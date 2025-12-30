«Έβλεπα 40-50 άτομα να έρχονται από τις κερκίδες προς το ρινγκ» -Τι λέει ο Τσουκαλάς για τον επεισοδιακό τελικό στη Σερβία

Την άγρια επίθεση που δέχθηκε από οπαδους σε αγώνα kick boxing στη Σερβία περιέγραψε ο Γιάννης Τσουκαλάς.

«Έβλεπα 40-50 άτομα να έρχονται από τις κερκίδες προς το ρινγκ. Δεν είχα εικόνα τι γίνεται πίσω μου, έβλεπα τι γίνεται μπροστά μου. Ήρθε πρώτα ο αδελφός του από ότι με έχουν ενημερώσει και με χτύπησε στο κεφάλι», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν ήξερα αν ήταν 5, 20, 40. Εγώ απλά εκείνη τη στιγμή φυλάχτηκα, προσπαθούσα να φυλάξω το κεφάλι μου και έλεγα από μέσα μου “Υπομονή μέχρι να τελειώσει”. Περνούσε ο χρόνος έλεγα “άντε τι θα γίνει”. Έγινε πολύ γρήγορα, δεν κατάλαβα», πρόσθεσε.

Ο νεαρός αναδείχθηκε σε παγκόσμιο πρωταθλητή στην κατηγορία K1 Fighter – 67kg, βγάζοντας νοκ άουτ τον προηγούμενο κάτοχο του τίτλου Vahid Kicara. Μέλος της ομάδας του Kicara έριξε γροθιά στον Τσουκαλά, με οπαδούς του Σέρβου να εισβάλλουν στη συνέχεια στο ρινγκ.

Υπήρχε μία ομάδα στο κοινό που ήταν πιο γηπεδική

Ο Γιάννης Τσουκαλάς δήλωσε ότι υπήρχαν ύποπτες φυσιογνωμίες στο πλήθος, αλλά κανείς δεν περίμενε αυτό που θα συνέβει. «Είχα υποψιαστεί ότι υπάρχει ένα περίεργο κλίμα. Έβλεπα τον κόσμο, υπήρχε μία ομάδα ανθρώπων που ήταν λίγο περίεργοι, “πιο γηπεδικοί” να το πω. Και αυτοί ήταν σχετικά ήρεμοι γιατί δεν περίμεναν αυτή την τροπή του παιχνιδιού, δεν περίμεναν σε καμία περίπτωση εγώ να έχω αυτό το αποτέλεσμα».

Ο ίδιος τόνισε ότι προσπάθησε να μην προκαλέσε. «Όταν μπήκα μέσα στο ρινγκ με τη σημαία κανονικά, την έδωσα κατευθείαν στον προπονητή μου, πήγα έκανα υπόκλιση να τους δείξω ότι σας σέβομαι, δεν ήρθα εδώ πέρα να δείξω ότι είμαι προκλητικός ή οτιδήποτε».

Για το νοκ άουτ είπε «Είχα χαρεί πάρα πολύ εκείνη τη στιγμή, ήταν κάτι που το περίμενα, ήταν στόχος ζωής. Εγώ καταλαβαίνω εκείνη τη στιγμή τι πάει να γίνει, ήμουν προετοιμασμένος και προϊδεασμένος, κάνω νόημα “κατέβασε με, να μην είμαστε παραπάνω προκλητικοί, όπως σου είπα”, γιατί εγώ είχα δει τι γίνεται».

