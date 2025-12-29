search
29.12.2025 10:58

Η Κλόντια Σίφερ αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θα εμπνέομαι πάντα από εκείνη»

29.12.2025 10:58
Με μία ανάρτησή της στα social media, η Κλόντια Σίφερ είπε το δικό της αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, επισημαίνοντας ότι η τόσο η εικόνα της όσο και η στάση ζωής της αείμνηστης ηθοποιού αποτέλεσε πολλές φορές έμπνευση για εκείνη.

Δηλώνοντας συντετριμμένη από την απώλειά της,η Κλόντια Σίφερ επισήμανε ότι το γεγονός ότι κατά καιρούς κάποιοι τη σύγκριναν μαζί της αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ίδια.

«Είμαι συντετριμμένη στο άκουσμα της απώλειας της Μπριζίτ Μπαρντό. Θα εμπνέομαι πάντα από την αφοσίωσή της στα ζώα, τη μουσική της, τη λάμψη των ταινιών της και τις καθηλωτικές φωτογραφίσεις της. Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Αναπαύσου εν ειρήνη» έγραψε, κοινοποιώντας φωτογραφίες από παλαιότερες φωτογραφίσεις της.

Η θρυλική ηθοποιός και τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στα 91 της χρόνια με ηθοποιούς, πολιτικούς, και εξέχουσες προσωπικότητες από τον κόσμο του κινηματογράφου -και όχι μόνο- να αποχαιρετούν το απόλυτο σύμβολο του 20ού αιώνα, τη γυναίκα που επαναπροσδιόρισε τη θηλυκότητα και αργότερα μεταμορφώθηκε στην πιο δυναμική προστάτιδα των ζώων.

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο είχε γίνει γνωστό ότι η Μπριζίτ Μπαρντό είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για «σοβαρή ασθένεια» και ανάρρωνε στο σπίτι της. Η αιτία θανάτου της δεν έχει, γίνει γνωστή, μέχρι στιγμής.

