ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 20:43
ΚΟΣΜΟΣ

TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 19:56

Ο Τραμπ «πάγωσε» κατά ένα έτος την αύξηση των δασμών σε εισαγόμενα έπιπλα

01.01.2026 19:56
trump oval office – 66- new

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε κατά ένα έτος την αύξηση των δασμών σε ορισμένα εισαγόμενα έπιπλα, λίγο πριν από την αρχικά προγραμματισμένη έναρξη ισχύος του φορολογικού αυτού μέτρου σήμερα τα μεσάνυχτα.

Οι δασμοί 30% σε ορισμένα έπιπλα με σταθερά καλύμματα και 50% σε ντουλάπια κουζίνας αναβάλλονται μέχρι τον Ιανουάριο του 2027.

«Λόγω των παραγωγικών συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων ξύλου, ο πρόεδρος αναβάλλει την αύξηση των δασμών για να επιτρέψει περαιτέρω διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ επέβαλε νέους δασμούς 10% σε εισαγωγές ξυλείας και 25% σε έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας για να προστατεύσει, σύμφωνα με τον ίδιο, την παραγωγική ικανότητα στις ΗΠΑ.

Στελέχη της αγοράς εξέφρασαν ωστόσο ανησυχίες για την έλλειψη κατασκευαστικής δυνατότητας στις ΗΠΑ, με τη χώρα να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από την Κίνα, το Μεξικό και το Βιετνάμ.

teherani_poreia_2
ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις για την ακρίβεια στο Ιράν: Τουλάχιστον 6 νεκροί στις συγκρούσεις με την αστυνομία (Videos)

kim-8565
ΚΟΣΜΟΣ

Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν και η «αήττητη συμμαχία» της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία

limnos
ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά «στα λευκά» για τη Λήμνο – Εντυπωσιακές εικόνες από τη χιονισμένη Μύρινα (Video)

ekav-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Μάχη για τη ζωή του δίνει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο

drone-putin-1
ΚΟΣΜΟΣ

Στα χέρια των ΗΠΑ τα δεδομένα πτήσης ουκρανικού drone που στόχευε την οικία του Πούτιν

Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

