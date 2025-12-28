Τραγωδία στα Βαρδούσια: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση των σορών των ορειβατών (Video)

Ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου η εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια, με τις σορούς να μεταφέρονται στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας και να αναμένεται σήμερα η διακομιδή τους στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

H ιατροδικαστική εξέταση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως, παρά το γεγονός ότι είναι Κυριακή, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ενώ τα επίσημα πορίσματα αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές ορειβατικές τραγωδίες των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα, καθώς τα Βαρδούσια θεωρούνται ιδιαίτερα επικίνδυνο βουνό κατά τους χειμερινούς μήνες. Όχι λόγω υψομέτρου, αλλά εξαιτίας της απότομης μορφολογίας, των κάθετων πλαγιών και του ασταθούς χιονιού, που δεν αφήνουν περιθώρια λαθών ακόμη και σε έμπειρους ορειβάτες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Οι τέσσερις ορειβάτες – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – είχαν στόχο να φτάσουν στην κορυφή Κόρακας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, επέλεξαν την τελευταία στιγμή να ακολουθήσουν πιο απαιτητικό και δύσβατο μονοπάτι. Τα ίχνη τους εντοπίστηκαν μέχρι ένα σημείο, ενώ στη συνέχεια χάνονταν απότομα, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο σενάριο της χιονοστιβάδας, το οποίο τελικά επιβεβαιώθηκε.

Οι σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν την κορυφή, σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Όπως διαπιστώθηκε, βρέθηκαν όλοι μαζί, σχεδόν αγκαλιασμένοι, στοιχείο που δείχνει ότι η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε αιφνίδια και οι ορειβάτες δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Επιχείρηση υψηλού κινδύνου με ελικόπτερο Super Puma

Η επιχείρηση ανάσυρσης χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη και χρονοβόρα, καθώς το σημείο ήταν εξαιρετικά δύσβατο. Η μεταφορά των σορών πραγματοποιήθηκε τμηματικά και από αέρος, με ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς η πρόσβαση από το έδαφος κρίθηκε αδύνατη.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΜΑΚ, μεταξύ αυτών η 7η ΕΜΑΚ Λαμίας, καθώς και ομάδες από Λάρισα και Πάτρα. Οι έρευνες διήρκεσαν δύο εικοσιτετράωρα, με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των διασωστών.

Την ίδια ώρα, στην τοπική κοινωνία επικρατεί βαθιά συγκίνηση και σιωπή, καθώς οι τέσσερις ορειβάτες ήταν γνωστοί τόσο στους μόνιμους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της περιοχής.

Διοικητής 7ης ΕΜΑΚ: Εξαιρετικά δύσκολη και συντονισμένη επιχείρηση στα Βαρδούσια

Τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων, εξέφρασε ο Δημήτρης Ζάχος μιλώντας στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μία ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχοφθόρα επιχείρηση σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Όπως ανέφερε, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, για την εξαφάνιση ατόμων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αθανασίου Διάκου, στα όρη Βαρδούσια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άμφισσας, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λιδωρικίου, των ομάδων Ορειβασίας και Έρευνας – Διάσωσης της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικού ερπυστριοφόρου οχήματος, ομάδας drones από τη Θεσσαλία, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης, καθώς και ελικοπτέρου που τέθηκε σε ετοιμότητα για συνδρομή.

Ο εντοπισμός των ορειβατών

Μετά από πολύωρες και συντονισμένες έρευνες, οι διασώστες εντόπισαν τέσσερα άτομα – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – χωρίς τις αισθήσεις τους, σε δυσπρόσιτη, χιονοσκεπή περιοχή.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, ακολούθησε επίπονη και σταδιακή διαδικασία μεταφοράς των σορών σε ασφαλές σημείο, ώστε να καταστεί δυνατή η αεροδιακομιδή τους στη θέση Κίρρα Ιτέας, όπου και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι ορειβάτες ήταν έμπειροι και γνώριζαν την περιοχή, ο κ. Ζάχος τόνισε ότι η προσοχή είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζοντας το απρόβλεπτο των ορεινών όγκων, ακόμη και για ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία.

Όπως ανέφερε, οι έρευνες είχαν στραφεί σε όλα τα πιθανά σημεία, συμπεριλαμβανομένων καταφυγίων και καλυβών, ωστόσο τελικά οι ορειβάτες εντοπίστηκαν ψηλά, κοντά στην κορυφή, σε περιοχή που είχε ήδη αναφερθεί από τις δυνάμεις διάσωσης.

