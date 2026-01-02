search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 10:18
Βασίλης Κεχαγιάς ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ

02.01.2026 08:00

Podcast – Ουρουγουάη: Δεν είναι μόνο το Μοντεβιδέο

02.01.2026 08:00
podcast-kexagias-site-1-1-1-1

Πέρα από την πρωτεύουσα της Ουρουγουάης, το Μοντεβιδέο, μια χώρα λίγο μεγαλύτερη από την Ελλάδα διαθέτει και μερικές άλλες πόλεις, οι οποίες αξίζουν τον κόπο της επίσκεψης μας, έστω και ημερήσιας. 

Πριν απ’ όλα η Πούντα ντελ Έστε, το Μονακό της Λατινικής Αμερικής, όπως το αποκαλούν. Δεν είναι τόσο εύστοχη η παρομοίωση, ωστόσο θέλει να αποδώσει το κλίμα που επικρατεί σε αυτό το θέρετρο, με τις αμμώδεις, μεγάλες παραλίες.

Σε μία από αυτές, στην Πλάγια Μπράβα, ένα εγκατεστημένο, εντυπωσιακό, ογκώδες γλυπτό, το «Χέρι», με κάποια ακροδάχτυλα να μοιάζουν αναδυόμενα από την άμμο. Οι αναγνώσεις πολλές, διαλέγετε και παίρνετε…

Από την άλλη πλευρά, τη δυτική, μια πόλη άλλου ύφους, γλυκύτατη, με μνήμες αποικιοκρατικής αρχιτεκτονικής, η Κολόνια ντε Σακραμέντο. Μικρά, χρωματιστά σπιτάκια, υπολείμματα τείχους, μια πόρτα με κρεμαστή γέφυρα, για την άμυνα άλλων χρόνων κι ένας φυσικός εξώστης, για να ατενίζεις τον Ρίο ντε λα Πλάτα.

Αυτόν που θα διασχίσουμε, με ένα σύγχρονο ταχύπλοο, για να βρεθούμε στην απέναντι πλευρά, στο Μπουένος Άιρες.

