«Καποδίστριας»: Sold out η ταινία στις αίθουσες, διχασμός στο «Χ» (Video)

Πάνω από 130.000 εισιτήρια μετρά η νέα ταινία «Καποδίστριας» μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες προβολής στους κινηματογράφους όλης της χώρας.

Η ταινία βασισμένη στη ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια -του πρώτου κυβερνήτη της σύγχρονης Ελλάδας- προκάλεσε τεράστιο ντόρο πριν βγει στις αίθουσες, ενώ το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τεράστιο τόσο στις αίθουσες όσο και στο διαδίκτυο.

Η ταινία εμφανίζεται, ωστόσο, να διχάζει, όχι μόνο όσον αφορά στην κινηματογραφική της αξία, αλλά και στην πολιτική ερμηνεία της ιστορίας, όπως και στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο Καποδίστριας.

Από την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους ανήμερα τα Χριστούγεννα, η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή σημειώνει sold‑out προβολές και εξαιρετική προσέλευση κοινού, με αρκετές αίθουσες να «σπάνε» ταμεία και εισιτήρια να εξαντλούνται.

Πολλοί θεατές επαινούν την προσπάθεια και τον πατριωτικό χαρακτήρα του έργου, ενώ άλλοι την κατηγορούν για υπερβολικό μελοδραματισμό, μονομερή προσέγγιση της ιστορίας και αισθητικές αδυναμίες στην παραγωγή.

Η συζήτηση στο διαδίκτυο έχει πάρει… φωτιά, με τις φωνές να συγκρούονται για το αν η ταινία είναι ιστορικά δίκαιη ή περισσότερο ιδεολογικά φορτισμένη.

Διχασμός στο «Χ»

Η ταινία του Γιάννη Σμαραγδή για τον Εθνικό Κυβερνήτη πολεμήθηκε λυσσαλέα – φανερά και υπογείως.

Όχι τυχαία.

Πολεμήθηκε από ένα σύστημα που θέλει τους Έλληνες αμόρφωτους, αστοιχείωτους και χωρίς ιστορική μνήμη.

Το ίδιο σύστημα που… pic.twitter.com/t0ThKBD17p — Άμυνα και Γεωστρατηγική (@geostratigiki) December 26, 2025

Για τους λάτρεις της στατιστικής ο Καποδίστριας είναι ο μόνος που κατάφερε να συνδέσει το όνομα του με την πατάτα 2 φορές με διάφορα 2 αιώνων December 27, 2025

Την ταινία του #Σμαραγδή για τον #Καποδίστρια δεν την έχω δει αλλά απ' τα σχετικά σχόλια που διαβάζω, ένα έχω να πω.

Α, ρε Έλληνες, ακόμα ηγέτη περιμένετε, ζητάτε. Δεν έχετε καταλάβει (ευτυχώς όχι όλοι) ότι πρώτα πρέπει να γίνεται πολίτες και μετά θα φτιάξετε και ηγεσία. December 26, 2025

“Give Me the Homeland I Long For”: Yannis Smaragdis’ ‘Kapodistrias’ Triumphs at Greek Box Office Amid Intense Controversy https://t.co/a62isjOFGj pic.twitter.com/5ZEaqcR5Gh December 28, 2025

#καποδιστριας Ταινία καθρέφτης της γύμνιας των πολιτικών.

ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ!Το κράτος δεν έδωσε καθόλου λεφτά, ούτε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και απέρριψε την ταινία.Γι αυτο και μονο δεν πρέπει να υπάρξει Ελληνας που να μην παει να τη δει. #bestgreekgovernor #kapodistrias pic.twitter.com/j32dOgm0R5 — Irinidelasol (@Irini771) December 28, 2025

Χθες είδα την ταινία "#Καποδιστριας", η οποία είναι γεμάτη από εθνικό, πατριωτικό & θρησκευτικό αίσθημα!



