Άδωνις Γεωργιάδης: «Προχωράμε με σκληρή δουλειά και το 2026 για ένα ΕΣΥ αντάξιο της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας» (photos/video)

«Προχωρούμε με σκληρή δουλειά και το 2026 για ένα ΕΣΥ αντάξιο της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την επίσκεψή του στα ΤΕΠ των Νοσοκομείων της Αττικής.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην αιφνίδια επίσκεψη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», τονίζοντας πως «ήταν μεγάλη τιμή για μας αλλά και για όλο το ΕΣΥ η σημερινή του επίσκεψη. Μου έδωσε όμως μεγάλη υπερηφάνεια για την δουλειά μας, ότι όλοι μα όλοι οι ασθενείς που συναντήσαμε, μίλησαν στον Πρωθυπουργό με εξαιρετικά καλά λόγια για το ΕΣΥ και την μεγάλη αναβάθμιση των υπηρεσιών του που διαπιστώνουν. Η πρόοδος δεν κρύβεται, ούτε μπορεί πλέον να την κρύψουν τα διάφορα συμφέροντα, διότι την διαπιστώνουν οι ίδιοι οι ασθενείς παντού».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γεωργιάδη:

«Όπως πλέον έχετε καταλάβει ποτέ δεν θέλω στις εορτές οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ να μήν αισθάνονται ότι δεν τους σκεφτόμαστε.

Έτσι και σήμερα, όπως και τα Χριστούγεννα, αποφασίσαμε να επισκεφθούμε με τον Υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους τα ΤΕΠ των Νοσοκομείων της Αττικής, που ανήμερα Πρωτοχρονιά εφημερεύουν, για να τους κεράσουμε λίγα γλυκά και να τους ευχηθούμε καλή Χρονιά. Καμμιά φορά η καλή διάθεση και ο καλός λόγος χρειάζονται. Δεν μπορεί η ζωή μας να ειναι μία διαρκής αντιπαράθεση.

Στο «Γ. Γεννηματάς», στο οποίο εκτός από την διοίκηση του ήταν εκεί και η αγαπημένη μου κ. Ματίνα Παγώνη (μάχιμη ιατρός του Νοσοκομείου αυτού) μας έκανε την έκπληξη και ήρθε μαζί μας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ήταν μεγάλη Τιμή για μας αλλά και για όλο το ΕΣΥ η σημερινή του επίσκεψη. Μου έδωσε όμως μεγάλη υπερηφάνεια για την δουλειά μας, ότι όλοι μα όλοι οι ασθενείς που συναντήσαμε, μίλησαν στον Πρωθυπουργό με εξαιρετικά καλά λόγια για το ΕΣΥ και την μεγάλη αναβάθμιση των υπηρεσιών του που διαπιστώνουν. Η πρόοδος δεν κρύβεται, ούτε μπορεί πλέον να την κρύψουν τα διάφορα συμφέροντα, διότι την διαπιστώνουν οι ίδιοι οι ασθενείς παντού. Ειδικά όμως για το «Γεννηματάς» θέλω δημοσίως να συγχαρώ το προσωπικό του, διότι βάσει των στοιχείων από το σύστημα της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης των ασθενών (το λεγόμενο βραχιολάκι) ανακηρύσσεται ως το Νοσοκομείο που έχει κατορθώσει να διαχειριστεί τον μεγαλύτερο αριθμό ασθενών με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Πραγματικά τους αξίζουν πολλά εύγε για αυτό, διότι ούτε εύκολο είναι, ούτε αυτονόητο.



Μετά με τον Μάριο, πήγαμε στο Νοσοκομείο «Σωτηρία», μετά στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» και καταλήξαμε στον Νοσοκομείο «Τζάνειο» στον Πειραιά. Ειδικά εκεί επιθεωρήσαμε και τα νέα ΤΕΠ που είναι σχεδόν έτοιμα να παραδοθούν. Εγκαίνια θα κάνουμε περίπου σε ένα μήνα και θα είναι τεράστια η διαφορά για τους ασθενείς αλλά και για το προσωπικό μας σε σχέση με ό,τι είχαν ως σήμερα.

Προχωρούμε με σκληρή δουλειά και το 2026 για ένα ΕΣΥ αντάξιο της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας.

Καλή Χρονιά με Υγεία για όλους!».

