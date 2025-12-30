Καιρός: Αλλαγή του χρόνου υπό συνθήκες ολικού παγετού – Πρωτοχρονιά με χιονόπτωση και στην Αττική (photos/video)

Υπό συνθήκες ολικού παγετού θα αλλάξει χρονιά η χώρα μας, με τον καιρό να παρουσιάζει σημαντική επιδείνωση από σήμερα το βράδυ.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη, η ενίσχυση των βοριάδων, η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ο παγετός, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, συνθέτουν το σκηνικό των επόμενων ημερών.

Σήμερα αναμένονται βροχές κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη Δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα επηρεάσουν την Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και αργότερα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Από το βράδυ της ίδιας ημέρας, ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει αισθητά, καθώς ενισχύεται ο βοριάς και ξεκινά η ψυχρή εισβολή που έχει προαναγγελθεί για την παραμονή και την ημέρα της Πρωτοχρονιάς. Οι βόρειοι άνεμοι θα ξεκινήσουν από τη Βόρεια Ελλάδα και στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, με ισχυρές ριπές και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται πρόσκαιρη συννεφιά και τοπικές, ασθενείς χιονοπτώσεις, με γρήγορη βελτίωση στη συνέχεια. Σε πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή από τις πρωινές ώρες και σε ορισμένες, όπως η Φλώρινα και το Νευροκόπι, δεν θα ξεπεράσει το μηδέν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με συνθήκες ολικού παγετού.

Στην υπόλοιπη χώρα, κυρίως στα κεντρικά και νότια, θα επικρατούν νεφώσεις με λίγες βροχές, χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα είναι γενικά περιορισμένα και χαμηλής έντασης. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι ο ισχυρός βοριάς και η απότομη πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο.

Στην Αττική, η θερμοκρασία θα ξεκινήσει το πρωί στους 8-9 βαθμούς, αλλά θα σημειώσει σταδιακή πτώση, φτάνοντας το βράδυ της παραμονής στους 2-3 βαθμούς, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν αποκλείεται να σημειωθούν αρνητικές τιμές.

Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, με τα όποια φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στο Αιγαίο. Αναμένονται ασθενείς βροχές ή χιονόνερο στα νοτιότερα τμήματα και πιθανές ασθενείς χιονοπτώσεις ή νιφάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Το κρύο θα παραμείνει έντονο, με ισχυρό παγετό στη Βόρεια Ελλάδα και τη θερμοκρασία να πέφτει κατά τόπους ακόμη και κάτω από τους -10 βαθμούς τις νυχτερινές και πρωινές ώρες.

Από την Παρασκευή, ωστόσο, αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, με επικράτηση νοτιάδων και επιστροφή σε πιο ήπιες, φθινοπωρινού τύπου καιρικές συνθήκες, κυρίως με βροχές στα δυτικά.

Πού ενδέχεται να χιονίζει την ώρα του ρεβεγιόν

Το βράδυ της Τετάρτης στην Αττική, λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είναι πιθανό να σημειωθούν παροδικές και τοπικές χιονοπτώσεις σε υψόμετρα άνω των 400 μέτρων, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Καλλιάνου:

«Πού ενδέχεται να χιονίζει την ώρα του ρεβεγιόν ;

* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Εάν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα παραμείνουν σταθερά, το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων και τοπικών χιονοπτώσεων σε τμήματα της Αττικής, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω περίπου των 400 μέτρων. Υπάρχει πιθανότητα τα μεσάνυχτα να κατέβουν ακόμα χαμηλότερα τα υψόμετρα χιονόπτωσης, τοπικά ακόμα και πάνω από τα 250 με 300 μέτρα σε περιοχές των βορείων τμημάτων του νομού. Επίσης πρέπει να καταστεί σαφές ότι άλλο είναι η χιονόπτωση και άλλο η χιονόστρωση.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Θέλω να υπογραμμίσω ότι τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κατά βάση ασθενή ή το πολύ έως μέτριας έντασης, με εξάρτηση από το μικροανάγλυφο, τις θερμοκρασιακές συνθήκες και τους τοπικούς ανέμους ανά περιοχή. Στην Αττική οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για πιο ισχυρές χιονοπτώσεις, οι οποίες πιθανότατα θα εκδηλώνονταν εάν έπνεαν την ίδια ώρα βορειοανατολικοί.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, οι πρώτες χιονοπτώσεις αναμένονται να κάνουν την εμφάνισή τους από τα βορειοδυτικά του νομού, φτάνοντας έως και ημιορεινά τμήματα από τα 400 έως τα 500 μέτρα. Την ίδια χρονική στιγμή, στα βόρεια και βορειοανατολικά της Αττικής πιθανώς θα σημειώνονται τοπικές χιονοπτώσεις περίπου πάνω από τα 600 με 700 μέτρα υψόμετρο.

* ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

Αργά το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου και πλησιάζοντας χρονικά προς τα μεσάνυχτα για την αλλαγή του χρόνου, στην υπόλοιπη επικράτεια τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στις εξής περιοχές

– Κεντροανατολική Εύβοια από τα 300 με 350 μέτρα

– Κεντρική Στερεά από τα 450 με 500 μέτρα

– Βόρεια Πελοπόννησος από τα 700 με 750 μέτρα

– Νομοί Φθιώτιδας και νότιας Βοιωτίας από τα 250 με 300 μέτρα

– Πολύ τοπικά στη Δυτική Θεσσαλία, για λίγο, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα

– Δυτική Στερεά από τα 700 μέτρα

– Βόρειες Κυκλάδες από τα 400 με 500 μέτρα

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΔΙΝΑ

Προς την αλλαγή του χρόνου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε πεδινές περιοχές, δηλαδή σχεδόν σε μηδενικά υψόμετρα. Για παράδειγμα πιθανότατα να χιονίσει στη Σκύρο, ίσως τοπικά σε νησιά των Βορείων Σποράδων, πιθανώς στη Λήμνο, στη Θάσο, στη Σαμοθράκη, αλλά και σε βόρειες περιοχές των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Στην κεντροβόρεια Κρήτη θα χιονίσει κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς πάνω από τα 700 με 800 μέτρα, προς το απόγευμα.

Η παραπάνω εκτίμηση ενδέχεται να τροποποιηθεί εφόσον τα επόμενα τρεξίματα των προγνωστικών μοντέλων παρουσιάσουν αλλαγές στα δεδομένα.

Διευκρίνιση:

Για την αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι προαναφερθείσες χιονοπτώσεις δεν θα έχουν γενικευμένο χαρακτήρα, αλλά θα περιοριστούν σε τοπικές και μη γενικευμένες ζώνες ανά περιοχή και υψόμετρο. Η εκδήλωσή τους θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως οι θερμοκρασιακές τιμές, η ύπαρξη υετού, το μικροανάγλυφο και οι τοπικοί άνεμοι.

Για παράδειγμα, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και ειδικότερα σε τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, χιονοπτώσεις πάνω από τα 700 μέτρα δεν αναμένεται να επηρεάσουν οριζόντια όλες τις ζώνες, αλλά μόνο τοπικά τμήματα υπό κατάλληλες συνθήκες.

Αντίστοιχα, στη Βόρεια Πελοπόννησο, τυχόν χιονοπτώσεις δεν προεξοφλούν εκτεταμένη χιονόπτωση σε όλη την περιοχή, αλλά τοπικά φαινόμενα.

Συνεπώς ο όρος “πάνω από τα 700 μέτρα” αναφέρεται σε δυνατότητα εκδήλωσης και όχι σε καθολική χιονόπτωση σε όλες τις τοποθεσίες του συγκεκριμένου υψομέτρου.

Τέλος όλα τα παραπάνω αφορούν την περίοδο εκδήλωσης των τοπικών χιονοπτώσεων κατά το χρονικό διάστημα λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, δηλαδή κατά τις ώρες της αλλαγής του χρόνου. Προφανώς νωρίτερα μέσα στην ημέρα ενδέχεται να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας που δεν αναφέρονται στο κείμενο, για λόγους συντομίας και επικέντρωσης στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

Η πρόγνωση του Meteo

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αναμένεται από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 έως τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Πιο αναλυτικά:

– Από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς, της Δυτικής Πελοποννήσου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

– Τις βραδινές ώρες της Τρίτης 30/12 και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 τοπικές βροχές αναμένονται και σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, του Βορείου Αιγαίου και πρόσκαιρα της Μακεδονίας.

– Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και από τα βόρεια αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες της Τρίτης 30/12 η οποία θα γίνει αισθητή κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

– Την Τετάρτη 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας (Θεσσαλία, Αν. Στερεά) και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές της Πέμπτης 01/01 (περίοδος χαμηλής προγνωσιμότητας*) είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (κατά τόπους έως και σε πεδινά τμήματα) της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βορείου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής).

– Οι άνεμοι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 30/12 θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες της Τρίτης και πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένεται στροφή των ανέμων σε βόρειους με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ.

– Την Πρωτοχρονιά τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη, όπου και αναμένονται βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ σταδιακά έως το τέλος της ημέρας τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

*Επισημαίνεται ότι η χρονική περίοδος από τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 χαρακτηρίζεται από αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα (χαμηλή προγνωσιμότητα) για τη χώρα μας. Με απλά λόγια, μικρές διαφοροποιήσεις στις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές τόσο στην κατανομή των αερίων μαζών όσο και στα φαινόμενα (βροχή ή χιόνι), όπως αποτυπώνεται και στις προγνώσεις πολλαπλού δείγματος (ensemble) των μεγαλύτερων παγκόσμιων προγνωστικών κέντρων.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 08:00-11:00 της Τετάρτης 31/12 και 23:00 της Τετάρτης 31/12 – 02:00 της Πέμπτης 01/01/2026, καθώς και η εκτιμώμενη αθροιστική χιονόστρωση στην Ανατολική Στερεά και στην Αττική έως και το βράδυ της Πέμπτης 01/01/2026.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ (31/12)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ (01/01)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (02/01)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (03/01)

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

