωτη.

Και δεν είναι μόνο οι 5 ώρες πρόβες που οι 7 ώρες τρεις γενικές, τέσσερις γενικές δοκιμές που έχουμε είναι και η δουλειά στο σπίτι. Τα λόγια δεν τα μαθαίνουμε στην πρόβα. Τον ρόλο δεν τον μελετάμε στη πρόβα.

Δεν τον χτίζουμε, τον ρόλο στην πρόβα, στην πρόβα, το ήδη χτισμένο από το σπίτι, μέσα από μελέτη, ο ήδη χτισμένος ρόλος, έρχεται και παντρεύεται με τον άλλο χτισμένο ρόλο από άλλο ηθοποιό και φτιάχνονται οι σχέσεις, για το θέατρο είναι σχέσεις.

Ζητάμε 1.250 ευρώ μισθό, ο ηθοποιός ξέρετε πόσο παίρνει τώρα; Παίρνει ωρομίσθια, ποσοστά, μικρά ποσοστά, γιατί δεν μιλάμε τώρα για μεγάλα».

Συνεχίζοντας ο κ. Καραγιώργης τόνισε πως: «Ο πολιτισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτού που λέμε κοινωνικό εποικοδόμημα, σε μια οργανωμένη κοινωνία λοιπόν, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ κερδοφόρο.

Σκεφτείτε ότι υπάρχει επιχείρηση η οποία έχει 350.000 εισιτήρια σε ένα χρόνο. Καταλαβαίνετε το πόσο είναι τρομακτικό και τα νούμερα που είπατε για τα εισιτήρια δεν είναι μόνο τόσο, υπάρχουν και εισιτήρια που είναι στα 60 ευρώ.

Αλλά είναι καταπληκτικό το ότι ζητάνε ακόμα και από ηθοποιούς που οι ίδιοι δεν τους πληρώνουν, τους πληρώνουν με ποσοστά, όταν πηγαίνουν να δουν δικές τους παραστάσεις, τα δικά τους θέατρα να πληρώνουν και αντί για ατέλεια, την έχουν καταργήσει, να πληρώνουν 15€ για να μπουν να δουν μια παράσταση των συναδέλφων τους.

Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Οι ηθοποιοί από 5 έως 15 ευρώ και 17 μπορούν να ζητήσουν. Αυτό που παλιά είχαμε ατέλεια και μπαίναμε δωρεάν, δεν υπάρχει πια.

Εμείς αυτό που λέμε τώρα είναι ότι τα θέατρα θέλουμε ορθάνοιχτα. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που κλείνουμε τα θέατρα.

Το θέατρο είναι η χαρά μας και ξέρουμε ότι ο κόσμος θέλει να συνδυάσει τις γιορτές με μία ωραία παράσταση. Κι εμείς το θέλουμε αυτό. Τον θέλουμε χαρούμενο τον κόσμο.

Το θέατρο είναι το σπίτι μας. Είναι το δεύτερο σπίτι μας, είναι όλη μας η ζωή. Πιο πολλές ώρες περνάμε στο θέατρο παρά στο σπίτι μας, πολλές φορές, λοιπόν εμείς τα θέατρα θέλουμε ορθάνοιχτα.

Δεν τα κλείνουμε εμείς τα θέατρα, η αδιάλλακτη στάση των δύο εργοδοτικών ενώσεων, αυτή που τα κλείνει και παρακαλώ πάρα πολύ το Υπουργείο Πολιτισμού να σταματήσει να είναι αδιάφορο απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, την θλιβερή κατάσταση για το θέατρο και για τον κόσμο βεβαίως, που θα στερηθεί παραστάσεις αυτές τις μέρες.

Εμείς καλούμε λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού να πάρει πρωτοβουλίες για να ξαναδούμε από την αρχή τα πάντα.

Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή οι μικρές ομάδες να παίρνουν επιχορήγηση με 5.000 και να πρέπει να πληρώσουν ηθοποιούς, όταν αυτά τα 5.000 τα δίνουν στα ενοίκια θεάτρων. Τι παραγωγή να στηρίξουν; Αυτά είναι που λέμε, Είναι λογικά πράγματα.

Εμείς καλούμε τον κόσμο να έρθει στην συγκέντρωσή μας που θα έχουμε στη Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου.

Θα του προσφέρουμε ζεστό κρασί από καζάνι, θα έχουμε χάλκινα, θα πάρει λίγο χριστουγεννιάτικο χρώμα».

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών: Σχεδόν το 70% των παραστάσεων θα γίνουν κανονικά

Σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΝΘΕΠΑ, αναφέρει: «Από το πρωί διακινείται η είδηση ότι τα θέατρα αύριο θα παραμείνουν κλειστά λόγω της απεργίας του ΣΕΗ και ότι οι θεατές θα πρέπει να ακυρώσουν τα εισιτήριά τους.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη διάδοση αυτής της γενικευμένης και ανακριβούς πληροφόρησης. Όπως σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση, έτσι και τώρα, κάποια θέατρα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ άλλα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τονίζουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα στην απεργία, αλλά εξίσου όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία.

Μια απλή επίσκεψη στις πλατφόρμες πώλησης εισιτηρίων αρκεί για να διαπιστωθεί ότι περίπου 70% των προγραμματισμένων παραστάσεων θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Καλούμε, επομένως, το κοινό να ενημερώνεται υπεύθυνα από τις επίσημες πηγές και τις παραγωγές/θέατρα για τις συγκεκριμένες παραστάσεις που τους ενδιαφέρουν.

Η ΕΝΘΕΠΑ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από τη διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών».

