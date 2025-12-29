Αγροτικά μπλόκα: Η πλειοψηφία μένει στους δρόμους, μικρό το ρήγμα στις κινητοποιήσεις – Προς κλιμάκωση μετά την πρωτοχρονιά 

Αφού η κυβέρνηση απέτυχε στο να βάλει την κοινωνία απέναντι στους αγρότες με αφορμή τις διακοπές των Χριστουγέννων και δεν δίστασε να θυσιάσει ακόμα και δικά της στελέχη προκειμένου να απαξιωθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται στα μπλόκα, τώρα επιχειρεί να στήσει τον δικό της “Δούρειο Ίππο” προκειμένου να διασπάσει το κίνημα των αγροτών.

Με αφορμή την επιθυμία που εξέφρασαν κάποιοι εκπρόσωποι των μπλόκων να ξεκινήσουν διάλογο με την κυβέρνηση η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών διαμηνύει ότι έως και σήμερα δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις σε κανένα από τα συνολικά 14 αιτήματά τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σε δηλώσεις του αφού επισήμανε πως οι αγρότες είχαν ζητήσει από την πρώτη στιγμή διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά όχι προσχηματικό, επισήμανε πως «η κυβέρνηση βρήκε… πρόθυμους συνομιλητές από άλλα μπλόκα».

Πρόσθεσε ακόμα ότι «η κυβέρνηση προσπαθεί να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό. Και τώρα βρήκε… πρόθυμους συνομιλητές από άλλα μπλόκα, οι οποίοι συμμετείχαν στην πανελλαδική σύσκεψη και μετά γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους για συνάντηση. Αυτές οι τακτικές δεν εξυπηρετούν την ενότητα του αγροτικού κινήματος και σίγουρα παίζουν τον ρόλο που θέλει η κυβέρνηση, για να διαλυθούν τα μπλόκα», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο αγρότης από τη Λάρισα, Θέμης Λέκκας, επισημαίνει πως «ο καθένας πλέον αναλαμβάνει τις ευθύνες του» και τονίζει πως «το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών δεν έχουν λάβει ουσιαστικές απαντήσεις».

Η Πανελλαδική Επιτροπή μάλιστα αμφισβητεί απολύτως τον αριθμό των μπλόκων που τάσσονται υπέρ του διαλόγου λέγοντας πως “όχι για 18 μπλόκα δεν πρόκειται μα ούτε για οκτώ”. Προσθέτουν μάλιστα ότι η απόφαση για συνάντηση με την κυβέρνηση – αν ληφθεί – θα ληφθεί συντονισμένα.

Μάλιστα, με ανακοίνωση του το μπλόκο της Χαλκηδόνας τονίζει ότι επ ουδενί δεν έχουν διαχωρίσει τη στάση τους από τις αποφάσεις που πάρθηκαν από τη σύσκεψη της Νίκαιας και του Λευκώνα, ξεκαθαρίζοντας πως τάσσονται πίσω από τα αιτήματα των αγροτών- κτηνοτρόφων- μελισσοκόμων- αλιέων.

Έτσι όλα δείχνουν ότι η νέα χρονιά θα βρει τους αγρότες στα μπλόκα ενώ προγραμματίζεται πανελλαδική σύσκεψη, για το επόμενο Σάββατο 3 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου αν δεν αλλάξει κάτι ουσιαστικά, θα προτείνουν γενικευμένη κλιμάκωση.

Όπως είναι λογικό η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση έχει εξοργίσει τους αγρότες. Ο Ρίζος Μαρούδας, σε δηλώσεις του τόνισε ότι «όλες οι προσπάθειες υπονόμευσης του αγώνα μας έχουν πέσει στο κενό. Είμαστε ακόμα εδώ, μέσα στις γιορτές και θα μείνουμε όσο χρειαστεί ώστε να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα μας. Αυτές τις μέρες φάνηκε ποιος κρατά κλειστούς τους δρόμους. Είναι η κυβέρνηση που επιχείρησε να στρέψει απέναντι μας το λαό, όσους θέλησαν να ταξιδέψουν για τις γιορτές. Δεν τους πέρασε και αυτό το είδαν όλοι τις μέρες αυτές που προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε την κίνηση. Οι μόνοι που ενοχλούνται είναι μεγάλοι όμιλοι του Τουρισμού, των Μεταφορών, του Εμπορίου και της εκμετάλλευσης των Εθνικών Οδών».

Πάντως κάποιοι θεωρούν ότι πίσω από τον προτεινόμενο διάλογο με την κυβέρνηση υπάρχει σκοπιμότητα. Πιο συγκεκριμένα, στελέχη της Πανελλαδικής Επιτροπής, υποστηρίζουν ότι στη συνάντηση της Επανομής στην οποία κοινοποιήθηκε δημοσίως η πρόθεση… 18 μπλόκων να συναντηθούν με την κυβέρνηση, το αίτημα αυτό δεν κατατέθηκε τυχαία. Τα 18 αυτά μπλόκα – ανάμεσά τους τα Κερδύλλια και τα Πράσινα Φανάρια – σύμφωνα πάντα με πληροφορίες είχαν επιχειρήσει και προ εβδομάδων μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία ωστόσο, απορρίφθηκε και από το γραφείο του πρωθυπουργού παραπέμφθηκαν στον Κωστή Χατζηδάκη ή στον Κώστα Τσιάρα.

