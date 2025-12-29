Αγροτικές κινητοποιήσεις: Άχυρα και κοπριά στο γραφείο του Ευριπίδη Στυλιανίδη στην Κομοτηνή (Photos/Video)

Άχυρα, βαμβάκι, σιτάρι και κοπριά την είσοδο της πολυκατοικίας και τον διάδρομο έξω από το γραφείο του βουλευτή Ροδόπης της ΝΔ, Ευριπίδη Στυλιανίδη οι αγρότες από το μπλόκο της Κομοτηνής που μετέφεραν τη διαμαρτυρία τους στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια του τελεσιγράφου «Ή μαζί μας ή παραιτήσου» που είχε αναγραφεί σε πανό πάνω σε τρακτέρ πριν από λίγες ημέρες. Οι παραγωγοί της περιοχής ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

