Πέθανε ο σπουδαίος αθλητικογράφος Σταύρος Πετρακόπουλος

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο της δημοσιογραφίας, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου, η είδηση του θανάτου του Σταύρου Πετρακόπουλου, ενός ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με τη στατιστική ανάλυση και το αθλητικό ρεπορτάζ, αφήνοντας πίσω του δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Σταύρος Πετρακόπουλος υπήρξε από τις πιο αναγνωρίσιμες και αξιόπιστες παρουσίες του αθλητικού ρεπορτάζ, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο ποδόσφαιρο και στα αριθμητικά δεδομένα. Σε εποχές που δεν υπήρχαν καν υπολογιστές, κρατούσε αναλυτικό αρχείο αγώνων ποδοσφαίρου φωτίζοντας -μεταγενέστερα- τα ιστορικά δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γι’ αυτό και το όνομά του είχε ταυτιστεί με την εγκυρότητα, την ακρίβεια και τη βαθιά γνώση.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, έδειξε από νωρίς την κλίση του στους αριθμούς και την ανάλυση δεδομένων, ένα ενδιαφέρον που εξελίχθηκε σε πάθος ζωής. Ακολούθησε τον δρόμο της δημοσιογραφίας και υπηρέτησε για πολλά χρόνια την αθλητική ενημέρωση από εφημερίδες αλλά και μέσα από την ΕΡΤ3 και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Η χαρακτηριστική φωνή του από τα γήπεδα και τις μεταδόσεις της Βόρειας Ελλάδας, θα παραμείνει ανεξίτηλη στη μνήμη.

Ξεχώρισε για το τεράστιο και σχολαστικά οργανωμένο στατιστικό του αρχείο, το οποίο αποτελούσε σημείο αναφοράς όχι μόνο για το κοινό, αλλά και για συναδέλφους του στον χώρο. Με συνέπεια, μεθοδικότητα και απόλυτο σεβασμό στην πληροφορία, κατάφερε να «παντρέψει» τη δημοσιογραφία με τη στατιστική τεκμηρίωση, κερδίζοντας καθολικά την εκτίμηση στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου έχοντας δημιουργήσει ένα μοναδικό αρχείο, το οποίο, όπως είχε αποκαλύψει, άρχισε να κρατάει ως παιδί σε… χαρτοπετσέτες ακούγοντας τις κυριακάτικες περιγραφές στο ραδιόφωνο.

Ήταν υποστηρικτής του Ηρακλή, αλλά συνέγραψε το βιβλίο «Τα μυθικά του ΠΑΟΚ: Ρεκόρ… στατιστικά… αλήθειες… συμπτώσεις… ονόματα… παραξενιές… 56 χρόνια ημερολόγιο… Η σοφία και η αλήθεια των αριθμών».

ΕΣΗΕΜ-Θ: «Απολύτως ξεχωριστή προσωπικότητα»

Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης αποχαιρετά με θλίψη το μέλος της Σταύρο Πετρακόπουλο, μοναδικό στο είδος του αθλητικό συντάκτη που από το 1971 ανέπτυξε και εφάρμοσε ένα καινοτόμο σύστημα καταγραφής στατιστικών στοιχείων για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Γεννημένος το 1944 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε Γεωπονία στο ΑΠΘ και εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στις εφημερίδες «Θεσσαλονίκη», «Αγγελιοφόρος» και στην ΕΡΤ3.

Η δεινότητά του στη στατιστική και ο εντυπωσιακός αυτοματισμός με τον οποίον ανακαλούσε στη μνήμη του λεπτομερή στοιχεία που κατέγραφε στα εμβληματικά τετράδιά του τον καθιστούν μια απολύτως ξεχωριστή προσωπικότητα στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, με καθολική αναγνώριση τόσο από τη δημοσιογραφική οικογένεια όσο και από το περιβάλλον του ποδοσφαίρου.

Η κηδεία του Σταύρου Πετρακόπουλου θα γίνει τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026, στις 10.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στις Σαράντα Εκκλησιές.

Διαβάστε επίσης:

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Ισπανία: Συνελήφθη φωτορεπόρτερ από το Ελ Σαλβαδόρ με ειδίκευση «στα ανθρώπινα δικαιώματα»

ΕΡΤ: Έπεσε η κεραία του πομπού Μεσαίων στα Χανιά – Μήνυση κατά αγνώστων για δολιοφθορά