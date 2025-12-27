Βοτανικός: Χειροπέδες σε έναν 38χρονο και έναν 18χρονο που πέταξαν στον δρόμο μπάζα

Για παράνομη απόρριψη στερεών αποβλήτων, στον Βοτανικό, συνελήφθησαν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης που συγκροτήθηκε από τη ΓΑΔΑ δύο άτομα, ηλικίας 38 και 18 ετών.

Σε βάρος τους των δύο σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., μεσημβρινές ώρες της 23-12-2025, κατόπιν πληροφοριών αναφορικά με όχημα που μεταφέρει απόβλητα και κατευθύνεται σε δρόμο του Βοτανικού για τη απόρριψή τους, κατελήφθησαν από τους αστυνομικούς οι δύο επιβαίνοντες να απορρίπτουν στερεά απόβλητα στο εν λόγω σημείο.

Άμεσα τα δύο άτομα ακινητοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Κολωνού, ενώ επιπλέον κατασχέθηκε το εν λόγω όχημα που χρησιμοποιούνταν για την απόρριψη των αποβλήτων.

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν από την Ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα Δράσης για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος.

