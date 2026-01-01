search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

01.01.2026

Περού: Τρεις νεκροί και 7 αγνοούμενοι μετά από επίθεση σε ανθρακωρύχους

01.01.2026 22:44
peru

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά αγνοούνται μετά από επίθεση που σημειώθηκε παραμονή Πρωτοχρονιάς κατά ανθρακωρύχων που εργάζονταν σε άτυπα ορυχεία στο βόρειο Περού, δήλωσε σήμερα ένας τοπικός δήμαρχος, σε μια τελευταία μιας σειράς επιθέσεων σε μικρής κλίμακας χρυσωρυχεία στη χώρα.

Η επίθεση έλαβε χώρα σε μια πόλη στη βόρεια περιοχή Λα Λιμπερτάδ, δήλωσε ο δήμαρχος της Πατάς, Άλντο Μαρίνο στην τοπική τηλεόραση.

Φόβοι για αύξηση του αριθμού των νεκρών

Η αστυνομία ανέφερε 13 νεκρούς στην ίδια περιοχή τον Μάιο του 2025, καθώς εγκληματικές συμμορίες επιχειρούν να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στην περιοχή.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβα από την αστυνομία, τρία άτομα σκοτώθηκαν σε είσοδο ορυχείου και επτά αγνοούνται», δήλωσε ο Μαρίνο στο Canal N, προσθέτοντας ότι αναφορές από άλλα άτομα που βρίσκονταν στην περιοχή υποδεικνύουν ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι υψηλότερος.

Η αστυνομία δεν επιβεβαίωσε την επίθεση και κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν ήταν διαθέσιμοι για σχόλια.

