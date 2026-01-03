Μακρόν: «Ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχτηκε από τη δικτατορία του Μαδούρο» 

Με τρόπο ειρηνικό, δημοκρατικό και με σεβασμό στη θέληση του λαού της, θα πρέπει να γίνει η μετάβαση της Βενεζουέλας προς μία νέα πολιτική κατάσταση. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με αφορμή την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικόλας Μαδούρο.

Στη σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχτηκε από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο και ότι αυτό είναι μία θετική εξέλιξη.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι ο εκλεγείς το 2024 πρόεδρος της Βενεζουέλας Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια θα πρέπει να εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατό τη μεταπολίτευση στη χώρα.

