Η νέα καλλιτεχνική πρόκληση για τους σταρ του σινεμά στο Λονδίνο

Όλο και περισσότεροι πρωταγωνιστές της μεγάλης οθόνης αναμένεται να βρεθούν στη σκηνή του West End του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της νέας χρονιάς, αναζητώντας μια καλλιτεχνική πρόκληση πέρα από την ασφάλεια των κινηματογραφικών πλατό.

Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo) – Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor)

Η σταρ του «Wicked» επιστρέφει στο West End μετά από 12 χρόνια, για να υποδυθεί και τους 23 ρόλους σε μία νέα σκοτεινή εκδοχή του «Dracula». Παράλληλα, ο Τζος Ο’Κόνορ, που πρωταγωνιστεί στο νέο blockbuster του Στίβεν Σπίλμπεργκ (Steven Spielberg), «Disclosure Day», θα «αναμετρηθεί» με το έργο «Golden Boy» του Κλίφορντ Όντετς (Clifford Odets), στον ρόλο ενός βιολιστή που επιλέγει τη σκληρή ζωή ενός μποξέρ.

Και οι δύο πρωταγωνιστές παραδέχτηκαν σε συνέντευξή τους στο Deadline ότι, ενώ τους λείπει το θέατρο, παράλληλα τους τρομάζει.

«Είναι σαν να τρέχεις προς τη φωτιά» είπε χαρακτηριστικά η Ερίβο προσθέτοντας: «Κάνω τον Δράκουλα γιατί με τρομάζει μέχρι θανάτου».

Από την πλευρά του, ο Τζος Ο’Κόνορ δήλωσε πως θέλει να ξαναζήσει το ρίσκο της ερμηνείας μπροστά σε κοινό, εκεί όπου «δεν υπάρχει δίχτυ ασφαλείας».

«Είναι ο φόβος… και οι ηθοποιοί τον λατρεύουν» συμπλήρωσε.

Η Eρίβο βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο και έχει ξεκινήσει τις πρόβες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Κιπ Ουίλιαμς (Kip Williams). Οι 112 παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 4 Φεβρουαρίου στο θέατρο Noel Coward.

Ο Σαμ Γέιτς (Sam Yates), θα ξεκινήσει τις πρόβες με τον Ο’Κόνορ και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές μόλις ο σταρ ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο κόκκινο χαλί για το «Disclosure Day», το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου. Το «Golden Boy» αναμένεται να σηκώσει αυλαία στο θέατρο Almeida στις 8 Σεπτεμβρίου όπου θα παραμείνει έως τις 31 Οκτωβρίου.

Τίλντα Σουίντον (Tilda Swinton) και Γκάρι Όλντμαν (Gary Oldman)

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ ηθοποιοί επιστρέφουν στο West End επιλέγοντας μάλιστα την ίδια στέγη, το ιστορικό θέατρο Royal Court.

Μετά από περισσότερα από τριάντα χρόνια, η Σουίντον θα «ζωντανέψει» ξανά τον εμβληματικό ρόλο της Ella Gericke στο έργο «Man to Man» του Μάνφρεντ Κάργκε (Manfred Karge). Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Στίβεν Άνγουιν (Stephen Unwin), θα υποδυθεί μία γυναίκα που αναγκάζεται να υιοθετήσει την ταυτότητα του εκλιπόντος συζύγου της προκειμένου να επιβιώσει. Η πρεμιέρα θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου (σκηνή Jerwood), με τις παραστάσεις να διαρκούν έως τις 24 Οκτωβρίου, πριν το έργο ταξιδέψει σε Βερολίνο και Νέα Υόρκη.

Πριν από τη Σουίντον, τη σκηνή θα ‘καταλάβει’ ο Γκάρι Όλντμαν με το έργο «Krapp’s Last Tape» του Σάμιουελ Μπέκετ (Samuel Beckett) το οποίο πρωτοπαρουσιάστηκε στο ίδιο θέατρο το 1958.

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός ο οποίος πρόσφατα έλαβε τον τιμητικό τίτλο του ιππότη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, επιστρέφει στον διπλό ρόλο του πρωταγωνιστή και του σκηνοθέτη, μεταφέροντας στο Λονδίνο την παραγωγή που παρουσίασε με επιτυχία στο York Theatre Royal την περασμένη άνοιξη.

Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8 Μαΐου.

Κρις Πάιν (Chris Pine)

Ο σταρ του «Star Trek» θα κάνει το θεατρικό του ντεμπούτο στο Λονδίνο με τον «Ιβάνοφ» του Τσέχοφ σε διασκευή και σκηνοθεσία του Σάιμον Στόουν (Simon Stone). Η πρεμιέρα σε παραγωγή της London Theatre Company, έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιουλίου στο φημισμένο θέατρο Bridge, με τις παραστάσεις να ολοκληρώνονται στις 19 Σεπτεμβρίου.

Τσιούετελ Έτζιοφορ (Chiwetel Ejiofor)

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη στο Clapham του νότιου Λονδίνου στις πρόβες του μιούζικαλ «The Boy Who Harnessed the Wind» από την Royal Shakespeare Company (RSC). Το έργο βασίζεται στην ομώνυμη ταινία του Netflix που σκηνοθέτησε και πρωταγωνίστησε ο ίδιος το 2019 και αφηγείται την αληθινή ιστορία του 13χρονου William Kamkwamba από το Μαλάουι που κατάφερε να σώσει το χωριό του από την πείνα φτιάχνοντας μια ανεμογεννήτρια.

Ο Βρετανός πρωταγωνιστής υπό την ιδιότητα του καλλιτεχνικού συμβούλου, θα βρίσκεται στο πλευρό της σκηνοθέτιδας Λινέτ Λίντον (Lynette Linton) και του θιάσου με τον Άλισταρ Νουατσούκου (Alistair Nwachukwu) στον κεντρικό ρόλο. Η παραγωγή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο θέατρο Swan στις 10 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου.

Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh) – Έλεν Χαντ (Helen Hunt)

O βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιστρέφει στη Royal Shakespeare Company ενσαρκώνοντας τον Πρόσπερο στην «Τρικυμία». Σε σκηνοθεσία του Ρίτσαρντ Ερ (Richard Eyre), το έργο θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Μαΐου και θα συνεχιστεί έως τις 20 Ιουνίου.

Επιπλέον, θα βρεθεί επί σκηνής μαζί με τη βραβευμένη με Όσκαρ Έλεν Χαντ η οποία πραγματοποιεί το ντεμπούτο της στη RSC στον ρόλο της Ranyevskaya, στον Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ. Την σκηνοθεσία υπογράφει η Ταμάρα Χάρβεϊ (Tamara Harvey), βασισμένη σε μια νέα διασκευή της Λόρα Γουέιντ (Laura Wade). Η παράσταση θα ανέβει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο θέατρο Swan από τις 10 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου.

