Πάτρα: Συνελήφθη 41χρονος για απόπειρα εκβιασμού, απείλησε με όπλο το θύμα

Στη σύλληψη ενός 41χρονου για απόπειρα εκβίασης και στην ταυτοποίηση ενός ακόμη που κατηγορείται για το ίδιο αδίκημα, προχώρησε η Ασφάλεια Πατρών, αναφέρει το tempo24.news.

Σύμφωνα με καταγγελία άνδρα, πριν από μερικές ημέρες, οι δύο δράστες με τη χρήση πιστολιού τον απείλησαν προκειμένου να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, το οποίο προέκυψε από μηνιαίο τόκο, 300 ευρώ που είχε δανειστεί ο καταγγέλλων από τους κατηγορούμενους το περασμένο καλοκαίρι.

Από την Ασφάλεια Πατρών, σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ ο 41χρονος συλληφθείς κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

