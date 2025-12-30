search
30.12.2025 19:29

Επίθεση Σμαραγδή σε Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Χρημοτοδοτούν ταινίες που προωθούν τη woke agenda και κόβουν ό,τι ανυψώνει τον Έλληνα

30.12.2025 19:29
giannis-smaragdis-new

Την ευλογία του του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ζήτησε ο Γιάννης Σμαραγδής πριν γυρίσει την ταινία «Καποδίστριας». Ο γνωστός σκηνοθέτης αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόταση από το Άγιο Όρος για Αγιοκατάταξη του Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς «έζησε και θυσιάστηκε σαν Άγιος».

Ο Γιάννης Σμαραγδής επιτέθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την επιλόγή του να απορρίψει την ταινία. «Όταν έγινε υφυπουργός κάποιος κύριος Γιατρομανωλάκης που είναι αγωνιστής των ΛΟΑΤΚΙ πήρε το δικαίωμα να ορίσει αυτός το συμβούλιο. Καθοδηγούμενος από τον αρχηγό μίας παράγκας των βορείων προαστίων και του Κολωνακίου χάραξε μία γραμμή που τηρείται και σήμερα: αν τα έργα είναι woke agenda να χρηματοδοτούνται και κυρίως πολεμήθηκε η εθνική γραμμή. Μην φέρνεται ταινίες που θα εξυψώνουν τον Έλληνα, θα κόβονται, αφού κόψαμε τον Σμαραγδή».

«Ο λαός απαντά με ρεκόρ εισιτηρίων»

«Αυτός ο κύριος που βρίσκεται στις παρυφές του Μαξίμου όπου πήγαινα να ζητήσω χρήματα, όπως κάνουν οι μεγάλες παραγωγές προηγούταν και μου έκοβαν τα χρήματα», συμπλήρωσε. Σε άλλο σημείο σημείωσε ότι «Μου είπαν ότι φέτος ήταν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 10 ταινίες, οι 8 ήταν με θέμα λεσβίες».

Ο σκηνοθέτης υπογράμμισε ότι η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στήριξε την ταινία από την αρχή και ήταν παρούσα στην πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη.

Για τους κριτικούς που έδωσαν αρνητικές κριτικές στην ταινία είπε ότι «έχουν φάει αστακομαρονάδες στο σπίτι» του προσώπου αυτού. «Ο λαός δεν είναι ηλίθιος. Απαντά με ρεκόρ εισιτηρίων απέναντι σε μια χούφτα ανθρώπων που πολέμησαν και πολεμούν την ταινία. Ο ελληνικός λαός δεν είναι βλάκας. Δεν έχουμε αλλοιωθεί, παρά την κακή στιγμή του σήμερα», σχολίασε.

«Πέντε μέρες παίζεται η ταινία. Δεν θα έπρεπε κάποιο πολιτικό πρόσωπο να τη δει;» αναρωτήθηκε και αποκάλυσε ότι δύο πολιτικοί την παρακολούθησαν κρυφά την ταινία.«Δεν κάλεσα κανέναν πολιτικό στην πρεμιέρα. Όποιος θέλει, να πληρώσει εισιτήριο. Στην πρεμιέρα καλείς ανθρώπους με τους οποίους νιώθεις συγγένεια».

Κλείνοντας, ο Γιάννης Σμαραγδής υπογράμμισε: «Αν δεν καταλάβουμε ότι η Ελλάδα έχει μπει σε λάθος ποτάμι, δεν θα συνέλθει ποτέ. Ο Καποδίστριας είναι η ευκαιρία να συναντήσουμε τον ανώτερο εαυτό μας.Αφού γεννήθηκε ένας Καποδίστριας χθες, θα γεννηθεί και ένας αντίστοιχος στο μέλλον».

