ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 23:11
01.01.2026 21:27

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα με δύο τραυματίες

01.01.2026 21:27
asthenoforo troxaio

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 μ.μ. ανήμερα της Πρωτοχρονιάς έξω από τη Λάρισα, στον παράδρομο του Μακρυχωρίου προς Γόννους, στη γέφυρα έξω από τον Παραπόταμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανδρών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να προχωρήσουν σε απεγκλωβισμό ενός εκ των δύο τραυματιών, αλλά και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που μετέφεραν αμφότερους στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας τραυματίας βρίσκεται σε αρκετά σοβαρή κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.

