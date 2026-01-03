Εγκρίθηκε η συγχώνευση ΟΤΕ και ΟΤΕ Ασφάλιση με απορρόφηση και διαγραφή από ΓΕΜΗ

Το «πράσινο φως» για τη συγχώνευση της Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ με τη θυγατρική του ΟΤΕ Ασφάλιση έδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης, εγκρίνοντας την απορρόφηση της δεύτερης από τη μητρική εταιρεία.

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια και προβλέπει τη διαγραφή της «ΟΤΕ – Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης», με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ», από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, η συγχώνευση είχε ήδη εγκριθεί από τα αρμόδια εταιρικά όργανα του ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένου του διοικητικού συμβουλίου, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την τελική διοικητική έγκριση.

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του ομίλου για ενοποίηση και απλοποίηση της εταιρικής του δομής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες της ασφαλιστικής πρακτόρευσης ενσωματώνονται πλέον απευθείας στον ΟΤΕ, χωρίς τη διατήρηση ξεχωριστής νομικής οντότητας.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η «ΟΤΕ Ασφάλιση» παύει να λειτουργεί ως αυτοτελής εταιρεία, ενώ τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της μεταφέρονται στον ΟΤΕ, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα αναδιάρθρωσης στο εσωτερικό του τηλεπικοινωνιακού ομίλου.

