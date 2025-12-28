search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 05:36
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 19:58

«Πυρά» μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό και το «ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» 

28.12.2025 19:58
sdoukou-tsoukalas

Σε ανταλλαγή ανακοινώσεων προχώρησαν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, με αφορμή το ζήτημα του διαλόγου με τους αγρότες.

Αφορμή στάθηκε μια δήλωση του Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να «αποδείξει έμπρακτα πως επιθυμεί τον διάλογο», προχωρώντας σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ώστε να αποκλιμακωθεί η κρίση.

Για να γίνει αυτό, όπως τόνισε, χρειάζεται «η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαλόγου και η άμεση καταδίκη δηλώσεων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που                στρέφονται κατά των αγροτών».

Αυτή η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση της ΝΔ, με την Αλεξάνδρα Σδούκου, να κατηγορεί το εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ότι «αναζητά αφορμές για αντιπαράθεση με την κυβέρνηση». Αναφερόμενη ειδικά στην φράση «μη ασφαλές περιβάλλον διαλόγου», κάλεσε τον κ. Τσουκαλά για διευκρινίσεις.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει, καθώς ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής κατηγόρησε δε τη Νέα Δημοκρατία ότι επιχειρεί να αποδώσει «αβάσιμες προθέσεις», κάνοντας λόγο για «φθηνή σπέκουλα».

Ξεκαθαρίζοντας τι εννοούσε για το «ασφαλές περιβάλλον διαλόγου» είπε πως η πρόταση αυτή είχε να κάνει με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας των αγροτών, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική τους κατάρρευση.

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ακόμη ότι στον πρωτογενή τομέα καταγράφονται σοβαρές συνέπειες από κυβερνητικές επιλογές της τελευταίας πενταετίας, γεγονός που, όπως υποστήριξε, προκαλεί έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο, ενώ κατηγόρησε τη ΝΔ για «υπερβολική χρήση πολιτικής αντιπαράθεσης και επικοινωνιακής τακτικής».

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης: «Μετά το ΤΑΑ η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα στηριχθεί στις ιδιωτικές επενδύσεις»

Η ΝΔ θέλει να καταργήσει την live μετάδοση από τις Εξεταστικές – ΣΥΡΙΖΑ: «Θέλουν να εξασφαλίσουν τη συγκάλυψη»

Κακλαμάνης: «Θα εισηγηθώ την κατάργηση της ζωντανής σύνδεσης των Εξεταστικών Επιτροπών» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

jones partizan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Για συμφωνία Τζόουνς και Ολυμπιακού κάνουν λόγο οι Σέρβοι – Εκκρεμεί η λύση με την Παρτιζάν

spain floods
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος από τις σφοδρές πλημμύρες στη νότια Ισπανία (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 03:19
oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

1 / 3