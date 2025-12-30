Η πρωτοχρονιάτικη «αναμέτρηση» των δισεκατομμυριούχων: Τα ασύλληπτα superyacht στην Καραϊβική και η «παρέλαση» του πλούτου (Photos)

Ενώ η πλειοψηφία των ανθρώπων σκέφτεται αν… θα ανάψει το καλοριφέρ για την Πρωτοχρονιά, στην Καραϊβική γίνεται ένας «διαγωνισμός» για λίγους.

Όπως κάθε χρόνο οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου καταφθάνουν στα νησιά της περιοχής, μέχρι να καταλήξουν στα διάσημα πυροτεχνήματα της παραμονής της Πρωτοχρονιάς πάνω από το Fort Oscar στο St. Barts.

Από τα ιδιωτικά πάρτι μέχρι τις πλωτές επαύλεις, το 1% του πληθυσμού ζει τις γιορτές που το υπόλοιπο 99% απλώς… φαντασιώνεται.

Τα γιοτ που συνωστίζονται στις μαρίνες είναι πραγματικά «θηρία», κάτι που ίσως θα μπορούσε να ειπωθεί και για τους ιδιοκτήτες τους…

Δείτε μερικά από τα μεγαλύτερα γιοτ που βρίσκονται στο St. Barts και γύρω από αυτό για τις γιορτές.

Dragonfly

Photo: YouTube / Super Luxury Lifes

Μήκος: 142,0 μέτρα

Ιδιοκτήτης: Ο συνιδρυτής της Google, δισεκατομμυριούχος Sergey Brin

Ένα τεράστιο, υπερσύγχρονο superyacht που μπορεί να φιλοξενήσει 18 επισκέπτες, με πλήρωμα 40 ατόμων. Διαθέτει δύο ελικοδρόμια, πισίνα με γυάλινο πάτο, σπα και κινηματογράφο.

Rising Sun

Photo: YouTube / Luxury Express

Μήκος: 138,4 μέτρα

Ιδιοκτήτης: Ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της ψυχαγωγίας David Geffen

Με 16 επισκέπτες και 42 μέλη πληρώματος, αυτό το megayacht 82 δωματίων διαθέτει γυμναστήριο, γήπεδο μπάσκετ, κελάρι κρασιών και διώροφο κινηματογράφο.

Koru

Μήκος: 127,1 μέτρα

Ιδιοκτήτης: Ο δισεκατομμυριούχος της Amazon Jeff Bezos

Διαθέτει μεγάλη πισίνα στο πίσω κατάστρωμα και μπορεί να φιλοξενήσει έως 18 επισκέπτες.

Kismet

Μήκος: 121,9 μέτρα

Ιδιοκτήτης: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης των Jacksonville Jaguars και της Fulham FC, Shahid Khan

Διαθέτει Nemo lounge (υποθαλάσσια γυάλινη «φούσκα» στο κύτος), διώροφη σουίτα ιδιοκτήτη, champagne bar εμπνευσμένο από τις Βερσαλλίες και σπα με επιρροές από το Μπαλί.

Ahpo

Μήκος:115,2 μέτρα

Ιδιοκτήτης: Ο δισεκατομμυριούχος του online gaming Dmitri Bukhman

Φιλοξενεί 16 επισκέπτες σε 8 σουίτες, συμπεριλαμβανομένων δύο VIP καμπινών, με 39 άτομα πλήρωμα. Διαθέτει πιάνο, σαλόνι ομορφιάς, σπα, beach club και γυμναστήριο.

Kaos

Μήκος: 110,0 μέτρα

Ιδιοκτήτης: Η δισεκατομμυριούχος κληρονόμος της Walmart Nancy Walton Laurie

Φιλοξενεί 30 επισκέπτες σε 15 πολυτελείς καμπίνες. Διαθέτει μεγάλη πισίνα, ελικοδρόμιο, χαμάμ, γυμναστήριο και εκτεταμένο beach club.



Bravo Eugenia

Photo: YouTube/ Luxury Hunter

Μήκος: 109,1 μέτρα

Ιδιοκτήτης: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης των Dallas Cowboys Jerry Jones

Φιλοξενεί 14 επισκέπτες με πλήρωμα 30 ατόμων. Διαθέτει δύο ελικοδρόμια, σπα με χαμάμ και σάουνα, καθώς και γυμναστήριο και beach club.

I.J.E

Photo: YouTube / Grand Yacht Society

Μήκος: 107,9 μέτρα

Ιδιοκτήτης: Ο Αυστραλός δισεκατομμυριούχος θερέτρων James Packer

Φιλοξενεί 22 επισκέπτες σε 11 καμπίνες με πλήρωμα 29 ατόμων. Ο Packer συνεργάστηκε με τον Robert De Niro σε νέο θέρετρο Nobu στη Barbuda.

Ulysses

Μήκος: 102,7 μέτρα

Ιδιοκτήτης: Ο πλουσιότερος άνθρωπος της Νέας Ζηλανδίας, δισεκατομμυριούχος της συσκευασίας Graeme Hart

Φιλοξενεί 20 επισκέπτες και 30 μέλη πληρώματος. Διαθέτει πολλαπλά εξωτερικά τζακούζι, πισίνα πλήρους ύψους στο κύριο κατάστρωμα και ευρύχωρο υπόστεγο ελικοπτέρου.

Moonrise

Μήκος: 100,0 μέτρα

Ιδιοκτήτης: Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του WhatsApp Jan Koum

Φιλοξενεί 16 επισκέπτες και 32 μέλη πληρώματος. Διαθέτει ελικοδρόμιο στο μπροστινό κατάστρωμα και μεγάλο beach club με γυμναστήριο και χώρο ευεξίας.

ΥΓ. Και τώρα ας θυμηθούμε τις υπέροχες ψαρόβαρκες στα ελληνικά νησιά για να… έρθουμε στα ίσα μας. Και, ναι, δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα.

Διαβάστε επίσης:

Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιό της – «Είναι μια νέα συνθήκη, δεν μου αρέσει να το συζητώ δημοσίως» (Video)

Μαρίνα Σάττι: Το πάρτι γενεθλίων μετά την περιπέτεια της υγείας της (Photos)

Φοίβος: «Δεν συνεργάστηκα με την Άννα Βίσση γιατί θεωρούσα ότι προδίδω τη Δέσποινα Βανδή» (Video)