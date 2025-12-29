search
ΚΟΣΜΟΣ

29.12.2025 03:05

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

29.12.2025 03:05
oaxaca mexico train

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικός σιδηροδρομικός συρμός εκτροχιάστηκε στη νότια πολιτεία Οαχάκα.

Σύμφωνα με το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, ο συρμός μετέφερε 250 ανθρώπους, εννεαμελές πλήρωμα και 241 επιβάτες.

Κατά την ίδια πηγή, 193 από τους επιβαίνοντες είναι εκτός κινδύνου.

Από τους συνολικά 98 ανθρώπους που υπέστησαν τραυματισμούς, 36 νοσηλεύονται.

Νωρίτερα ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα είχε δηλώσει πως «15 άτομα τραυματίστηκαν», τονίζοντας πως το ατύχημα συνέβη μεταξύ των πόλεων Τσιβέλα και Νιζάντα.

Το Ναυτικό δήλωσε ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα μόλις έχει «επιβεβαιωμένα και ολοκληρωμένα δεδομένα».

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.

Αυτή σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε το 2023. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό Μεξικό.

