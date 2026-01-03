Καστοριά: Κυνηγός δέχθηκε επίθεση από αγριογούρουνο

Επίθεση από αγέλη αγριογούρουνων δέχθηκε ένας κυνηγός το πρωί του Σαββάτου (3/1) με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το συμβάν σημειώθηκε ενώ ο κυνηγός βρισκόταν στο βουνό αναζητώντας θηράματα κοντά στο χωριό Πευκόφυτο Καστοριάς, όταν ξαφνικά αιφνιδιάστηκε από μια αγέλη αγριογούρουνων.

Ένα από αυτά επιτέθηκε στον άνδρα με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά στο χέρι και στο πόδι. Ο άνδρας ειδοποίησε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τηλεφωνικά με τους οικείους του.

Οι φίλοι του έσπευσαν στο σημείο, όπου τον εντόπισαν τραυματισμένο και αφού του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στη συνέχεια, τον μετέφεραν εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Αφού το ιατρικό προσωπικό φρόντισε τα τραύματά του, ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

