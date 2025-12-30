search
30.12.2025
30.12.2025

«Καποδίστριας»: Sold out η ταινία στις αίθουσες, διχασμός στο «Χ» (Video)

30.12.2025 09:28
Πάνω από 130.000 εισιτήρια μετρά η νέα ταινία «Καποδίστριας» μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες προβολής στους κινηματογράφους όλης της χώρας.

Η ταινία βασισμένη στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια -του πρώτου κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας- προκάλεσε τεράστιο ντόρο πριν βγει στις αίθουσες, ενώ το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τεράστιο τόσο στις αίθουσες όσο και στο διαδίκτυο.

Η ταινία εμφανίζεται, ωστόσο, να διχάζει, όχι μόνο όσον αφορά στην κινηματογραφική της αξία, αλλά και στην πολιτική ερμηνεία της ιστορίας, όπως και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο Καποδίστριας.

Από την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους ανήμερα τα Χριστούγεννα, η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή σημειώνει sold‑out προβολές και εξαιρετική προσέλευση κοινού, με αρκετές αίθουσες να «σπάνε» ταμεία και εισιτήρια να εξαντλούνται.

Πολλοί θεατές επαινούν την προσπάθεια και τον πατριωτικό χαρακτήρα του έργου, ενώ άλλοι την κατηγορούν για υπερβολικό μελοδραματισμό, μονομερή προσέγγιση της ιστορίας και αισθητικές αδυναμίες στην παραγωγή.

Η συζήτηση στο διαδίκτυο έχει πάρει… φωτιά, με τις φωνές να συγκρούονται για το αν η ταινία είναι ιστορικά δίκαιη ή περισσότερο ιδεολογικά φορτισμένη.

Διχασμός στο «Χ»

Γιάννης Σμαραγδής: «Το κάνουν επίτηδες, αυτοί χάνουν»

Δεν έλειψαν, μάλιστα, και οι σφοδρές επικρίσεις από μερίδα κριτικών, τις οποίες ο Γιάννης Σμαραγδής δεν άφησε ασχολίαστες.

«Κρίμα γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν -γιατί φαίνεται ότι μπήκαν μέσα για να πουν αρνητικά- αυτοί οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να πάρουν τη χαρά που παίρνουν αυτοί που μπαίνουν μέσα για να πάρουν χαρά και αγάπη. Αν τους συναντούσα στον δρόμο, θα τους καλημέριζα σαν να έχουν κάνει κάτι καλό στη ζωή τους. Μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε:

«Οι άνθρωποι διαλέγουν αν θα πάνε με την πλευρά του καλού ή του κακού. Είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου. Η ταινία είτε γράψουν έτσι είτε δεν γράψουν, είτε βάλουν τετράγωνα είτε βάλουν αστεράκια είναι η ίδια. Η ταινία δεν επηρεάζεται από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν, που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να επικοινωνήσουν με την αγάπη της ταινίας. Αυτοί χάνουν!».

Τέλος, θέλησε να εστιάσει στο γεγονός ότι η υποδοχή της ταινίας από το κοινό είναι ιδιαίτερα θερμή, επισημαίνοντας ότι οι θεατές όχι μόνο τη χειροκροτούν, αλλά και δακρύζουν από συγκίνηση στο τέλος της.

«Ο κόσμος, όπως μου λένε, χειροκροτεί στο τέλος. Πολύς κόσμος είναι δακρυσμένος, πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν με τα παιδιά τους, οικογενειακώς για να δουν την ταινία». Ο ίδιος είχε, όπως είπε, βεβαιότητα για την έκβαση του έργου. «Εγώ είχα μια σιγουριά ότι αυτή η ταινία θα ολοκληρωθεί και θα αγαπηθεί. Και ξέρετε γιατί; Γιατί όλοι οι άνθρωποι την κάναμε την ταινία βάζοντας ψυχή. Όταν, λοιπόν, πολλές ψυχές συνευρεθούν σε ένα έργο τέχνης είναι σίγουρο ότι θα βρουν άλλες ψυχές να επικοινωνήσουν με τις δικές τους. Το θέμα πάντα είναι να βάζεις την αγάπη σου. Η αγάπη είναι Θεός» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