ΠΡΕΠΕΙ να την δουν όλοι όσοι αισθάνονται Έλληνες καθώς, παρά τις αδυναμίες της, είναι ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από το 1,5/5 που της δίνουν οι "προοδευτικοί" ταινιοκριτικοί



🧵 1/ pic.twitter.com/zZ6NKFUf70 — Ioannis E Kolovos (@ioannisekolovos) December 27, 2025

Στην κινηματογραφική αίθουσα δεν έπεφτε καρφίτσα και επικρατούσε νεκρική σιγή.

Ο κ. Γιάννης Σμαραγδής τα κατάφερε.

Ότι ήθελε να νιώσουμε, το νιώσαμε.

Ζήτω το έθνος, ζήτω η Ελλάδα#καποδιστριας #Ελλάδα pic.twitter.com/WnlLK6ABpv — ZoeVel (@ZoiVel) December 25, 2025

🧵

Και μόνο που το καθεστώς Μητσοτακη πολέμησε την ταινία του #Σμαραγδη κι ο Αδωνις δεν υπέγραψε χρηματοδότηση της,μου κινεί την περιέργεια να την δω

Ο #Καποδίστριας υπήρξε εξέχουσα φιγούρα της ευρωπαϊκής διπλωματίας και ιδρυτής του σύγχρονου ελληνικού κράτους ⬇️ pic.twitter.com/s1xrgZbvvu — Marka2‼️ (@Marka2free) December 27, 2025

Γιάννης Σμαραγδής: «Το κάνουν επίτηδες, αυτοί χάνουν»

Δεν έλειψαν, μάλιστα, και οι σφοδρές επικρίσεις από μερίδα κριτικών, τις οποίες ο Γιάννης Σμαραγδής δεν άφησε ασχολίαστες.

«Κρίμα γιατί αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν -γιατί φαίνεται ότι μπήκαν μέσα για να πουν αρνητικά- αυτοί οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να πάρουν τη χαρά που παίρνουν αυτοί που μπαίνουν μέσα για να πάρουν χαρά και αγάπη. Αν τους συναντούσα στον δρόμο, θα τους καλημέριζα σαν να έχουν κάνει κάτι καλό στη ζωή τους. Μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε:

«Οι άνθρωποι διαλέγουν αν θα πάνε με την πλευρά του καλού ή του κακού. Είναι δικό τους θέμα, δεν είναι δικό μου. Η ταινία είτε γράψουν έτσι είτε δεν γράψουν, είτε βάλουν τετράγωνα είτε βάλουν αστεράκια είναι η ίδια. Η ταινία δεν επηρεάζεται από αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι χάνουν, που δεν μπαίνουν στη διαδικασία να επικοινωνήσουν με την αγάπη της ταινίας. Αυτοί χάνουν!».

Τέλος, θέλησε να εστιάσει στο γεγονός ότι η υποδοχή της ταινίας από το κοινό είναι ιδιαίτερα θερμή, επισημαίνοντας ότι οι θεατές όχι μόνο τη χειροκροτούν, αλλά και δακρύζουν από συγκίνηση στο τέλος της.

«Ο κόσμος, όπως μου λένε, χειροκροτεί στο τέλος. Πολύς κόσμος είναι δακρυσμένος, πάρα πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν με τα παιδιά τους, οικογενειακώς για να δουν την ταινία». Ο ίδιος είχε, όπως είπε, βεβαιότητα για την έκβαση του έργου. «Εγώ είχα μια σιγουριά ότι αυτή η ταινία θα ολοκληρωθεί και θα αγαπηθεί. Και ξέρετε γιατί; Γιατί όλοι οι άνθρωποι την κάναμε την ταινία βάζοντας ψυχή. Όταν, λοιπόν, πολλές ψυχές συνευρεθούν σε ένα έργο τέχνης είναι σίγουρο ότι θα βρουν άλλες ψυχές να επικοινωνήσουν με τις δικές τους. Το θέμα πάντα είναι να βάζεις την αγάπη σου. Η αγάπη είναι Θεός» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

