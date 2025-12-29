Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικός σιδηροδρομικός συρμός εκτροχιάστηκε στη νότια πολιτεία Οαχάκα.
Σύμφωνα με το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, ο συρμός μετέφερε 250 ανθρώπους, εννεαμελές πλήρωμα και 241 επιβάτες.
Κατά την ίδια πηγή, 193 από τους επιβαίνοντες είναι εκτός κινδύνου.
Από τους συνολικά 98 ανθρώπους που υπέστησαν τραυματισμούς, 36 νοσηλεύονται.
Νωρίτερα ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα είχε δηλώσει πως «15 άτομα τραυματίστηκαν», τονίζοντας πως το ατύχημα συνέβη μεταξύ των πόλεων Τσιβέλα και Νιζάντα.
Το Ναυτικό δήλωσε ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα μόλις έχει «επιβεβαιωμένα και ολοκληρωμένα δεδομένα».
Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.
Αυτή σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε το 2023. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό Μεξικό.
Διαβάστε επίσης:
Ο Τραμπ μίλησε με τον Πούτιν πριν τη συνάντηση με Ζελένσκι – «Είχαμε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία», τόνισε
Νέα Υόρκη: 19 χρόνια μετά αποφυλακίστηκε για έναν φόνο που δεν έκανε ποτέ – Το γράμμα που τον δικαίωσε από τον πραγματικό δολοφόνο
Ισπανία: Πλημμύρες και καταρρακτώδεις βροχές στη Μάλαγα – «Βούλιαξαν» ολόκληρες περιοχές (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.