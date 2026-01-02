Αίτνα: Συγκλονιστική έκρηξη του ηφαιστείου την Πρωτοχρονιά – Ποτάμια λάβας συναντούν το χιονισμένο όρος (Video)

Το ηφαίστειο της Αίτνας, το πιο ενεργό της Ευρώπης, εξερράγη για ακόμη μία φορά, υποδεχόμενο το 2026 με πυρακτωμένες ροές λάβας, στήλες τέφρας και εντυπωσιακές εικόνες που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εντυπωσιακά πλάνα που δείχνουν ποτάμια λιωμένης λάβας να διασχίζουν τις χιονισμένες πλαγιές του όρους Αίτνα έχουν τραβήξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV), νέα εκρηκτική δραστηριότητα ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, με ροές λάβας να αναδύονται από μια νέα ρωγμή που άνοιξε στην περιοχή Valle del Bove, μια μεγάλη κοιλότητα στη ανατολική πλευρά του ηφαιστείου.

Ταυτόχρονα, εκρηκτική δραστηριότητα καταγράφηκε και στους κρατήρες της κορυφής, συμπεριλαμβανομένου του Bocca Nuova, με εκπομπές τέφρας και πυρακτωμένου υλικού στην ατμόσφαιρα.

#Italy: Mount Etna volcano erupts again, lava reaches 400 meters high pic.twitter.com/wpRlNiyOLT — Jack Straw (@JackStr42679640) January 1, 2026

Σε αυξημένη επιφυλακή οι Αρχές

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Οι έντονοι ηφαιστειακοί σεισμικοί κραδασμοί και οι συνεχείς εκπομπές λάβας και τέφρας παρακολουθούνται στενά από τις αρχές, ιδιαίτερα η τέφρα, κυρίως λόγω των πιθανών επιπτώσεων στις αερομεταφορές πάνω από την ανατολική Σικελία.

Ως απάντηση στη νέα δραστηριότητα, οι αεροπορικές αρχές εξέδωσαν κόκκινη ειδοποίηση Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA), το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, αν και τα κοντινά αεροδρόμια συνεχίζουν προς το παρόν να λειτουργούν κανονικά.

