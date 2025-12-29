Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Κυριακή ότι τουλάχιστον δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν επιβατικός σιδηροδρομικός συρμός εκτροχιάστηκε στη νότια πολιτεία Οαχάκα.

Σύμφωνα με το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, ο συρμός μετέφερε 250 ανθρώπους, εννεαμελές πλήρωμα και 241 επιβάτες.

Κατά την ίδια πηγή, 193 από τους επιβαίνοντες είναι εκτός κινδύνου.

Από τους συνολικά 98 ανθρώπους που υπέστησαν τραυματισμούς, 36 νοσηλεύονται.

Se descarrila Tren Interoceánico con más de 200 pasajeros a bordo en Nizanda, Oaxaca; hay al menos 20 personas lesionadas pic.twitter.com/Xjztqve0eU — Diario 21 (@Diario_D21) December 28, 2025

Νωρίτερα ο κυβερνήτης της Οαχάκα, Σαλομόν Χάρα είχε δηλώσει πως «15 άτομα τραυματίστηκαν», τονίζοντας πως το ατύχημα συνέβη μεταξύ των πόλεων Τσιβέλα και Νιζάντα.

#Oaxaca| Se registra un descarrilamiento ferroviario en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec: una locomotora de la Línea Z descarriló a la altura de Nizanda, Oaxaca, con más de 240 pasajeros a bordo. Hasta el momento , se registran 20 personas lesionadas.… pic.twitter.com/ypbGUUkFxM — La Periodista (@LaPeriodista_MX) December 28, 2025

Το Ναυτικό δήλωσε ότι θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα μόλις έχει «επιβεβαιωμένα και ολοκληρωμένα δεδομένα».

⭕️ 🚑 😱 | Se descarriló el Tren Interoceánico en #Oaxaca. En el tren de cuatro vagones viajaban 241 pasajeros y 9 de la tripulación. La SEMAR dice que fue un “evento ferroviario” y no un #descarrilamiento. pic.twitter.com/D7XawnIwit December 28, 2025

Η αμαξοστοιχία συνδέει τον Κόλπο του Μεξικού με τον Ειρηνικό Ωκεανό. Συνήθως μεταφέρει τόσο εμπορεύματα όσο και επιβάτες.

Αυτή σιδηροδρομική γραμμή εγκαινιάστηκε το 2023. Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης στο νοτιοανατολικό Μεξικό.

