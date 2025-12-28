«Πυρά» μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό και το «ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» 

Σε ανταλλαγή ανακοινώσεων προχώρησαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, με αφορμή το ζήτημα του διαλόγου με τους αγρότες.

Αφορμή στάθηκε μια δήλωση του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να «αποδείξει έμπρακτα πως επιθυμεί τον διάλογο», προχωρώντας σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ώστε να αποκλιμακωθεί η κρίση.

Για να γίνει αυτό, όπως τόνισε, χρειάζεται «η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαλόγου και η άμεση καταδίκη δηλώσεων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που στρέφονται κατά των αγροτών».

Αυτή η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση της ΝΔ, με την Αλεξάνδρα Σδούκου, να κατηγορεί το εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ότι «αναζητά αφορμές για αντιπαράθεση με την κυβέρνηση». Αναφερόμενη ειδικά στην φράση «μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου», κάλεσε τον κ. Τσουκαλά για διευκρινίσεις.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει, καθώς ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε δε τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να αποδώσει «αβάσιμες προθέσεις», κάνοντας λόγο για «φθηνή σπέκουλα».

Ξεκαθαρίζοντας τι εννοούσε για το «ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» είπε πως η πρόταση αυτή είχε να κάνει με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας των αγροτών, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική τους κατάρρευση.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ακόμη ότι στον πρωτογενή τομέα καταγράφονται σοβαρές συνέπειες από κυβερνητικές επιλογές της τελευταίας πενταετίας, γεγονός που, όπως υποστήριξε, προκαλεί έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο, ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ για «υπερβολική χρήση πολιτικής αντιπαράθεσης και επικοινωνιακής τακτικής».

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: «Μετά το ΤΑΑ η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα στηριχθεί στις ιδιωτικές επενδύσεις»

Η ΝΔ θέλει να καταργήσει την live μετάδοση από τις Εξεταστικές – ΣΥΡΙΖΑ: «Θέλουν να εξασφαλίσουν τη συγκάλυψη»

Κακλαμάνης: «Θα εισηγηθώ την κατάργηση της ζωντανής σύνδεσης των Εξεταστικών Επιτροπών» (Video)