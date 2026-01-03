Μακρόν: «Ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχτηκε από τη δικτατορία του Μαδούρο» 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με τρόπο ειρηνικό, δημοκρατικό και με σεβασμό στη θέληση του λαού της, θα πρέπει να γίνει η μετάβαση της Βενεζουέλας προς μία νέα πολιτική κατάσταση. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με αφορμή την αμερικανική παρέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικόλας Μαδούρο.
Στη σχετική ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι ο λαός της Βενεζουέλας απαλλάχτηκε από τη δικτατορία του Νικολάς Μαδούρο και ότι αυτό είναι μία θετική εξέλιξη.
Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι ο εκλεγείς το 2024 πρόεδρος της Βενεζουέλας Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια θα πρέπει να εξασφαλίσει το ταχύτερο δυνατό τη μεταπολίτευση στη χώρα.
