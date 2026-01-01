Κριτική ταινίας: «Η φλαμένκο κιθάρα του Γεράι Κορτές» – Το φλαμένκο, μουσική του έρωτα και της θλίψης (photos/video)

Τίτλος ταινίας: «Η φλαμένκο κιθάρα του Γεράι Κορτές»

Σύνοψη: Ο σκηνοθέτης Αντόν Αλβάρες, μουσικός του φλαμένκο ο ίδιος, συναντάει το Γεράι Κορτές και τού προτείνει να δημιουργήσουν ένα ντοκιμαντέρ, ταξίδι στην ισπανική κιθάρα. Ο Κορτές επιλέγει να πραγματοποιήσει την περιδιάβαση, αναζητώντας τις οικογενειακές του ρίζες και να γιατρέψει με τη μουσική τα τραύματά του. Η αναζήτηση, εντέλει, αποκτά διάσταση θριλερικού δράματος.

Σκηνοθεσία: Αντόν Αλβάρες

Παίζουν: Γεράι Κορτές, Μιγκέλ Κορτές, Μαρία Μερίνο ντε Πας

Η μουσική φλαμένκο διαθέτει το περίεργο χάρισμα να γεννάει ψυχική ευφορία, μέσα από τη θλίψη και η ταινία του Αντόν Αλβάρες γνωρίζει τον τρόπο να χρησιμοποιεί σαν γέφυρα ανάμεσα στα δύο την κιθάρα του Γεράι Κορτές. Η «φλαμένκο κιθάρα του», όπως μαρτυρά και ο τίτλος, αποτελεί το ένα από τα τρία συστατικά της μουσικής του. Το άλλο είναι το τραγούδι και τρίτο, εξίσου απαραίτητο, οι γύρω συμμετέχοντες, με τη ρυθμοδοσία, την οποία προσφέρουν με το χτύπημα των χεριών τους και των τακουνιών τους. Αυτά τα τρία (μουσική, φωνή, ρυθμός) σχηματίζουν ένα ζωντανό σύνολο, γι’ αυτό και τα στιχάκια (las coplas, οι κόπλες), τα οποία συνοδεύουν τις νότες, αποτελούν προϊόν αυτοσχεδιασμού, σε κάποιο βαθμό, καθώς ξεπετάγονται από τη στιγμή και τη συμμετοχή των γύρω. Ήδη γίνεται φανερό, ότι η μουσική φλαμένκο απαιτεί τη συμμετοχή της κοινότητας για την ολοκλήρωσή της, αποτελεί μια «ομαδική μουσική εμπειρία».

Ανάλογα «συμμετοχική» και ομαδική είναι η ταινία του Αλβάρες. Ξεκινάει από τη συνάντηση του σκηνοθέτη με τον μουσικό-πρωταγωνιστή Γεράι Κορτές και μέσα από τις εικόνες ενός μισο-ντοκιμαντέρ, αναζητούν μαζί την καταγωγή του, αλλά και τα τραύματα που κουβαλάει αυτή. Όχι ως προς την τσιγγάνικη πλευρά της, αλλά από τον χωρισμό των γονιών κι έναν μυστήριο θάνατο, που έχει στοιχειώσει τον ίδιο και τη μητέρα του. Είναι αυτός της εικοσιδυάχρονης Τάνιας και της μυστηριώδους σχέσης η οποία τους συνδέει. Κατ’ εξοχήν μουσική της θλίψης το φλαμένκο, βρίσκει τον τρόπο να βλαστήσει μέσα από αυτήν την απουσία. Ο χαμός της νεαρής κοπέλας γίνεται αφορμή ενός ταξιδιού, με όχημα την κιθάρα του Κορτές, στο τέρμα του οποίου περιμένει η λύτρωση του υπερφυσικού ή και του μεταφυσικού, με το οποίο επικοινωνούν παραδοσιακά οι τσιγγάνοι. Σχηματικά, αυτή εικονογραφείται από τις αποστολές δορυφόρων του Έλον Μασκ στο διάστημα, ένα είδος γήινων αστεριών, κάπως σαν την ψυχή της Τάνιας. Το φλαμένκο τραγουδιέται στη γη, αλλά μας ταξιδεύει στ’ αστέρια.

Όλα ξεκινούν από μια τυχαία συνάντηση του σκηνοθέτη (γνώστης και μουσικός του φλαμένκο ο ίδιος) με τον Γεράι Κορτές και τη σύμπραξή τους στην δημιουργία του φιλμ, σαν εξομολογητήριο του κιθαρίστα. Στον δρόμο συναντούν τον πατέρα του, τη μητέρα του, χωρισμένοι πλέον, τα παράπονα του ενός από τον άλλον, την απόστασή τους, το κενό του χωρισμού τους να βασανίζει τον Γεράι. Τσιγγάνοι και οι δύο γονείς και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού η πρώτη σημασία της λέξης φλαμένκο, στα ισπανικά σημαίνει «τσιγγάνος» ή «τσιγγάνικος», από την περιοχή της Ανδαλουσίας. Εκεί, στο Αλικάντε, κινηματογραφεί ο Αλβάρες, μια αδιάφορη πόλη, που την παρακάμπτει με την κάμερα του, αφήνοντας τη μουσική και τα πρόσωπα να ακυρώσουν -καλύτερα: να υπερσκελίσουν – τον γύρω χώρο. Μιλώντας για τα πρόσωπα, σημειώνουμε πως από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία του έργου είναι οι «φάτσες» των δύο γονιών μικροί χάρτες της ταλαιπωρίας τους, αλλά και της μουσικότητάς τους. Ο σκηνοθέτης συνταυτίζει τις νότες με τις λέξεις τους, προσπαθώντας έτσι να αγγίξει το πνεύμα του φλαμένκο.

Οι λέξεις εκφέρονται σαν μικρές μουσικές και κορυφώνονται στην έκφραση του Κορτές, ο οποίος τις μπλέκει την ώρα που τις τραγουδά και τις συνθέτει σε «κόπλες». Αυθόρμητα και δίχως προετοιμασία, σα να μιλάει, σα να εξομολογείται τον πόνο του. Γι’ αυτό τα τραγούδια του φλαμένκο δεν διαθέτουν συγκεκριμένη στιχοθεσία, γεννιούνται και πεθαίνουν ακριβώς τη στιγμή του τραγουδιού. Ένα παραδοσιακό ρητό των μουσικών του είδους προδίδει όλη αυτήν την «τζαζ στιχουργία», λέγοντας «κόπλα γραμμένη, κόπλα χαλασμένη». Μπορεί οι μέρες να μη σηκώνουν πολλή θλίψη, μπορεί το φιλμ να μη διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας, ωστόσο κάνει καλή παρέα στους θεατές, με τις περσόνες του και τις μουσικές του.

Αξιολόγηση: **1/2

Διαβάστε επίσης:

«Avengers: Doomsday»: Κυκλοφόρησε το δεύτερο teaser της ταινίας με την επιστροφή του Thor και της Love (photo/videos)

Μακιγιέζ του «Καποδίστρια» αποδομεί Σμαραγδή – Γιατί βγήκε μέτριο το αποτέλεσμα

ΗΠΑ: Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο ηθοποιός Αϊζάια Γουίτλοκ ο νεότερος, γνωστός από τη σειρά «The Wire»