search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 17:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 15:59

Αίτνα: Συγκλονιστική έκρηξη του ηφαιστείου την Πρωτοχρονιά – Ποτάμια λάβας συναντούν το χιονισμένο όρος (Video)

02.01.2026 15:59
aitna

Το ηφαίστειο της Αίτνας, το πιο ενεργό της Ευρώπης, εξερράγη για ακόμη μία φορά, υποδεχόμενο το 2026 με πυρακτωμένες ροές λάβας, στήλες τέφρας και εντυπωσιακές εικόνες που έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εντυπωσιακά πλάνα που δείχνουν ποτάμια λιωμένης λάβας να διασχίζουν τις χιονισμένες πλαγιές του όρους Αίτνα έχουν τραβήξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV), νέα εκρηκτική δραστηριότητα ξεκίνησε το απόγευμα της 1ης Ιανουαρίου 2026, με ροές λάβας να αναδύονται από μια νέα ρωγμή που άνοιξε στην περιοχή Valle del Bove, μια μεγάλη κοιλότητα στη ανατολική πλευρά του ηφαιστείου.

Ταυτόχρονα, εκρηκτική δραστηριότητα καταγράφηκε και στους κρατήρες της κορυφής, συμπεριλαμβανομένου του Bocca Nuova, με εκπομπές τέφρας και πυρακτωμένου υλικού στην ατμόσφαιρα.

Σε αυξημένη επιφυλακή οι Αρχές

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Οι έντονοι ηφαιστειακοί σεισμικοί κραδασμοί και οι συνεχείς εκπομπές λάβας και τέφρας παρακολουθούνται στενά από τις αρχές, ιδιαίτερα η τέφρα, κυρίως λόγω των πιθανών επιπτώσεων στις αερομεταφορές πάνω από την ανατολική Σικελία.

Ως απάντηση στη νέα δραστηριότητα, οι αεροπορικές αρχές εξέδωσαν κόκκινη ειδοποίηση Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA), το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, αν και τα κοντινά αεροδρόμια συνεχίζουν προς το παρόν να λειτουργούν κανονικά.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Ανακοίνωσε τον διάδοχο του Γέρμακ – Ποιος είναι ο «δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος» της Ουκρανίας

«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Γιατί επιμένουν οι στρατηγοί της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία – «Η επικίνδυνη ζώνη ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο»

Κραν Μοντανά: «Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο…» – Ο αγώνας των αρχών για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών (photo/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Liona
LIFESTYLE

Η Λιόνα Βαρθακούρη έκανε το ντεμπούτο της στο τραγούδι στο πλευρό του πατέρα της

kran-montana-1235
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντανά – Νέα στοιχεία από τις Αρχές για την τραγωδία

pao_osfp_0201_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroLeague: Με το ελληνικό «clasico» Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός «πέφτει η αυλαία» του πρώτου γύρου (videos)

angelina-8234
LIFESTYLE

Στο πέρασμα της Ράφα η Αντζελίνα Τζολί, συνεχίζει να στηρίζει τους Παλαιστίνιους (Photos/Videos)

trohaio
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχητικά στοιχεία για τις παραβάσεις κυκλοφορίας: 10 τροχαία με 10 νεκρούς σε έναν μήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 17:33
Liona
LIFESTYLE

Η Λιόνα Βαρθακούρη έκανε το ντεμπούτο της στο τραγούδι στο πλευρό του πατέρα της

kran-montana-1235
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντανά – Νέα στοιχεία από τις Αρχές για την τραγωδία

pao_osfp_0201_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroLeague: Με το ελληνικό «clasico» Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός «πέφτει η αυλαία» του πρώτου γύρου (videos)

1 / 3